ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

הפועל חיפה וסכנין יעמדו מחר לדין משמעתי

משקיף המשחק של הקבוצה מהכרמל ציין כי אוהדים נהמו אל עבר שחקן ק"ש, בעוד אצל המועדון מהמגזר איש טכני קילל את השופטים. גם מכבי יפו תועמד לדין

|
אכזבה בהפועל חיפה (עמרי שטיין)
אכזבה בהפועל חיפה (עמרי שטיין)

תובע ההתאחדות הודיע היום (שלישי) על הקבוצות והאנשים שיעמדו לדין השבוע. הפועל חיפה, בני סכנין ומכבי יפו יגיעו לבית הדין מחר, גם דודו דותן וכהן אמיר ערן יועמדו לדין.

המועדון של יואב כץ יעמוד לדין משמעתי בגין קריאות גזעניות ו/או פוגעניות, התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים, כשמשקיף המשחק ציין שהשמיעו נהמות אל עבר שחקן עירוני קריית שמונה, עלי מוסא. דודו דותן יעמוד לדין בגין העלבת שופט המשחק והתנהגות בלתי הולמת, מנהל קשרי הקהל בהפועל חיפה נתפס בידי השופט הרביעי כשקילל לעבר צוות השיפוט: ”אין לכם מושג, הלוואי לא תגיעו הביתה, יא אפסים” ועוד.

הקבוצה מהמגזר מואשמת בהתנהגות בלתי הולמת ועבירה על חוקת תקנוני הוראה של ההתאחדות, במשחק בשבת נגד עירוני טבריה. לפי דוח השופט בירידה מהמגרש נזרקו לעברו ולעבר עוזרו קללות מפי אדם שישב באזור הטכני של סכנין אך לא על הספסל.

שחקני בני סכנין מאוכזבים בסיום (רדאד גשחקני בני סכנין מאוכזבים בסיום (רדאד ג'בארה)

תובע ההתאחדות החליט להעמיד גם את הקבוצה מהלאומית בגין התפרעות אוהדים, פגיעה ע"י אוהדים, התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים ואי מתן הגנה לשופט משחק, כשבירידת צוות השיפוט לאחר משחק הקבוצה הושלך לעברם כוס משקה. כהן אמין ערן, יו”ר מכבי יפו, יעמוד גם הוא בגין התנהגות בלתי הולמת והעלבת שופט המשחק, כשבמשחק נגד הפועל עכו ניגש לשופט והתלונן בתוקפנות על אי שריקה לבעיטת עונשין לטענתו.

