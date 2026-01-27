יום שלישי, 27.01.2026 שעה 13:51
ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2525-2421אוססונה9
2535-2121ג'ירונה10
2429-2921אלצ'ה11
2433-2821סביליה12
2430-2021אתלטיק בילבאו13
2333-2221ולנסיה14
2226-1821אלאבס15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1734-2420לבאנטה19
1334-1121אוביידו20

שובו של הכריש: פראן טורס חזר לאימוני ברצלונה

חדשות טובות לקטלונים לפני מחזור הסיום המכריע באלופות שייערך מחר ב-22:00 מול קופנהאגן. מלך השערים שלהם התגבר על הפציעה וייתכן שייכלל בסג

|
פראן טורס ולאמין ימאל (IMAGO)
פראן טורס ולאמין ימאל (IMAGO)

חדשות מעודדות הגיעו היום (שלישי) ממתחם האימונים של ברצלונה: פראן טורס היה החידוש המרכזי באימון האחרון של הקבוצה לפני המשחק הקריטי מחר (רביעי, 22:00) מול קופנהאגן בליגת האלופות. החלוץ הספרדי חזר להתאמן עם הקבוצה לאחר שהתאושש מפציעה קלה בשריר, וכעת שומר על סיכוייו להיכלל בסגל למשחק החשוב.

ברצלונה זקוקה לניצחון משכנע כדי להבטיח מקום בין שמונה הראשונות בשלב הליגה ולהעפיל ישירות לשמינית הגמר, ללא מעבר דרך שלב הפלייאוף. בהקשר הזה, חזרתו של טורס מהווה חיזוק משמעותי לחלק הקדמי של הקבוצה, במיוחד לאור תרומתו העקבית העונה.

החלוץ בן ה-25, מלך שערי ברצלונה העונה עם 15 כיבושים בכל המסגרות, נעדר לאחרונה בשל פציעה בשריר הירך האחורי ברגל ימין והחמיץ את המשחקים מול סלביה פראג וריאל אוביידו. עם זאת, בצוות המקצועי לא ויתרו עליו לחלוטין, וההתקדמות החיובית בימים האחרונים איפשרה את חזרתו לאימונים מלאים.

פראן טורס (IMAGO)פראן טורס (IMAGO)

העונה של טורס

מאזן השערים של טורס מדגיש את חשיבותו: 11 שערים בליגה הספרדית, שניים בליגת האלופות, שער בגביע המלך ושער נוסף בסופר קופה. המאמן האנזי פליק יידרש לניהול זהיר של הסגל, בעיקר בשל חסרונם של פדרי הפצוע ופרנקי דה יונג המושעה, לצד היעדרותם של קאנסלו, גאבי ואנדראס כריסטנסן.

באימון השתתפו גם שחקני קבוצת המילואים ז’ופרה טורנטס וטומי מארקס, אך מעל כולם בלט הקאמבק של פראן טורס - חיזוק משמעותי לקראת ערב שיהיה מכריע לעונה האירופית של ברצלונה.

