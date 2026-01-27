סוף לסאגה: בן הדדי חתם בבני יהודה לעונה וחצי

סוף לסאגה: בן הדדי חתם היום על חוזה לעונה וחצי בבני יהודה באמצעות סוכניו אדם קידן וגלעד קצב ויחזק את הקבוצה של אלי לוי. הדדי זכה להתעניינות מלא מעט קבוצות בליגה הלאומית, אך בחר בזהובים, גם מתוך מחשבה על העונה הבאה.

הדדי היה אחד מכוכבי הליגה הלאומית בעונה שעברה, כשכבש 22 שערים בכל המסגרות במדי עירוני רמת השרון, כולל 16 בליגה, לפני שחתם בקיץ האחרון במ.ס אשדוד. לאחר שהשתחרר מאשדוד מליגת העל, הדדי גם מחזיק בסעיף יציאה לליגת העל שיהיה רלוונטי החל מהקיץ הקרוב.

לאחר החתימה הדדי אמר: ״אני שמח מאוד להצטרף לבני יהודה, מועדון גדול בכדורגל הישראלי עם קהל אוהדים נלהב. אני מודה למאמן אלי לוי על האמון בי ומחכה כבר לרגע שבו אוכל לשמח את הקהל הכתום״.

בן הדדי (עמרי שטיין)

תכנית הרכש מתבהרת

הבוקר, פרסמנו כאן ב-ONE כי הזהובים פנו גם לקשרה של הפועל ר״ג אדר רטנר, כאשר גם סתיו נחמני וגולן בני, נמצאים ברשימת שחקני הרכש. במועדון עדיין ממתינים לשוער תומר צרפתי, שישוחרר ממכבי נתניה.