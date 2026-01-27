יום שלישי, 27.01.2026 שעה 12:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"ברוניניו? מוכנים לשחרר, אבל בתנאים שלנו"

מנכ"ל קרפטי לבוב, אולג רוסול, דיבר ורמז על עזיבת הקשר הברזילאי שמועמד להצטרף למכבי חיפה: "אנחנו פתוחים למו"מ אם יש הצעה שמספקת את המועדון"

|
ברוניניו (IMAGO)
ברוניניו (IMAGO)

בעוד במכבי חיפה ממששיכים בניסיונות להתחזק בברוניניו או במנואל בנסון, בקרפטי לבוב האוקראינית, קבוצתו של הקשר הברזילאי, התייחסו לעתידו. המנכ"ל אולג רוסול אמר: “העמדה של המועדון שלנו היא לא לנסות ליצור ‘כלוב זהב’. חשוב לנו מאוד ששחקן שנמצא במועדון יהיה עם 100% מוטיבציה, ואפילו יותר, לשחק עבור קרפטי.

"אם ברגע מסוים, מסיבות שונות, הוא מאבד את המוטיבציה הזו, אנחנו פתוחים לדבר איתו, להיכנס למו״מ, ואם יש הצעה שמספקת את המועדון, לשחרר את השחקן”.

רוסול הדגיש גם כיצד מתנהלים הכספים שמתקבלים ממכירת שחקנים: “הכספים שאנחנו מקבלים ממכירת כדורגלנים מושקעים מחדש מיד במועדון. הם לא נשארים בחשבונות, והבעלים לא לוקח אותם לצרכים אישיים. יש לנו שלושה ערוצי השקעה עיקריים: מחלקת הנוער, חיזוק הסגל - חיפוש מחליפים לשחקנים שעוזבים - וכן עמידה בחובה החוקית של החזר חובות לנושים של קרפטי הקודמת”.

התנאי של קרפטי לבוב

בהקשר למדיניות הכלכלית הוסיף: “בשלב הזה אנחנו לא רואים צורך להתחרות במועדונים אחרים בהוצאות על העברות או בהעלאת שכר. אם מגיעה הצעה מעניינת על שחקן שלנו ואנחנו רואים שהוא מאבד מוטיבציה ולא רוצה להישאר, אנחנו מוכנים לשחרר, אבל בתנאים שמקובלים עלינו”.

ברוניניו (IMAGO)ברוניניו (IMAGO)

לסיום, התייחס רוסול לאפשרות של החתמות נוספות בחלון החורף: “כן, אנחנו כל הזמן מחפשים חיזוק. זה תהליך מתמשך שלא נעצר אף פעם. גם במסגרת חלון ההעברות הזה העבודה נמשכת. אני מקווה שלפני פתיחת האליפות נקבל שחקנים חדשים ונחזק את הקבוצה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */