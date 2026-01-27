יום שלישי, 27.01.2026 שעה 13:11
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

אנטמן ביקש להשתחרר, איסט רוצה לעזוב בינואר

בעקבות ההגעה המסמתנת של גראפי, שוער הפועל חיפה לא מעוניין להישאר כגיבוי. החלוץ מעוניין ללכת לב"ש כבר כעת, טרייד על הפרק. אילון אלמוג יגיע?

|
ניב אנטמן (עמרי שטיין)
ניב אנטמן (עמרי שטיין)

נראה שהפועל חיפה לפני תקופה של כמה שינויים, ולא רק על הקווים. חיים סילבס כבר מונה ואף הוצג היום (שלישי) בתור מחליפו של גל אראל, ולא מעט אנשים עם עתיד בערפל במועדון כמו ג’בון איסט שבאר שבע רוצה אותו וגם בגזרת השוערים.

לפני שסילבס הוצג, דובר הצפוניים בישר שהמועדון מחכה להסכם השאלה חתום מצד מכבי תל אביב כדי להחזיר את יואב גראפי להפועל חיפה, ואפילו הקבוצה מהכרמל מקווה שהוא ייקח חלק באימון כבר מחר. עם ההגעה שלו ייתכן שיגיעו עזיבות, כאשר ניב אנטמן ביקש לעזוב.

בהפועל חיפה טרם השיבו לבקשתו של אנטמן לגבי האם לאפשר לו אכן לעזוב את הסגל של חיים סילבס, כאשר במועדון בוחנים את הבקשה בעקבות הפציעה של בנג’מין מ’ציני. אנטמן נבחר להיות בתחילת העונה השוער הראשון ואין לו כל כוונה לחזור לעמדת השוער השני, והוא בוחן מספר אופציות.

יואב גראפי (ראובן שוורץ)יואב גראפי (ראובן שוורץ)

איסט רוצה לעזוב כעת, אלמוג יגיע?

בנושא של ג’בון איסט, אז בהפועל באר שבע פתחו במו”מ איתנו לקראת העונה הבאה, דבר שמותר מכיוון שהחלוץ מסיים חוזה בקיץ, אבל איסט רוצה מאוד לעזוב כבר בינואר ובהפועל חיפה עשויים לבחון טרייד, כששמו של אילון אלמוג עשוי להיכלל במצב שכזה.

