 בית 1 
71%615-6707ריטאס וילנה1
50%507-4816פרומיתאס2
43%579-5657היידלברג3
33%467-4686לגיה ורשה4
 בית 2 
86%573-6437אלבה ברלין1
71%620-6147שאלון2
25%713-6648נימבורק3
17%544-4866סבאח באקו4
 בית 3 
100%530-6387חובנטוד בדאלונה1
50%524-5396שולה2
50%632-6508הפועל חולון3
0%542-4416בורסאספור4
 בית 4 
71%550-6207טנריפה1
43%602-5817טופאש בורסה2
43%554-5267טראפני שארק3
33%543-5096בני הרצליה4
 בית 5 
71%564-6177גלאטסראיי1
57%542-5657וירצבורג2
43%590-5787טרייסטה3
17%522-4526איגוקאה4
 בית 6 
86%504-5827א.א.ק. אתונה1
50%439-4516סולנוקי אולאי2
50%467-4616לוויצה פטריוטי3
17%480-4116ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
100%520-6657מלאגה1
67%504-4926מרסין2
29%607-5347קרדיצה3
0%556-4866אוסטנד4
 בית 8 
86%502-5897גראן קנאריה1
50%462-4696סובוטיקה ספרטק2
43%543-5747לה מאן3
17%553-4296בנפיקה ליסבון4

רבע 2, 05:46: הפועל חולון - לה מאן 37:35

ליגת האלופות של פיב"א, 16 האחרונות: החבורה של יואב שמיר מתקשה לשמור על הקצב הגבוה ורודפת מהפתיחה אחרי הצרפתים. גרין משאיר את הסגולים במשחק

|
נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)
נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)

שלב 16 האחרונות של ליגת האלופות של פיב”א נמשך בשעה זו, כשהפועל חולון פוגשת את לה מאן הצרפתית. הקבוצה של יואב שמיר מגיעה לאחר ניצחון גדול 63:94 בליגה על קריית אתא, שהגיע אחרי תבוסה 106:81 לריטאס במחזור הפתיחה של הבית במפעל האירופי.

על העונה האחרונה של חולוניה אפשר לכתוב ספר, התחלה מבטיחה תחת דני פרנקו, הפסד בתוצאה היסטורית (114:60) להפועל תל אביב, פיטורי מאמן ועדיין היא ניצבת בשישייה הראשונה בליגת ווינר סל, והצליחה להעפיל לשלב 16 האחרונות במפעל השלישי בחשיבותו באירופה.

מן העבר השני, הצרפתים ניצחו במחזור הראשון את גלאטסראיי 83:90, ובזירה המקומית הם רושמים שני הפסדים לקבוצות יורוליג, 110:92 לפאריס ו-91:88 מול וילרבאן, שהגיעו אחרי רצף של שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות. הקבוצה של ויזאדו גילאומה יודעת שניצחון הערב מול הפועל חולון יהווה צעד משמעותי אל עבר 8 האחרונות.

הסבר קצר על השיטה בליגת האלופות של פיב”א: בשלב הבתים הראשון היו שישה משחקים, המדורגת ראשונה מכל בית המשיכה ישירות ל-16 האחרונות בעוד מקומות 2-3 עברו לסדרות פליי-אין של הטובה משלושה משחקים, המנצחות המשיכו ל-16 האחרונות, השלב בו הפועל חולון נמצאת כעת. בשלב זה ישנם 4 בתים של 4 קבוצות כל קבוצה משחקת שישה משחקים, שני המקומות הראשונים ממשיכים לפלייאוף והמנצחות שם יגיעו לפיינל פור.

רבע ראשון: 21:29 ללה מאן

חמישיית הפועל חולון: נתנאל ארצי, ג’ורדן מקריי, אקסבייר מנפורד, אדאמה סונוגו ודריק וולטון.

חמישיית לה מאן: דייויד דילאו, טאש’וואן תומאס, טרוור האדגינס, טרוונטה וויליאמס ובסטיאן גראסהוף. 

פתיחה קצבית של שתי הקבוצות הביאה לסקור גבוה בבולגריה. חניכיו של יואב שמיר מצאו את עצמם בעיקר רודפים אחרי הצרפתים שהובילו לאורך כל הרבע. יכולת טובה של אקסבייר מנפורד, שמרה על פער נמוך יחסית. האורחת הביאה למשחק את הסגנון הצרפתי שלה ורצה בהתקפה לזריקות פנויות לשלוש שתרמו להגדיל את היתרון שלה עם סיומן של עשר הדקות הראשונות.

רבע שני: 

