המתווה שלהם: המסע של קונסייסאו בסרייה א'

הכדורגל האיטלקי תמיד ידע להעריך סיפורים משפחתיים גדולים, אבל נראה שהפעם מדובר במשהו מיוחד באמת שעובר בין דורות. הסדרה "שושלות איטליה" צוללת אל הלב הפועם של אחת השושלות המרתקות ביותר שנחתו בארץ המגף ומביאה לכם תיעודים נדירים ומרגשים שמתחילים עוד בסוף שנות ה-90.

אנחנו חוזרים לימים שבהם סרג'יו קונסייסאו היה בעל הבית באגף ימין של לאציו הגדולה, איש שהיה המנוע והנשמה של קבוצה שזכתה באליפות היסטורית ובאירופה כולה. דרך הצילומים תוכלו להיזכר בעוצמה המתפרצת ובווינריות שהפכו אותו לאגדה חיה ברומא, תכונות שנראה שנצרבו עמוק ב-DNA המשפחתי.

לא העברת לפיד אלא לידה מחדש

מכאן המסע הופך למסעיר עוד יותר כשהמצלמות עוברות להווה ומתמקדות בנחיתה המרשימה של פרנסיסקו "צ'יקו" קונסייסאו ביובנטוס, שבא להוכיח את המתווה שלו. זה לא רק סיפור על מעבר של לפיד מאב לבן, אלא לידה מחדש של מותג כדורגל שמככב במדי הגברת הזקנה.

שושלות איטליה: המסע המופלא של קונסייסאו

בפרק החדש של "שושלות איטליה" תוכלו לראות מקרוב איך הכישרון הצעיר והזריז מצליח לפצח את ההגנות הקשוחות ביותר בעולם עם הטכניקה המרהיבה שלו, בדיוק באותם מגרשים שבהם אביו חגג תארים לפני שני עשורים, ובדיוק - עם אותם שערים.