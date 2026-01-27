יום שלישי, 27.01.2026 שעה 17:13
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
5219-5022אינטר1
4717-3522מילאן2
4313-2722רומא3
4320-3122נאפולי4
4217-3522יובנטוס5
4016-3722קומו6
3520-3022אטאלנטה7
3027-3222בולוניה8
2919-2122לאציו9
2934-2522אודינזה10
2628-2422ססואולו11
2531-2422קליארי12
2331-2522גנואה13
2329-2022קרמונזה14
2326-1422פארמה15
2340-2122טורינו16
1829-1322לצ'ה17
1734-2422פיורנטינה18
1437-1822ורונה19
1437-1822פיזה20

המתווה שלהם: המסע של קונסייסאו בסרייה א'

שושלות איטליה, הפרק השני: מהווינריות של סרג'יו בלאציו ועד לקסמים של פרנסיסקו ביובה: ערוץ ONE לוקח אתכם אל המשפחה הפורטוגלית הכי איטלקית שיש

|
פרנסיסקו וסרג'יו קונסייסאו (IMAGO)
פרנסיסקו וסרג'יו קונסייסאו (IMAGO)

הכדורגל האיטלקי תמיד ידע להעריך סיפורים משפחתיים גדולים, אבל נראה שהפעם מדובר במשהו מיוחד באמת שעובר בין דורות. הסדרה "שושלות איטליה" צוללת אל הלב הפועם של אחת השושלות המרתקות ביותר שנחתו בארץ המגף ומביאה לכם תיעודים נדירים ומרגשים שמתחילים עוד בסוף שנות ה-90. 

אנחנו חוזרים לימים שבהם סרג'יו קונסייסאו היה בעל הבית באגף ימין של לאציו הגדולה, איש שהיה המנוע והנשמה של קבוצה שזכתה באליפות היסטורית ובאירופה כולה. דרך הצילומים תוכלו להיזכר בעוצמה המתפרצת ובווינריות שהפכו אותו לאגדה חיה ברומא, תכונות שנראה שנצרבו עמוק ב-DNA המשפחתי.

לא העברת לפיד אלא לידה מחדש

מכאן המסע הופך למסעיר עוד יותר כשהמצלמות עוברות להווה ומתמקדות בנחיתה המרשימה של פרנסיסקו "צ'יקו" קונסייסאו ביובנטוס, שבא להוכיח את המתווה שלו. זה לא רק סיפור על מעבר של לפיד מאב לבן, אלא לידה מחדש של מותג כדורגל שמככב במדי הגברת הזקנה.

שושלות איטליה: המסע המופלא של קונסייסאו

בפרק החדש של "שושלות איטליה" תוכלו לראות מקרוב איך הכישרון הצעיר והזריז מצליח לפצח את ההגנות הקשוחות ביותר בעולם עם הטכניקה המרהיבה שלו, בדיוק באותם מגרשים שבהם אביו חגג תארים לפני שני עשורים, ובדיוק - עם אותם שערים.

