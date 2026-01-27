"הקהל לחץ המון זמן", "היה ברור אחרי הדרבי"

שישיות מבית”ר לא הספיקה, שישייה נוספת מליון גם לא, גם את התבוסה נגד מכבי חיפה ז’רקו לאזטיץ’ שרד, אבל בסוף ההפסד להפועל ת”א אמש (שני) והעובדה שרצף 12 השנים של שליטה מוחלטת של מכבי ת”א בעיר נגמר היה יותר מידי עבור מיץ’ גולדהאר, והצהובים הודיעו באופן רשמי על פרידה מהמאמן הסרבי.

במולדתו סיקרו כמובן גם כן את הפיטורים וכמעט בכל אתרי הספורט עשו ידיעה בעקבות האירוע. ב’ספורטל’ כתבו: “לאזטיץ’ היה תחת לחץ של האוהדים תקופה ארוכה, אבל המועדון נתן לו גב עד כה. ההפסד הדרבי חרץ את גורלו והיה כל כך כואב שהוחלט על פרידה לאחר שנה וחצי”.

ב’ספורטסקה’ המקומי הוסיפו: “היה אפשר לנחש זאת מיד עם ההפסד של מכבי ת”א להפועל ת”א, וזה נעשה רשמית. שלושה הפסדים ברציפות, הקבוצה התרחקה עד כדי עשר נקודות מהמקום הראשון ובסופו של דבר אחרי שהאוהדים לחצו במשך תקופה ארוכה ההפסד להפועל ת”א גרם לעזיבה בלתי נמנעת”.