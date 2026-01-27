ברקע הפרשייה במועדון: הנוער של קריית ים ניצחו

הסיבוב השני בליגה הלאומית לנוער מחוז צפון יצא לדרך אמש (שני). לאחר משחקי המחזור ה-16 הפועל חדרה ממשיכה להוביל את הטבלה. יובל שטרית, במשחקו השני על הקווים בהפועל עפולה, בהפסד נוסף, הפעם למ.ס קריית ים, ששם קבוצת הבוגרים נקשר בפרשייה חמורה. הפועל נוף הגליל ניצחה 3:5 את עירוני נשר. הפועל בית שאן, בהפסד תשיעי, ממשיכה לנעול הטבלה לעת עתה.

מכבי אחי נצרת – הפועל חדרה 2:0

ניצחון 12 העונה לשחקניו של מיכאל דיין. רפאל בן ציון ועופר מינץ קבעו את תוצאת המשחק, בזמן שאחי נצרת נשארה עם תשע נקודות בלבד ומתחת לקו האדום. למזלה של אחי נצרת, גם עפולה וגם כפר כנא הפסידו, כך שהכל פתוח בחלק התחתון. חדרה מובילה הטבלה בפער של ארבע נקודות מקריית ים.

הפועל חדרה (באדיבות המועדון)

הפועל אום אל פאחם – בית"ר טוברוק 2:1

בשקט בשקט טוברוק נצמדה לצמרת הגבוהה וכבר במרחק של שש נקודות מהפועל חדרה. שחקניו של רון קלר השיגו ניצחון עשירי העונה, בזכות צמד בעיטות עונשין מדוייקות מצד עדי יצחק ויאיר רובס. אדהם מחאמיד צימק את התוצאה בדקה ה-81 להתמודדות. אום אל פאחם נשארה בתחתית לאחר הפסד מספר 10 העונה, כשלרשותה 13 נקודות.

בית'ר טוברוק (באדיבות המועדון)

הפועל עפולה – מ.ס קריית ים 2:0

הפסד שני ברציפות ליובל שטרית, המאמן החדש של עפולה. לא כך ציפה לפתוח את הקדנציה השנייה שלו במועדון אותו הוא מכיר היטב. בקריית ים, ברקע הפרשייה סביב הקבוצה הבוגרת, ניסו להתנתק מרעשי הרקע סביב המועדון והתעסקו בעיקר: להשיג ניצחון 10 העונה וכך היה, בזכות שערים של בן יונה וסקו סילה. איליה פוטקין רשם 87 דקות משחק. על הקווים, שלומי מלכה החליף את קיקו כהן, שלא הרגיש טוב.

עירוני נשר – הפועל נוף הגליל 5:3

ההגנה של עירוני נשר היא אחת משתי ההגנות הכי פחות טובות בליגה, כשהקבוצה ספגה כבר 37 שערים. נשר יכולה לבוא בטענות לעצמה בלבד, בטח אחרי שכבר הוליכה 1:3(!) במחצית הראשונה, משערים של עילאי סימון, עאמרו סתיתיה ואלחנן לוי. את התוצאה הפכו ניקולזי קחלישוילי, עידו בורוס, מג'ד דחלה, עידו דיין ואור מרדכי. עידו שפר, שחקן נוף הגליל, ראה אדום בדקה ה-95.

הפועל נוף הגליל (באדיבות המועדון)

מכבי צור שלום – הפועל בית שאן 0:1

בית שאן נשארה במקום האחרון, לאחר הפסד ליגה תשיעי העונה, כשלחובתה 38 שערים, כמות השערים הגבוהה ביותר שספגה קבוצה זו או אחרת בליגה. שחקניו של ברק בן שמואל עלו ליתרון מהיר, כבר בדקה ה-12, משערו השביעי העונה של שריף סולימן, הזר של צור שלום, אותו הביאו מגאנה ונכון לכרגע מככב במועדון.

מכבי צור שלום קריית ביאליק (מחמוד איהאב חמדי)

מכבי עירוני קריית אתא – צעירי כפר כנא 0:4

שחקניו של מוחמד (בירתי) עבאס הקשו, אבל למקומיים ולעמית חיימוביץ היו תוכניות אחרות. קריית אתא, בניצחונה החמישי העונה, מתרחקת במעט מהתחתית הבוערת. צעירי כפר כנא רק נקודה אחת מעל הקו האדום. סאאר עכאוי, המחליף, התכבד בצמד בתוך 16 דקות, מייקל אוגזנה ורם שפר השלימו החגיגה.

מכבי עירוני קריית אתא (באדיבות המועדון)

| בני סכנין – מ.כ. נוה יוסף (28/01, סכנין אימונים, 15:00)

| עירוני טבריה לא שיחקה והייתה לקבוצה החופשית במסגרת המחזור