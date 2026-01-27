הפועל חיפה וסכנין יעמדו מחר לדין משמעתי

תובע ההתאחדות הודיע היום (שלישי) על הקבוצות והאנשים שיעמדו לדין השבוע. הפועל חיפה, בני סכנין ומכבי יפו יגיעו לבית הדין מחר, גם דודו דותן וכהן אמיר ערן יועמדו לדין.

המועדון של יואב כץ יעמוד לדין משמעתי בגין קריאות גזעניות ו/או פוגעניות, התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים, כשמשקיף המשחק ציין שהשמיעו נהמות אל עבר שחקן עירוני קריית שמונה, עלי מוסא. דודו דותן יעמוד לדין בגין העלבת שופט המשחק והתנהגות בלתי הולמת, מנהל קשרי הקהל בהפועל חיפה נתפס בידי השופט הרביעי כשקילל לעבר צוות השיפוט: ”אין לכם מושג, הלוואי לא תגיעו הביתה, יא אפסים” ועוד.

הקבוצה מהמגזר מואשמת בהתנהגות בלתי הולמת ועבירה על חוקת תקנוני הוראה של ההתאחדות, במשחק בשבת נגד עירוני טבריה. לפי דוח השופט בירידה מהמגרש נזרקו לעברו ולעבר עוזרו קללות מפי אדם שישב באזור הטכני של סכנין אך לא על הספסל.

שחקני בני סכנין מאוכזבים בסיום (רדאד ג'בארה)

תובע ההתאחדות החליט להעמיד גם את הקבוצה מהלאומית בגין התפרעות אוהדים, פגיעה ע"י אוהדים, התנהגות בלתי הולמת של קהל אוהדים ואי מתן הגנה לשופט משחק, כשבירידת צוות השיפוט לאחר משחק הקבוצה הושלך לעברם כוס משקה. כהן אמין ערן, יו”ר מכבי יפו, יעמוד גם הוא בגין התנהגות בלתי הולמת והעלבת שופט המשחק, כשבמשחק נגד הפועל עכו ניגש לשופט והתלונן בתוקפנות על אי שריקה לבעיטת עונשין לטענתו.