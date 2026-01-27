יום שלישי, 27.01.2026 שעה 19:05
כדורגל ישראלי

קורנו נשלח מהאימון אחרי עימות עם פודגוראנו

פרסום ראשון: המגן התעמת עם שחקן ההתקפה במהלך אימון מכבי חיפה ועל פי עדים הגזים בתגובתו, בכר שלח אותו למקלחת מוקדמת. כל הפרטים

|
פייר קורנו וסוף פודגוראנו (צלמי ONE)
פייר קורנו וסוף פודגוראנו (צלמי ONE)

חוסר שקט במכבי חיפה. במסגרת אימון הירוקים שהתקיים היום (שלישי), התרחש עימות בין המגן פייר קורנו לסוף פודגוראנו, במהלכו התפתח דין ודברים בניהם. האירוע פרץ לאחר שסוף הכניס כדור בין הרגלים של קורנו, שבתגובה דחף אותו. על כך ברק בכר לא יכול היה להבליג.

בסיומו של האירוע, החליט בכר לשלוח את קורנו למקלחת מוקדמת. בכר לא אהב בלשון המעטה את התגובה של קורנו כלפי סוף והחליט לשלוח אותו החוצה. העימות התרחש במהלך משחקון פנימי ועל פי עדות האנשים קורנו הגזים בתגובה.

כמו כן בנושא אחר, דולב חזיזה לא התאמן ובספק גם לעירוני טבריה. לצד זאת, אימון חלקי לעבדולאי סק שחזר לארץ לאחר הזכייה באליפות אפריקה על חשבון מרוקו.

דולב חזיזה (עמרי שטיין)דולב חזיזה (עמרי שטיין)

המצב של מכבי חיפה

אחרי ה-1:4 הגדול של הירוקים על מכבי תל אביב בסמי עופר, בכר וחניכיו סיימו את המחזור שעבר בתוצאה דומה אך הפעם לחובתם – עם הפסד 4:1 צורם למכבי נתניה בחוץ.

ההתמודדות הקרובה תהיה נגד טבריה כאמור, שם החיפאים מקווים לשוב למסלול הניצחונות כדי להמשיך לצבור נקודות, בזמן שהפועל תל אביב כבר עקפה אותם לאחר ה-1:2 המטורף ושובר הבצורת בדרבי התל אביבי.

