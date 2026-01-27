יום שלישי, 27.01.2026 שעה 22:16
יום שלישי, 27/01/2026, 22:00אצטדיון ארטמיו פרנצ'יגביע איטלקי - שמינית גמר
קומו
דקה 16
1 0
שופט: ג'ובאני איירולדי
פיורנטינה
מערכת ONE | 27/01/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
סרג'י רוברטו (האתר הרשמי של קומו)

שלב שמינית הגמר של הגביע האיטלקי נמשך בשעה זו, כשפיורנטינה מארחת את קומו. מנור סולומון וחבריו נעצרו בשבת אחרי ארבעה משחקים רצופים ללא הפסד, כשנכנעו 2:1 לקליארי, מנגד הקבוצה של ססק פברגאס רושמת עונה חלומית בליגה, כשהיא ניצבת במקום השישי.

הוויולה הצליחו לצאת מהמקום האחרון בטבלה עם רצף של תוצאות נאות בדמות ניצחונות על בולוניה וקרמונזה, ושתי תוצאות תיקו מול לאציו ומילאן, אך הם עדיין נמצאים מתחת לקו האדום, ויקוו לשפר את העונה הרעה שהם חווים עם העפלה לרבע גמר הגביע.

מן העבר השני, האורחת נמצאת בעונה שהיא מעבר לציפיות, עם 40 נקודות אחרי 22 מחזורים בליגה. היא רחוק מאוד מהמאבק על הישארות ונמצאת במקום שבסיום העונה יעניק לה את הכרטיס לאירופה. בנוסף, בשני המשחקים האחרונים במסגרת הליגה בין הקבוצות ניצחה קומו את פיורנטינה.

מחצית ראשונה
  • '7
  • שער
  • שער! פיורנטינה עלתה ל-0:1: כדור רוחב נכנס מצד ימין לרחבה לרוברטו פיקולי, ששלח עם השפיץ כדור לרשת הגבוהה
  • '4
  • החמצה
  • לואיס בלבו כמעט ניצל טעות בהגנה של קומו, כשחטף, אך בעט על גופו של השוער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את ההתמודדות לדרך!
