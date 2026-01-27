"אבי אמר: 'אם אתה מאמן אז היטלר לא הצליח'"

עם ציונו של יום השואה הבינלאומי שחל היום (שלישי), נערך זו השנה הרביעית, כנס נוסף לזכרו של מאיר גרנט ז"ל, שורד השואה ואביו של מאמן הכדורגל אברהם גרנט.

כמדי שנה, גם הפעם הכנס נגע במאבק באנטישמיות, כשהשנה כותרתו נגעה בנושא: "משואה לצמיחה" ולהתייחסות לאנטישמיות מאז ועד היום. בין הנוכחים, ניתן היה למצוא את ממלא מקום יו"ר ההתאחדות מורן מאירי, מנכ"ל ההתאחדות לכדורגל, יריב טפר, מאמן הנבחרת רן בן שמעון, שחקן הכדורגל עידן ורד ושותפיו וחבריו של גרנט להפועל פ"ת ביניהם פרדי דוד, ניר לוין, בני קוזושוילי, גיא שמיר ואבי יחיאל.

"זה יום מרגש, יום השואה הבינלאומי, אבל גם יום בו נסגר מעגל כשרן גואילי חזר ואין לנו חטופים שנמצאים בעזה", פתח אברהם גרנט את דבריו. "אבי מייצג דור שלם והיה איש מדהים, לכן קראתי לכנס ‘משואה לצמיחה’. אבי היה ילד צעיר שבתוך כמה חודשים קבר את הוריו ואחיותיו לבד כתוצאה מאנטישמיות שאין ספר שמסביר איך לחיות אותה.

כנס משואה לצמיחה לזכרו של מאיר גרנט ז"ל

“היו לו את כל הסיבות להיות מריר, נוטר ונוקם אבל הוא בחר אחרת והפנה גבו לשנאה. האנטישמיות של אז רצתה להשמיד אותנו וזו של היום הייתה שמחה לעשות זאת שוב. את חמאס, חיזבאללה והניאו נאצים לא נוכל לשנות אבל נוכל להחליט לא להיות הם, וזאת התשובה שלי והמורשת שאבי העביר לי. אבא שלי אמר לי: ‘אם אתה מאמן כדורגל, היטלר לא הצליח’”.

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, נשא ברכה מוקלטת: “אנחנו חשים את האנטישמיות הגואה ביתר שאת בשנתיים האחרונות בעוצמה שלא הייתה מאז השואה. סיפורו של מאיר גרנט ז״ל הוא סיפור קשה וכואב, אבל לא פחות מכך הוא סיפור של תקווה ובחירה בחיים. דווקא בשעה ששורדי שואה הולכים מן העולם, יש לנו חובה לשאת את לפיד הזיכרון ולהעבירו לדורות הבאים".

אגם ברגר עם צופית גרנט (שחר גרוס)

לאחר מכן, נשא דברים גם הרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לישראל לשעבר ויו״ר יד ושם, שהיה לצעיר ביותר ששוחרר ממחנה בוכנוולד: “אני לא ידעתי מהי אנטישמיות. ראיתי אותה, חשתי אותה ולקחו לי את הוריי אבל בגלל גילי הצעיר לא הבנתי אותה. אני שואל את עצמי מניין באה האנטישמיות: הבנתי שזה לא אנושי ולא בר שכלי, לא מובן ולא יובן לעולם. 3000 שנים רוצים להפוך אותנו לנרדפים ולא קיימים.

“אנטישמיות היא תופעה איומה, מכה נוראה והברירה היחידה להתמודד איתה היא להמשיך לחיות ולהרבות בחיים. אין תשובה לאנטישמיות בכלי נשק, אין נשק נגד זה. איך מתמודדים איתה? בהתחייבות שלנו לחיות במולדת שלנו אנחנו נותנים את התשובה לאנטישמיות הבלתי מפוענחת".

גרנט, פגש את שגריר ישראל בגרמניה, רון פרושאור שאמר: “היום בשנת 2026, יהודים חוששים להסתובב בגרמניה עם כיפה. הם פוחדים לנסוע ברכבת התחתית ולהסתובב עם מגן דוד כי הם חוששים לחייהם. השגרירות נראית כמו מבצר וזה קורה על אדמת גרמניה בשנת 2026. התחושה היא שהמקום הכי בטוח ליהודים היא מדינת ישראל למרות חמאס, חיזבאללה והאיום האיראני.

מפגינים למען פלסטין (ראובן שוורץ)

“ישנם כמה סוגים של אנטישמיות, אך זאת מהשמאל היא המסוכנת יותר כי בניגוד לשאר הסוגים, עימה אנחנו מתמודדים לבד. במסגרתה, עולה השאלה איפה עובר הקו בין חופש ביטוי לחופש שיסוי. בגרמניה של שנת 2026 זו הסוגייה המרכזית. ממשלת גרמניה לוקחת אחריות ועושה הרבה דברים: יש איש מכל פדרציה שמטפל בנושא, אבל זה עדיין לא נעשה מספיק מהר ויש עבודה רבה כדי שיהודים ירגישו שהם יכולים לחיות בגרמניה”.

מי שעוד דיבר, הוא שורד השבי עומרי מירן: “ראיתי על פני סבתא שלי שעברה לא מעט בשואה את התחושה ובשבי חשבתי איך הם לא ויתרו עליי וידעתי שגם אני לא מתכוון לוותר. מה זה מבחינתי הישרדות וניצחון? לא להתחמק מהמורכבות ולא לקבל שום דבר כמובן מאליו. להיות שמח מהדברים הקטנים: לישון במיטה, להתכסות בשמיכה ולשמוע את המילה אבא.

עומרי מירן (שחר גרוס)

“פרטי המציאות הקטנים הם אלו שהחזיקו אותי בשבי ואני מניח שהם גם החזיקו את סבתי בשואה. רציתי לדבר על הקשר בין הישרדות לניצחון אבל אני עדיין לא בטוח בתשובה. כמו שעשו הדורות לפנינו, גם אנחנו צריכים לקום יחד ולעשות שיהיה טוב ביחד”.

במסגרת הכנס, הוקרן גם ביקורו של גרנט בגרמניה ביחד עם פרושאור, שם נפגשו עם קאי הס, נכדו של רודולף הס, שהיה אחראי על מחנה ההשמדה אושוויץ והיה ממרצחי היהודים הגדולים בתקופת השואה: “אני לא יכול לשנות את מה שהיה אבל יש לי אחריות לדבר על זה. במשפחה שלי שררה שתיקה מוחלטת והתביישו לדבר על זה”, סיפר הס.

מי שהגיע במיוחד לכנס, הוא דניאל לורכר, מהנהלת בורוסיה דורטמונד, ששוחח בפאנל עם ממלא מקום יו"ר ההתאחדות לכדורגל, מורן מאירי, על המאבק שלו באנטישמיות וכך גם של קבוצתו, כאשר עוד קודם לכן, הודה לו גרנט על השתתפותו והמאבק הבלתי מתפשר של המועדון.

דניאל לורכר, מהנהלת דורטמונד בשיח עם מורן מאירי (שחר גרוס)

“הדבר הבולט שעלה במוחי בבוקר ה-7.10 הוא ליצור קשר עם מי שאני מכיר בישראל וליצור קשר עם הקהילה היהודית בדורטמונד. בנוסף כמועדון כדורגל להציע מעין הפסקה עבור השורדים מהמצב הקשה ולהביא אותם למשחקים ולאצטדיון מבלי לדבר על האירועים שקרו. כשביקרתי באושוויץ בפעם הראשונה, לא האמנתי שאגיע לשם עוד עשרות פעמים לאחר מכן".

גם פרודתו של אברהם, צופית גרנט, נשאה דברים ועל החלק האומנותי הופקדו הזמר שולי רנד ושורדת השבי אגם ברגר.