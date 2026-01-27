רבע 2, 05:46: הפועל חולון - לה מאן 37:35

שלב 16 האחרונות של ליגת האלופות של פיב”א נמשך בשעה זו, כשהפועל חולון פוגשת את לה מאן הצרפתית. הקבוצה של יואב שמיר מגיעה לאחר ניצחון גדול 63:94 בליגה על קריית אתא, שהגיע אחרי תבוסה 106:81 לריטאס במחזור הפתיחה של הבית במפעל האירופי.

על העונה האחרונה של חולוניה אפשר לכתוב ספר, התחלה מבטיחה תחת דני פרנקו, הפסד בתוצאה היסטורית (114:60) להפועל תל אביב, פיטורי מאמן ועדיין היא ניצבת בשישייה הראשונה בליגת ווינר סל, והצליחה להעפיל לשלב 16 האחרונות במפעל השלישי בחשיבותו באירופה.

מן העבר השני, הצרפתים ניצחו במחזור הראשון את גלאטסראיי 83:90, ובזירה המקומית הם רושמים שני הפסדים לקבוצות יורוליג, 110:92 לפאריס ו-91:88 מול וילרבאן, שהגיעו אחרי רצף של שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות. הקבוצה של ויזאדו גילאומה יודעת שניצחון הערב מול הפועל חולון יהווה צעד משמעותי אל עבר 8 האחרונות.

הסבר קצר על השיטה בליגת האלופות של פיב”א: בשלב הבתים הראשון היו שישה משחקים, המדורגת ראשונה מכל בית המשיכה ישירות ל-16 האחרונות בעוד מקומות 2-3 עברו לסדרות פליי-אין של הטובה משלושה משחקים, המנצחות המשיכו ל-16 האחרונות, השלב בו הפועל חולון נמצאת כעת. בשלב זה ישנם 4 בתים של 4 קבוצות כל קבוצה משחקת שישה משחקים, שני המקומות הראשונים ממשיכים לפלייאוף והמנצחות שם יגיעו לפיינל פור.

רבע ראשון: 21:29 ללה מאן

חמישיית הפועל חולון: נתנאל ארצי, ג’ורדן מקריי, אקסבייר מנפורד, אדאמה סונוגו ודריק וולטון.

חמישיית לה מאן: דייויד דילאו, טאש’וואן תומאס, טרוור האדגינס, טרוונטה וויליאמס ובסטיאן גראסהוף.

פתיחה קצבית של שתי הקבוצות הביאה לסקור גבוה בבולגריה. חניכיו של יואב שמיר מצאו את עצמם בעיקר רודפים אחרי הצרפתים שהובילו לאורך כל הרבע. יכולת טובה של אקסבייר מנפורד, שמרה על פער נמוך יחסית. האורחת הביאה למשחק את הסגנון הצרפתי שלה ורצה בהתקפה לזריקות פנויות לשלוש שתרמו להגדיל את היתרון שלה עם סיומן של עשר הדקות הראשונות.

רבע שני: