שובו של הכריש: פראן טורס חזר לאימוני ברצלונה

חדשות מעודדות הגיעו היום (שלישי) ממתחם האימונים של ברצלונה: פראן טורס היה החידוש המרכזי באימון האחרון של הקבוצה לפני המשחק הקריטי מחר (רביעי, 22:00) מול קופנהאגן בליגת האלופות. החלוץ הספרדי חזר להתאמן עם הקבוצה לאחר שהתאושש מפציעה קלה בשריר, וכעת שומר על סיכוייו להיכלל בסגל למשחק החשוב.

ברצלונה זקוקה לניצחון משכנע כדי להבטיח מקום בין שמונה הראשונות בשלב הליגה ולהעפיל ישירות לשמינית הגמר, ללא מעבר דרך שלב הפלייאוף. בהקשר הזה, חזרתו של טורס מהווה חיזוק משמעותי לחלק הקדמי של הקבוצה, במיוחד לאור תרומתו העקבית העונה.

החלוץ בן ה-25, מלך שערי ברצלונה העונה עם 15 כיבושים בכל המסגרות, נעדר לאחרונה בשל פציעה בשריר הירך האחורי ברגל ימין והחמיץ את המשחקים מול סלביה פראג וריאל אוביידו. עם זאת, בצוות המקצועי לא ויתרו עליו לחלוטין, וההתקדמות החיובית בימים האחרונים איפשרה את חזרתו לאימונים מלאים.

פראן טורס (IMAGO)

העונה של טורס

מאזן השערים של טורס מדגיש את חשיבותו: 11 שערים בליגה הספרדית, שניים בליגת האלופות, שער בגביע המלך ושער נוסף בסופר קופה. המאמן האנזי פליק יידרש לניהול זהיר של הסגל, בעיקר בשל חסרונם של פדרי הפצוע ופרנקי דה יונג המושעה, לצד היעדרותם של קאנסלו, גאבי ואנדראס כריסטנסן.

באימון השתתפו גם שחקני קבוצת המילואים ז’ופרה טורנטס וטומי מארקס, אך מעל כולם בלט הקאמבק של פראן טורס - חיזוק משמעותי לקראת ערב שיהיה מכריע לעונה האירופית של ברצלונה.