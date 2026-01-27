בעקבות החזרה המוקדמת: מנוחה נוספת לליידנר

הניצחון הגדול בדרבי התל אביבי הצריך הקרבה מלא מעט שחקני הפועל תל אביב שחזרו מפציעה, כמו עומרי אלטמן ושאנדה סילבה, אך לדורון ליידנר ההקרבה עלתה במחיר של עיכוב בהחלמה ועוד ימי היעדרות.

המגן השמאלי לא היה אמור לחזור מפציעת שבר לדרבי, אבל לא רצה לפספס את המשחק מול הצהובים והתעקש לשחק. בעקבות כך, ליידנר יצטרך בהמשך מנוחה ושיקום והוא צפוי להיעדר עד להחלטת הצוות הרפואי.

בנוסף, טל ארצ'ל, מהבולטים אתמול בדרבי, יישאר בקבוצה באופן סופי ולא יימכר לאוסטרליה או למקום אחר. המגן הימני תיפקד אתמול (שני) כבלם וסיפק הרבה מחשבה חיובית למאמן אליניב ברדה, שנואש לשחקני הגנה אחרי הפציעה של פרנאן מאיימבו.

אופטימיות לגבי בואטנג

במועדון מחכים לתשובה מהגנאי עמנואל בואטנג, להצעה המשודרגת שקיבל. בואטנג מרוויח כ-700 אלף אירו בעונה, כשהפועל ת”א מציעה לו שכר חודשי המתקרב ל-300 אלף אירו ויש אופטימיות שהוא יאשר את ההצעה.