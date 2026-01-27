יום שלישי, 27.01.2026 שעה 19:46
ייערך בארץ: פורסם סגל ישראל לגביע דיוויס

נבחרת הטניס, בהובלת יוני ארליך, תפתח את דרכה באליפות בסוף השבוע הבא נגד ליטא בארנה בנתניה. הקפטן אמר: "התרגשות עצומה לשחק מול קהל ישראלי"

נבחרת ישראל (איגוד הטניס)
נבחרת ישראל (איגוד הטניס)

היום (שלישי) פורסמו הרכבי הנבחרות לקראת מפגש גביע הדיוויס הקרוב, כשבסוף השבוע הבא, תארח נבחרת ישראל את נבחרת ליטא בנתניה, במפגש גורלי בבית 1 העולמי.

סגל נבחרת ישראל

עמית ולס (873)

אוראל קמחי (1194)

אופק שימנוב (1212)

דניאל צוקרמן (1213 ביחידים / 137 בזוגות)

ירדן חסון

יוני ארליך

ירדן חסון

סגל נבחרת ליטא

וילוס גאובס (129)

אדאס בוטבילאס (277)

פיג’וס וייטייקונאס (1471)

דובאס דרסונאס

לאורינס גריגליס

זהו מפגש ראשון אי פעם בין שתי הנבחרות. נבחרת ישראל מגיעה לאחר הפסד לקנדה בחודש ספטמבר האחרון, בעוד שליטא מגיעה עם רוח גבית לאחר ניצחון על בנין. מדובר במפגש קריטי במיוחד, שיקבע איזו נבחרת תשרוד בבית 1 העולמי, והוא גם מסמן חזרה מרגשת של משחקי גביע הדיוויס לישראל אחרי כשנתיים וחצי.

“ההתרגשות לשחק מול קהל ישראלי היא עצומה”

קפטן נבחרת ישראל, יוני ארליך, אמר: “אנחנו מגיעים למפגש הזה עם הרבה אחריות וגאווה לייצג את ישראל. זה מפגש ראשון מול ליטא, בבית ועם הקהל שלנו, וכולנו מבינים את המשמעות הגדולה שלו. אחרי שנתיים וחצי שבהן נאלצנו לשחק בחוץ, ההתרגשות לחזור סוף סוף לארץ ולשחק מול הקהל הישראלי היא עצומה ונותנת לנו כוח נוסף.

יוני ארליך (רדאד גיוני ארליך (רדאד ג'בארה)

“השחקנים עובדים קשה, מחויבים ומוכנים לאתגר. נעשה הכול כדי להישאר בבית 1 העולמי. זו גם הזדמנות לומר תודה גדולה לאיגוד הטניס בישראל על ההשקעה הרבה, העבודה המאומצת מאחורי הקלעים והמחויבות להחזרת הטניס הבינלאומי לישראל ולהפקת האירוע ברמה הגבוהה ביותר”.

המפגש ייערך בארנה בנתניה ב-6-7 לפברואר. או ביום שישי בשעה 12:00, או בשבת בשעה 11:00.

