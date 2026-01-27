יום שלישי, 27.01.2026 שעה 17:09
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4322-4520מכבי פ"ת1
3522-3120מכבי הרצליה2
3124-2520הפועל כפ"ס3
3024-3020מ.ס קריית ים4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2823-2620מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2621-2220הפועל עכו9
2529-2520עירוני מודיעין10
2528-2120הפועל רעננה11
2327-2020בני יהודה12
2235-2320הפועל עפולה13
1928-2420הפועל נוף הגליל14
1927-2320הפועל חדרה15
1840-3020מכבי יפו16

סוף לסאגה: בן הדדי חתם בבני יהודה לעונה וחצי

החלוץ, שהיה אחד מכוכבי העונה הקודמת בלאומית, מצטרף לזהובים ויחזק את הקבוצה של אלי לוי, כאשר הוא מגיע ממ.ס אשדוד. מחזיק בסעיף חזרה לליגת העל

|
בן הדדי וסוכנו אדם קידן (פרטי)
בן הדדי וסוכנו אדם קידן (פרטי)

סוף לסאגה: בן הדדי חתם היום על חוזה לעונה וחצי בבני יהודה באמצעות סוכניו אדם קידן וגלעד קצב ויחזק את הקבוצה של אלי לוי. הדדי זכה להתעניינות מלא מעט קבוצות בליגה הלאומית, אך בחר בזהובים, גם מתוך מחשבה על העונה הבאה.

הדדי היה אחד מכוכבי הליגה הלאומית בעונה שעברה, כשכבש 22 שערים בכל המסגרות במדי עירוני רמת השרון, כולל 16 בליגה, לפני שחתם בקיץ האחרון במ.ס אשדוד. לאחר שהשתחרר מאשדוד מליגת העל, הדדי גם מחזיק בסעיף יציאה לליגת העל שיהיה רלוונטי החל מהקיץ הקרוב.

לאחר החתימה הדדי אמר: ״אני שמח מאוד להצטרף לבני יהודה, מועדון גדול בכדורגל הישראלי עם קהל אוהדים נלהב. אני מודה למאמן אלי לוי על האמון בי ומחכה כבר לרגע שבו אוכל לשמח את הקהל הכתום״.

בן הדדי (עמרי שטיין)בן הדדי (עמרי שטיין)

תכנית הרכש מתבהרת

הבוקר, פרסמנו כאן ב-ONE כי הזהובים פנו גם לקשרה של הפועל ר״ג אדר רטנר, כאשר גם סתיו נחמני וגולן בני, נמצאים ברשימת שחקני הרכש. במועדון עדיין ממתינים לשוער תומר צרפתי, שישוחרר ממכבי נתניה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */