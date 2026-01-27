יום שלישי, 27.01.2026 שעה 19:47
ספורט אחר  >> שחייה

נבחרת הנשים בכדור מים ברבע גמר אל' אירופה

ענקיות: ישראל ניצחה 6:11 את בריטניה, הבטיחה את אחד משני המקומות הראשונים, העלייה לאליפות העולם ותתמודד מול הולנד: "מוקדש לזכרו של רן גואילי"

|
נבחרת כדורמים נשים (צילום איגוד הכדורמים בישראל)
נבחרת כדורמים נשים (צילום איגוד הכדורמים בישראל)

הישג ענק לנבחרת הנשים של ישראל בכדורמים. הכחולות-לבנות גברו הערב (שלישי) על בריטניה 6:11 והבטיחו את עלייתן לרבע גמר אליפות אירופה, הנערכת בפונצ'אל שבפורטוגל. זאת לאחר שהניצחון הבטיח את אחד משני המקומות הראשונים בבית. וזה לא הכל. בעקבות כך, ישראל הבטיחה גם כרטיס לאליפות העולם ב-2027 והשתתפות אוטומטית באליפות אירופה הבאה - ב-2028.

במשחק מול בריטניה, ישראל הוכיחה עליונות לאורך רוב שלבי ההתמודדות ולמעשה נקמה בה על ההפסד בדיוק לפני שנתיים בשלב הנוקאאוט באליפות אירופה הקודמת. הבריטיות אמנם כבשו את השער הראשון, אבל שונית סטרוגו ונגה לוינשטיין הפכו והורידו את ישראל ביתרון 1:2 בסיום הרבע הראשון.

ישראל ניצחה גם את הרבע השני 1:2 ובשלישי כבר פתחה מבערים. עלמא יעקובי ומריה בוגצ'נקו כבר העלו את הנבחרת ל-3:8 מבטיח. לוינשטיין המשיכה בכושר הנהדר שלה, סידרה יתרון 5:10 ברבע האחרון שהספיק לניצחון ענק.

כבשו לישראל: יעקובי 4, לוינשטיין 3, בוגצ'נקו 2, וייסמן וסטרוגו 1 כ"א.

מחר יזכו בנבחרת ליום מנוחה ובחמישי ב-12:30, ישראל תתמודד מול הולנד, אלופת אירופה המכהנת, בקרב ישיר על ראשות הבית. לשתיים מאזן מושלם של 0:2 עד כה.

הניצחון הוקדש לרן גואילי ז”ל

בנבחרת סיפרו כי התרגשו מאוד כמו כל עם ישראל מהחזרת החטוף האחרון רן גואילי ארצה, כשלאחר הניצחון הגדול אמרו: “כל כך רצינו להביא רגע של שמחה ונחת  לעם שלנו, הניצחון מוקדש לזכרו ולחיזוק משפחתו של גיבור ישראל רן גואילי שיצא ראשון ב-7.10 וחזר אחרון ארצה, יהי זכרו ברוך”.

