"מציע למכבי למשוך את הבקשה לפסילת הבורר"

המאבק בין מכבי תל אביב לבית”ר תל אביב מגיע אל בית הדין המחוזי: בשעה זו נערך הדיון בגין בקשת הצהובים לפסול את עו”ד ליאור מזור מתפקיד הבורר בתיק העוסק בסכסוך הכספי סביב מעבר שחקנים בין המועדונים. בדיון עצמו את בית”ר תל אביב רמלה מייצגים עורך הדין גייר ועורך הדין שניר, כאשר את מכבי תל אביב מייצגים עורך הדין גל מזרחי, עורך הדין נחום כהן ועורך הדין שלום מטלון. השופט בדיון הוא גלעס הס.

לטענת המועדון, קיים קשר אישי בין עו”ד מזור לבין מכבי חיפה, יריבתה המושבעת של מכבי ת”א, וכי התנהלותו הציבורית יוצרת חשש למשוא פנים ואף פוגעת באמון הציבור. בבקשה שהוגשה צורפות תיעודים מרשתות חברתיות בהם נראה עורך הדין ביציעי הירוקים, בנוסף נטען כי מזור פרסם התבטאויות פוגעניות כלפי אוהדי הצהובים, בהם השתמש בכינוי “גרמנים”.

מן העבר השני, בבית”ר ת”א טוענים כי מדובר ב”ניסיון טקטי שקוף” להביא לסיכול הבוררות ולעכב את ההכרעה הסופית, הבורר עצמו דחה את הבקשה לפסילתו בהחלטה מנומקת וחדה, בה קבע קביעות משפטיות ברורות באשר למבחני הפסילות ולציפייה לניטרליות מוחלטת של בורר בעולם הספורט. בנוסף, בית הדין העליון של ההתאחדות דחה את ערעור מכבי ת”א, שכעת עברה לבית הדין המחוזי.

מהלך הדיון

עו"ד מטלון: “כפי שאפשר לראות מהעתירה שלנו, שתיהן מופנות כלפי ההתאחדות לכדורגל. אנחנו לא הגשנו עירור לבית הדין. העתירה שלנו היא כלפי חוסר הסמכות של עורך דין מזור”.

השופט הס: “היית יכול ללכת לבית משפט, יש החלטה של ההתאחדות, אני לא יכול לשנות את זה”.

עו”ד מטלון: “הטענה הזאת כמו טענות אחרות כמו חוסר סמכות הן החמורות ביותר. במקרים האלה כאשר יש טענה כזאת, עומדת בפני בית המשפט הסמכות בפני ביקרות שיפוטית. כאשר המגמה הכללית היא לצמצם את הביקורת. אנחנו טענו שהעתירה שלנו היא בדיוק לתקוף את חוסר הסמכות של עורך הדין מזור, העובדה שהתגלגלנו לבית הדין היא כי הגשנו בקשה לנשיא העליון להחלפת עורך דין, וקיבלנו תגובה להעביר את זה לבית הדין.

עוד מעו”ד מטלון: “חוסר הסמכות הוא דבר שדבק בניסיון של עורך הדין מזור להמשיך בכהונה שלו. כאשר יש חוסר סמכות בגוף מנהלי, הוא לא יכול ליצור את הסמכות, יש מעין והוא לא יכול ליצור חוסם של ביקורת שיפוטית. לכן מתקיימת הביקורת השיפוטית, כפי שקבעה בית המשפט העליון בעניין, מתקיימת בחוסר סמכות”.

עו”ד מטלון המשיך: “בית המשפט יכול וצריך לטעמנו להתערב בהמשך הפעילות של חוסר סמכות. אנחנו מיצינו מה שיכולנו במסגרת התהליך מול ההתאחדות, גם בבקשה של מינוי של בורר חלופי, אך ניצבנו בפני מבוי סתום. יש סמכות לבית המשפט להתערב, ובאמת יש צורך לפעול בהליך הזה כמו שאנחנו הגשנו. צריך לבקש ולנסות לקבל את הסעד הזמני כדי לייתר את הדיון הנוסף”.

השופט הס: “מה אכפת לי אם יש לבורר סמכות או חוסר סמכות, לא טענתם לחוסר סבירות. אתה אומר לי שאני צריך להתערב בחוסר סמכות. אין לך טענה של חוסר סמכות מבית הדין העליון”.

עו”ד מטלון: “פנינו למינוי בורר חלופי, בזמן הזה עוכב הדיון, הטענה הופנתה לבית הדין העליון. גוף אחד במסגרת ההתאחדות מבקש להכשיר חוסר סמכות”.

השופט הס: “איך אתה רוצה שאני אתערב בזה, יש קצת צל סביב הטענה שלכם. ניסיתם כמה פעמים לפסול את עורך הדין מזור, ניסיתם פעם אחת ואחרת אז עכשיו אתם מנסים ככה. אתם חושבים שהוא מעודד קבוצה אחרת”.

עו”ד מטלון: “העניין עם עורך הדין מזור הוא שהוא טוען שהוא אוהד קבוצה יריבה וקילל את מכבי תל אביב. יש מישהו שהוא לא חבר במוסד לבוררות והוא מבקש לדון בבורות הזאת. אנחנו ביקשנו בורר חלופי. אותו דבר גם בבתי משפט, מי ששומע את התהליכים הוא מישהו שהוא שופט מכהן לא בעבר ולא בעתיד.

עו”ד מטלון המשיך: “עורך דין מזור כבר לא נמנה בין חברי המוסד לבוררות. לאחר מכן יש את המוסד לבוררות וההתאחדות שאמורים לאכוף את זה, שרק מי שמכהן במוסד לבוררות צריך להקשיב לזה. הסמכות היא לא של הבורר עצמו אלה של המוסד לבוררות, לכן כל מי שאינו נמנה בין המוסד לבוררות חסר סמכות”.

עו"ד גייר: “אני אשתדל לא להעריך, אני מבקש מבית המשפט לשוב ולקרוא את הטענות שלנו. חברי התובע פנה לבית הדין העליון מכיוון שהוא רצה שיפרש את התקנון כפי שהוא רוצה שיפרשו אותו. כפי שמי שזמנו פקע בתהליך, יכל עליו כלל הגיליוטינה. הכללים שחלים על שופט אינם חלים על בורר”.

עוד מעו”ד גייר: “אבל בית הדין סבר אחרת, שמי שזמנו פקע במסגרת תפקידו, יכול לסיים את התיקים הפתוחים שעדיין מולו אבל לא יקבל תיקים חדשים. התביעה הוגשה ביוני 24, אף אחד לא חשב שהתיק הזה ייקח יותר מ-6 חודשים. זה לא נכון למנות בורר שהפעולה שלו תסיים פעולה של שנה שנה וחצי, מכיוון שיש חשש שהוא לא יספיק למלא את כל החומר. המוסד לבוררות קיים כבר משנת 1990, ואף פעם לא הייתה בקשה כזאת. זאת המצאה שהמציאו לצורך הקונקרטי הזה, בניסיון לפסול את עורך דין מזור”.

עו”ד גייר הוסיף: “בטענה שלגבי סבירות, היא לא קיימת ולא עלתה בעבר. יכול להיות שמכבי תל אביב חושבת שבית הדין טעה, אני לא חושב שהוא טעה. אין פה את אחת העילות שבית הדין יכול לבוא ולהתערב. אם רוצים למנות בורר חלופי, אנחנו טענו את זה בתשובה שלנו חל סעיף 12 בחוק הבוררות, שאומר שאם הוא התפטר, נפטר או זז מתפקידו. אף אחד מהדברים לא קרה, לכן בית המשפט לא יכול לעתר לבקשה של מכבי תל אביב. תקנון המוסד לבוררות קובע שאם אין הוראה שקיימת בתקנון, יחול בעניין הזה חוק הבוררות ולא חוק בית המשפט. לא היה מקום לפנות לחוק בית המשפט”.

עו"ד בועז סיטי מההתאחדות: “אני כן רוצה להגיד שתי הערות קצרות, ידידי אמר לגבי הסמכות של גופים מנהליים וכפופים למדינה. ההתאחדות היא לא גוף שכפוף למדינה, המחוקק הקנה לה לדון בענייו כפי שהוא חושב לנכון, לכן חוק הסמכות לא מושפע כלפינו. טען גם חברי שאין מומחיות מיוחדת בהחלטה וגם עם זה אני לא מסכים, הדיינים בבית הדין העליון מכירים את בוררות הספורט, וצריך לדון בהחלטה שלהם, הם יודעים מה תגרור החלטה שלהם. גם אם בית הדין העליון שגה ביסודו כפי שטוענים במכבי תל אביב, בית הדין פשוט בחר אחרת, אין פה חוסר סמכות, או פגיעה בכללי הצדק הטבעי”.

עו”ד מטלון: “אנחנו לא פנינו לבית הדין העליון לפרש את התקנון כפי שאנחנו רוצים, אלא ביקשנו בורר חליפי. לגבי משך ההליך, הדיון נטען על עניינים מ-19/20 ואפילו לפני זה, סביב סכומים של 10 מיליון שקלים, כך שזה לא הגיוני שהדיון היה מסתיים אחרי 6 חודשים. אם מישהו כיהן 8 שנים ולאחר מכן הוא כבר לא חבר במוסד שלו, הוא כפוף בסמכות, הוא לא כשיר לדון בנדון”.

עו”ד מטלון עוד אמר: “אין בעיה להעביר את זה לגורם מוסמך בהתאחדות, כך גם קובע התקנון. יש שתי אפשרויות, הם צריכים להקפיד על התקנון ולא לפי שיקולי נוחות להפר את התקנון. האפשרות השנייה היא כאשר גוף כלשהו של ההתאחדות סבור שיש מצב סביר של תיקון, הוא מעביר את זה לבית הדין, שעוסק בתיקון לפי הסדר הנכון. כאשר במקרה שלנו אין סמכות, אי אפשר שההתאחדות תעשה דין לעצמה בעניין הזה. לגבי האנדרלמוסיה הנטענת, אין בעיה להעביר את זה לבורר מוסמך, עוד לא הבנתי מה הבעיה עם זה”.

השופט הס: “בעשר הדקות האחרונות שכנעת אותי סופית שאין לי מה לעשות עם זה. טענתם לפני בית הדין, ובית הדין לא קיבל את זה, אין מה לעשות. בסוף במשפטים יש סופיות, הסופיות שלכן הן בית הדין להתאחדות לכדורגל. לא קיבלו אותה, צריך לקבל את זה וזהו. אני מציע שתמשכו את הבקשה, אין טעם שאני אכתוב פה החלטה. בסוף אני רואה בזה התערבות ברורה במוסדות ההתאחדות. יש החלטה מאוד מנומקת ומאוד מפורטת. אין פה שגיאה גסה! תמשיכו את הבוררות”.

ברגע זה, כולם יצאו מהאולם בזמני שעורכי הדין של מכבי תל אביב דנים בניהם.

לאחר שכולם שבו לאולם, עו”ד מטלון אמר לשופט הס: “אני מבקש ברשות אדוני לתת את עמדתנו עד מחר”. להתאחדות אין התנגדות לאותה בקשה.

עו”ד גייר: “יש פה קבוצה קטנה וקבוצה רבת אמצעים, אני מבקש לחייב בהוצאות. זה לא ההליך הראשון. חיובנו בעבר ב-60,000 שקלים לישיבה אחת. אז אני מבקש מאדוני לפסוק הוצאות הולמות”.

השופט הס: “אין שום אפשרות לקבל תשובה עכשיו?”.

עו”ד מטלון: “אין אפשרות, ניסינו אבל אנחנו צריכים להתייעץ עם הגורמים בחוץ לארץ”.

השופט הס: “עד מחר תהיה החלטה. בסיום הדיון הצעתי למבקשת למחוק את הבקשה לסעד זמני. המבקשת ביקשה לשקול את ההצעה עד מחר ואני סבור כי ראוי לאפשר למבקשת לשקול את ההצעה. כמובן שההוצאות ינתנו לפי ההצעה שניתנה למבקשת”.

ההחלטה - תינתן למכבי תל אביב אפשרות למשוך את התביעה עד מחר, לאור הרצון לדון עם הגורמים בחו"ל.