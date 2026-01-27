ראש בראש: ריאל תקרב את מוריניו לפיטורים?

ריאל מדריד תפגוש מחר (רביעי, 22:00) יריב מוכר במיוחד במאבק על הכרטיס לשמינית גמר ליגת האלופות: ז’וזה מוריניו, מאמן בנפיקה. הגורל זימן למאמן הפורטוגלי מפגש טעון מול המועדון שהוא אוהב, ושעלול לגמור את העונה שלו ואולי לקרב את "המיוחד" לפיטורים.

עבור בנפיקה, מדובר כמעט במשחק של להיות או לחדול. כדי להישאר בחיים במפעל ולהעפיל לפחות לפלייאוף, הפורטוגלים חייבים ניצחון על ריאל מדריד וגם זה עלול שלא להספיק, שכן הם תלויים גם בתוצאות אחרות.

העונה של בנפיקה רחוקה מלהיות מוצלחת. הקבוצה הודחה מהגביע על ידי פורטו, נעצרה בחצי גמר גביע הליגה מול בראגה, ובליגה היא מדורגת רק במקום השלישי, הרחק מפורטו המוליכה וגם מאחורי ספורטינג ליסבון. חוסר שביעות הרצון של האוהדים הגיע לשיאו בסוף השבוע, כאשר כ-200 אולטראס הגיעו לאימון הקבוצה וקיבלו אישור להיכנס למתחם. מוריניו, כהרגלו, עמד בחזית, שוחח עם האוהדים לצד הקפטן ניקולאס אוטמנדי, בנוכחות המנהל המקצועי סימאו סברוסה, קרא לאחדות והבטיח להילחם עד הסוף.

אוהדי בנפיקה (רדאד ג'בארה)

תגובה ראשונה הגיעה כבר ביום ראשון, כאשר מוריניו העניק הופעת בכורה למספר שחקני נוער, אלופי העולם עד גיל 17, שזכו לקרדיט והחזירו לו בענק עם ניצחון 0:4 על אסטרלה אמדורה. עם זאת, בליגת האלופות המאזן נותר בעייתי: בנפיקה פתחה את הקמפיין עם הפסד ביתי לקרבאח עוד תחת המאמן הקודם, ועם מוריניו רשמה שני ניצחונות בלבד בשישה משחקים, לצד ארבעה הפסדים.

ההימור על מוריניו ייכשל?

מוריניו הגיע לבנפיקה כמהלך של הנשיא רוי קושטה, שראה בו קלף מנצח בבחירות האחרונות. המאמן ידע שהמצב מורכב, אך קיבל על עצמו את האתגר. הוא אף היה מועמד לתפקיד מאמן נבחרת פורטוגל, אך זכייתו של רוברטו מרטינס בליגת האומות האריכה את כהונתו.

האם ריאל טעתה עם אנדריק וחלום המונדיאל

כעת, משחק אחד מול ריאל מדריד עשוי להשפיע לא רק על המשך דרכה של בנפיקה באירופה, אלא גם על עתידו של מוריניו במועדון שנמצא בתקופה של חוסר יציבות פוליטית וספורטיבית, והאירוניה הגדולה היא שדווקא ריאל, קבוצתו לשעבר, עלולה להיות זו שתקבע את גורלו.