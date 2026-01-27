יום שלישי, 27.01.2026 שעה 13:06
ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2525-2421אוססונה9
2535-2121ג'ירונה10
2429-2921אלצ'ה11
2433-2821סביליה12
2430-2021אתלטיק בילבאו13
2333-2221ולנסיה14
2226-1821אלאבס15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1734-2420לבאנטה19
1334-1121אוביידו20

ראש בראש: ריאל תקרב את מוריניו לפיטורים?

מחזור הסיום הדרמטי של האלופות מחר ב-22:00 והבלאנקוס מול בנפיקה, שחייבת לנצח כדי לעלות לפלייאוף וגם זה לא בטוח שיספיק. המשחק יחרוץ את גורלו?

|
אלברו ארבלואה וז'וזה מוריניו (IMAGO)
אלברו ארבלואה וז'וזה מוריניו (IMAGO)

ריאל מדריד תפגוש מחר (רביעי, 22:00) יריב מוכר במיוחד במאבק על הכרטיס לשמינית גמר ליגת האלופות: ז’וזה מוריניו, מאמן בנפיקה. הגורל זימן למאמן הפורטוגלי מפגש טעון מול המועדון שהוא אוהב, ושעלול לגמור את העונה שלו ואולי לקרב את "המיוחד" לפיטורים.

עבור בנפיקה, מדובר כמעט במשחק של להיות או לחדול. כדי להישאר בחיים במפעל ולהעפיל לפחות לפלייאוף, הפורטוגלים חייבים ניצחון על ריאל מדריד וגם זה עלול שלא להספיק, שכן הם תלויים גם בתוצאות אחרות.

העונה של בנפיקה רחוקה מלהיות מוצלחת. הקבוצה הודחה מהגביע על ידי פורטו, נעצרה בחצי גמר גביע הליגה מול בראגה, ובליגה היא מדורגת רק במקום השלישי, הרחק מפורטו המוליכה וגם מאחורי ספורטינג ליסבון. חוסר שביעות הרצון של האוהדים הגיע לשיאו בסוף השבוע, כאשר כ-200 אולטראס הגיעו לאימון הקבוצה וקיבלו אישור להיכנס למתחם. מוריניו, כהרגלו, עמד בחזית, שוחח עם האוהדים לצד הקפטן ניקולאס אוטמנדי, בנוכחות המנהל המקצועי סימאו סברוסה, קרא לאחדות והבטיח להילחם עד הסוף.

אוהדי בנפיקה (רדאד גאוהדי בנפיקה (רדאד ג'בארה)

תגובה ראשונה הגיעה כבר ביום ראשון, כאשר מוריניו העניק הופעת בכורה למספר שחקני נוער, אלופי העולם עד גיל 17, שזכו לקרדיט והחזירו לו בענק עם ניצחון 0:4 על אסטרלה אמדורה. עם זאת, בליגת האלופות המאזן נותר בעייתי: בנפיקה פתחה את הקמפיין עם הפסד ביתי לקרבאח עוד תחת המאמן הקודם, ועם מוריניו רשמה שני ניצחונות בלבד בשישה משחקים, לצד ארבעה הפסדים.

ההימור על מוריניו ייכשל?

מוריניו הגיע לבנפיקה כמהלך של הנשיא רוי קושטה, שראה בו קלף מנצח בבחירות האחרונות. המאמן ידע שהמצב מורכב, אך קיבל על עצמו את האתגר. הוא אף היה מועמד לתפקיד מאמן נבחרת פורטוגל, אך זכייתו של רוברטו מרטינס בליגת האומות האריכה את כהונתו.

האם ריאל טעתה עם אנדריק וחלום המונדיאל

כעת, משחק אחד מול ריאל מדריד עשוי להשפיע לא רק על המשך דרכה של בנפיקה באירופה, אלא גם על עתידו של מוריניו במועדון שנמצא בתקופה של חוסר יציבות פוליטית וספורטיבית, והאירוניה הגדולה היא שדווקא ריאל, קבוצתו לשעבר, עלולה להיות זו שתקבע את גורלו.

