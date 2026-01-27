ועדת האיתור המליצה על קורצקי לנבחרת הנשים

לאחר שפורסם לראשונה ב-ONE על מועמדותו של מנחם קורצקי לאימון נבחרת הנשים, כעת ההתאחדות לכדורגל הודיעה כי ועדת האיתור למינוי מאמנים ומאמנות לנבחרות הנשים תביא לאישור מזכירות ההתאחדות ב-8 לפברואר את המלצתה למנות אותו לתפקיד.

הוועדה כוללת את יו"ר ההתאחדות שינו זוארץ, סגן היו"ר שמעון מימון, חבר הוועדה המקצועית אלישע לוי והמשנה למנכ"ל רונן מושקוביץ.

מלבד ההמלצה למנות את קורצקי למשרה בנבחרת הנשים, עוזרות המאמן שלה צפויות להיות דנה כרם וסילבי ז'אן. הוועדה המליצה כי מאמנת הנבחרת עד גיל 19 תהיה סילבי ז'אן.