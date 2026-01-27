ב"ש להפועל חיפה: נקיים מו"מ מול ג'בון איסט

הפועל באר שבע הודיעה להפועל חיפה שהיא מתכוונת לפתוח במשא ומתן מול ג'בון איסט לגבי חוזה לעונה הבאה. הג'מייקני בן ה-30 מסיים את חוזהו בתום העונה ויכול לנהל מו"מ עם כל קבוצה לקיץ הקרוב. סאבובו בנדה, איילון אלמוג או אלון תורג'מן עשויים לעשות את הדרך ההפוכה במידה והעסקה תצא לפועל כבר בחלון הנוכחי. איסט לא משחק בעמדה המבוקשת בבאר שבע, שצריכה להתחזק בכנפיים ולאו דווקא בחוד ההתקפה, שם משחק איגור זלאטנוביץ'.

יחד עם זאת, במידה שבבאר שבע לא יצליחו למצוא שחקני כנף, לא מן הנמנע שיבקשו לצרף את איסט כבר בחלון הקרוב. בבאר שבע עשו מהלך דומה בעונה שעברה, כשהחתימו את איגור זלאטנוביץ' בינואר לקיץ האחרון כשהצדדים ידעו שהסרבי מסיים חוזה במכבי נתניה בסיום העונה, וכאמור מותר לשחקן במצב כזה לחתום במועדון אחר לעונה שמלווה לאחר מכן.

באר שבע עדיין ללא חיזוק

הפועל באר שבע טרם חיזקה את הסגל שלה בחלון ההעברות הנוכחי ואמנם הדרומיים ניצחו 2:3 את קריית שמונה במחזור הקודם, אבל לא מזמן הם איבדו את הפסגה וכרגע בית”ר ירושלים במקום הראשון עם 46 נקודות, כשבאר שבע עם 45 נקודות במקום השני.

רן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

בינתיים ובזמן שהיא במקום הראשון, בית”ר ירושלים כן חיזקה את הסגל לקראת הישורת האחרונה של העונה כשהחתימה את בוריס אינו וגם את גונסאלס החלוץ. בעונה שעברה רן קוז’וק וחניכיו היו במרוץ האליפות לאורך כל הדרך והיו קרובים לזכות, אבל בסופו של דבר איבדו את זה למכבי תל אביב והעונה אלונה ברקת תעשה מה שצריך כדי לא לשחזר אירוע דומה, וללכת עד הסוף.