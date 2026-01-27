קורנו נשלח מהאימון אחרי עימות עם פודגוראנו

חוסר שקט במכבי חיפה. במסגרת אימון הירוקים שהתקיים היום (שלישי), התרחש עימות בין המגן פייר קורנו לסוף פודגוראנו, במהלכו התפתח דין ודברים בניהם. האירוע פרץ לאחר שסוף הכניס כדור בין הרגלים של קורנו, שבתגובה דחף אותו. על כך ברק בכר לא יכול היה להבליג.

בסיומו של האירוע, החליט בכר לשלוח את קורנו למקלחת מוקדמת. בכר לא אהב בלשון המעטה את התגובה של קורנו כלפי סוף והחליט לשלוח אותו החוצה. העימות התרחש במהלך משחקון פנימי ועל פי עדות האנשים קורנו הגזים בתגובה.

כמו כן בנושא אחר, דולב חזיזה לא התאמן ובספק גם לעירוני טבריה. לצד זאת, אימון חלקי לעבדולאי סק שחזר לארץ לאחר הזכייה באליפות אפריקה על חשבון מרוקו.

דולב חזיזה (עמרי שטיין)

המצב של מכבי חיפה

אחרי ה-1:4 הגדול של הירוקים על מכבי תל אביב בסמי עופר, בכר וחניכיו סיימו את המחזור שעבר בתוצאה דומה אך הפעם לחובתם – עם הפסד 4:1 צורם למכבי נתניה בחוץ.

ההתמודדות הקרובה תהיה נגד טבריה כאמור, שם החיפאים מקווים לשוב למסלול הניצחונות כדי להמשיך לצבור נקודות, בזמן שהפועל תל אביב כבר עקפה אותם לאחר ה-1:2 המטורף ושובר הבצורת בדרבי התל אביבי.