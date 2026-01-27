דווקא כשהוא בשיא כושרו: פטריק דורגו נפצע

מנצ’סטר יונייטד לא הייתה יכולה לדמיין פתיחה טובה יותר תחת מייקל קאריק, כאשר השדים האדומים נקלעו ללו”ז הכי קשה שיש לליגה האנגלית להציע ויצאו עם שש נקודות אחרי 0:3 אדיר על מנצ’סטר סיטי ו-2:3 מטורף על ארסנל, ובכך הם ניצחו את שתי המוליכות והטוענות לכתר, ובעיקר יריבות עתיקות מאוד.

רק שעם התקופה הטובה יש גם חדשות רעות ומזל מתסכל, כאשר אחד השחקנים הכי בולטים בשני המשחקים הללו ובאופן כללי העונה במנצ’סטר יונייטד, פטריק דורגו, נפצע וייעדר בתקופה הקרובה. לפי הדיווחים באנגליה, הדני צפוי להיעדר כחודשיים וחצי. הפגיעה היא בהמסטרינג.

ההיעדרות הזו תהיה מכה גדולה עבור קאריק, שייאלץ לאלתר עם שחקן אחר במקומו. מאז שהמאמן הזמני מונה הוא החזיר את המועדון לשחק עם מערך של 4-3-3 ושם את דורגו כקיצוני בהתקפה, אחרי שהיה קיצוני במערך של שלושה בלמים תחת רובן אמורים.

מייקל קאריק (IMAGO)

מצבה של יונייטד בליגה

דורגו נראה נהדר בשני המשחקים הללו ואף כבש שער מדהים נגד ארסנל, שעזר ליונייטד לנצח 2:3 אחרי דרמה גדולה. האדומים במקום הרביעי בפרמייר ליג אחרי 23 מחזורים, שמונה נקודות מאסטון וילה השלישית, שמונה מסיטי השנייה ו-12 מארסנל המוליכה.

אם נתסכל על לוח הזמנים הקרוב של יונייטד, הוא קל משמעותית יותר כמובן משני המשחקים הראשונים של קייריק, מכיוון שהמאמן פגש את שתי הקבוצות הטובות בליגה בפתיחת הקדנציה שלו. במחזור הקרוב הקבוצה תארח את פולהאם, לאחר מכן תארח את טוטנהאם ואז תתארח את ווסטהאם, ואם תנצח בכל השלושה, האוהד המפורסם סוף סוף יוכל להסתפר.