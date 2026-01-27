הנחיית היועמ"שית: לאפשר את השלטים במנורה

כשבוע וחצי לאחר פניית היועץ המשפטי של מטה המאבק “נשארים במפה” של אוהדי מכבי תל אביב לעירית ת”א, כנגד איסור הכנסת שלטי מחאה, הנחתה היום (שלישי) באופן חד משמעי עו”ד ענת ברקת, היועצת המשפטית של היכלי הספורט את הנהלת מכבי ת”א: “אין מניעה להכניס שלטים להיכל מנורה בזמן קיום משחקים”.

מדובר בניצחון כמובן עבור מטה המאבק “נשארים במפה”, אשר בשבועות האחרונים סורב ושוב ושוב על ידי אנשי הצהובים להכניס שלטי מחאה להיכל בזמן המשחקים. במכתב ששלחה היום עו”ד ענת ברקת במענה לפנייה מתאריך 18.01.26 ע”י עו”ד בר נימני המייצג את מטה המאבק, ואשר כלל העתקים להנהלת מכבי ת”א ולעיריית ת”א, נכתבה ההנחיה באופן מפורט.

עו”ד ברקת כתבה: “לאחר התייעצויות ובחינת הנושא מול כלל הגורמים הרלוונטיים, אין מניעה להכניס שילוט פרסומי בזמן קיום משחקים, מסרים באמצעות שילוט קבוע ויציב ובלבד שלא מדובר במסרים המעודדים אלימות, גזענות או הסתה ו/או פוליטיים”. עוד הדגישה עו”ד ברקת שגודל השילוט לא יעלה על גודל 50 על 50 מטר אלא במקרים חריגים, ובכפוף להנחיות שתינתנה מראש על ידי מנהל האירוע.

ממטה המאבק “נשארים במפה” נמסר: “אנו מודים על ההנחיה הנכונה, הצודקת והמחייבת שתאפשר לנו להכניס שלטי מחאה להיכל. המציאות בה רק לקבוצה מסוימת המקורבת לאחד מבעלי המניות מותר להכניס שלטי מחאה נגד בעל מניות אחר, היא אפליה לא חוקית. אנו מצפים כעת מהנהלת מכבי לאפשר לנו להכניס את שלטי המחאה שכפי שקבעה היועצת המשפטית מביעים מסרים לגיטימיים כנגד הנהלת הקבוצה”.

שלט מחאה נגד פדרמן ורקנאטי (נשארים במפה)

המכתב של מטה המאבק לעיריית ת”א וחברת היכלי הספורט

כאמור במכתב החריף שנשלח ב-18.1.2026 לאחר המשחק נגד הפועל ירושלים, תיאור עו”ד נימני את השתלשלות האירועים מול הנהלת מכבי ת”א וחברת היכלי הספורט החל מהמשחק נגד וילרבאן, אז פנו לראשונה ממטה המאבק לעירייה וחברת היכלי הספורט על מנת להכניס שלטי מחאה למשחק בהתאם לדין ולחופש הביטוי.

לדברי עו”ד נימני, רק ביום 10.1.2026, ימים ספורים לפני משחק הליגה מול הפועל ירושלים, נמסרה עמדת הגורמים המשפטיים של חברת היכלי הספורט, ולפיה: “במשחקי ליגה אין כל דרישה לאישור הנהלת המועדון, ודי בקבלת אישורי משטרה וכבאות והצלה”. למרות זאת, הנהלת מכבי ת”א אסרה בפועל את הכנסת שלטי המחאה.

במכתבו תאר עו”ד נימני כיצד נציג הנהלת המועדון, אורן עטר, סירב לטענתו לאשר את הכנסת השלטים, והשיב לאוהדים באופן חד משמעי אך נטול כל בסיס משפטי: “אין לכם אישור להכניס”. במכתב מודגש כי מדובר בסירוב שניתן “ללא כל הנמקה וללא כל סמכות”.

המחאה נגד הנהלת מכבי ת"א (נשארים במפה)

ביום המשחק עצמו (11.1.2026), כך מתואר במכתב, פעלו נציגי מטה המאבק לטענתם בהתאם לכל ההנחיות: אישור כבאות והצלה התקבל במייל במועד והועבר למנהל האירוע, ובהתאם להנחייתו התייצבו האוהדים בשער 9 לצורך קבלת אישור המשטרה - אישור שניתן במקום, באופן רשמי.

עוד הוסיף עו”ד נימני: “נשאלת השאלה: מהו מקורו של אותו "איסור", וכיצד הוא מתיישב עם עמדתכם המפורשת לפיה במשחקי ליגה אין צורך באישור המועדון להכנסת שלטים?”. לדבריו “מדובר בפגיעה בוטה, בלתי חוקית ובלתי מידתית בזכות היסוד לחופש הביטוי, ובסתימת פיות שאין לה כל הצדקה בדין - בוודאי כאשר מדובר באוהדי הקבוצה עצמם, המבקשים להביע עמדה לגיטימית, עניינית ומכבדת”. עוד הדגיש כי “היכל מנורה מבטחים הוא נכס ציבורי בבעלות עיריית תל אביב-יפו, מכבי ת”א אינה יכולה לנהוג בו כאוות נפשה”.