יום שלישי, 27.01.2026 שעה 17:11
כדורגל ישראלי

ועדת האיתור המליצה על קורצקי לנבחרת הנשים

אחרי שפורסם לראשונה ב-ONE על מועמדותו, הוועדה שכוללת את זוארץ, מימון, אלישע לוי ומושקוביץ תעביר את מינויו לאישור מזכירת ההתאחדות ב-8 לפברואר

|
מנחם קורצקי (עמרי שטיין)
מנחם קורצקי (עמרי שטיין)

לאחר שפורסם לראשונה ב-ONE על מועמדותו של מנחם קורצקי לאימון נבחרת הנשים, כעת ההתאחדות לכדורגל הודיעה כי ועדת האיתור למינוי מאמנים ומאמנות לנבחרות הנשים תביא לאישור מזכירות ההתאחדות ב-8 לפברואר את המלצתה למנות אותו לתפקיד.

הוועדה כוללת את יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ, סגן היו"ר שמעון מימון, חבר הוועדה המקצועית אלישע לוי והמשנה למנכ"ל רונן מושקוביץ.

מלבד ההמלצה למנות את קורצקי למשרה בנבחרת הנשים, עוזרות המאמן שלה צפויות להיות דנה כרם וסילבי ז'אן. הוועדה המליצה כי מאמנת הנבחרת עד גיל 19 תהיה סילבי ז'אן.

