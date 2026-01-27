הפועל חולון הודיעה על סיום דרכו של טוד ווית'רס

הפועל חולון הודיעה היום (שלישי) שהפורוורד, טוד ווית’רס סיים את דרכו בקבוצה. מאוחר יותר (20:30) הקבוצה ״תארח״ את לה מאן הצרפתית במסגרת המחזור השני של שלב 16 האחרונות בליגת האלופות של פיב״א. קבוצתו של יואב שמיר תנסה לחזור למסלול הניצחונות בזירה האירופית לאחר התבוסה בשבוע שעבר.

הסגולים הגיעו לסמוקוב אתמול ללא ווית׳רס שגם לא נכח במשחק מול עירוני קריית אתא בשבת האחרונה לאחר שנאמר לו כי הוא רשאי לחפש קבוצה. הפורוורד כאמור, יעזוב את הפועל חולון שבשלב זה לא תביא לו מחליף מאחר ועד כה הקבוצה ניצלה תשעה מתוך עשרת הרישומים המותרים. במועדון כתבו: “אנו מבקשים להודות לטוד בעל האישיות המיוחדת על תרומתו לקבוצה ומאחלים לו הצלחה בהמשך דרכו ובכלל”.

מאמן הקבוצה, יואב שמיר, אמר לקראת המשחק הערב: "אנחנו פוגשים את לה מאן,קבוצה מצוינת שהתחילה את שלב הטופ 16 עם ניצחון גדול על גלאטסראיי בטורקיה. קבוצה שמהווה עבורנו אתגר בגלל צורת המשחק המהיר והאינטנסיבי שלה וזה הזמן שלנו להוכיח את עצמנו ולהראות שאנחנו יכולים לנצח מול צורת משחק כזאת. עשינו הכנה טובה למרות הלו"ז הקשוח,יאללה חולוניה".