אורן גולן הפתיע: אולי תראו אותי בהפועל חיפה

שבוע דרמטי במיוחד היה בליגת העל. אם לא הספיק תבוסה 4:1 של מכבי חיפה לנתניה, אז הפועל חיפה הפסידה לריינה ומינתה את חיים סילבס במקום גל אראל ומעל הכל הפועל תל אביב שמה סוף לבצורת של 12 שנים ורשמה 1:2 מטורף על מכבי תל אביב. מי שעלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE הוא אורן גולן.

מה אתה חושב על החזרה של סילבס לקווים?

”מאין ספור שיחות ליליות לתוך הלילה עם יואב כץ, היה לי ברור שסילבס יחזור להפועל חיפה. יואב אוהב את החיבור והתקשורת איתו. לאורך כל התקופה שלי הוא דיבר איתי על שני אנשים: שרון מימר וחיים סילבס”.

מה אתה חושב על המינוי?

”סילבס שועל קרבות ומאמן בכיר בכדורגל הישראלי. יש לו את הניסיון, הוא בקשר טוב עם הבעלים, נראה לי שזה כבר יצליח”.

חיים סילבס (עמרי שטיין)

מה אתה חושב על הסיטואציה עם ג’בון איסט?

”אני חושב שהפחד הכי גדול של יואב כץ זה לרדת ליגה. אני לא רואה את יואב עושה את המהלך הזה עכשיו, קשה להביא מכה כזו בשלב הזה בחלון, הוא לא ייקח סיכון”.

מה המצב ביניכם בבית הדין לעבודה? הוא חייב כסף.

”אני מאמין שנגיע לפשרה והסאגה תסתיים, אולי עוד תראו אותי בהפועל חיפה. אנחנו לא רחוקים מלהגיע לפשרה ולא מעט דיברנו על החזרה שלי למועדון. אני מדבר עם יואב בתקופה האחרונה”.

איפה זה עומד?

”לפני מספר שבועות, כחודשיים בערך, הייתה הצעה של יואב שאחזור למועדון עם הסכם פשרה בינינו, לא הסכמתי, זה לא הרגיש לי נכון מבחינתי, עבר זמן, אני מבין גם שהפועל חיפה צריכה דמות עם ניסיון”.

אורן גולן (שחר גרוס)

חסר לך הכדורגל.

”אני מאוד אוהב, אבל לא בכל מחיר. זו לא התקופה של רוני שהיה וחיפשנו פלייאוף עליון, פה אנחנו צריכים להישאר בליגה וזה לא יהיה פשוט. אני מאמין שאם אחזור, אני מאמין שנישאר”.

כמה זמן אתם מדברים?

”דיברנו תקופה לא מעטה עד לפני חודש וחצי. עכשיו אני מעריך שהשיחות יחודשו”.

איך אתה רואה את המצב של חדרה?

”המצב הוא קשה מאוד. כל מה שקורה בשנה האחרונה ובכלל”.