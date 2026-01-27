"מבין את המצב. איסט? כבוד שגדולות מעוניינות"

תקופה רעה מאוד גרמה ליואב כץ לזעזע את המערכת והפועל חיפה הודיעה על סיום דרכו של גל אראל, כאשר הצפוניים לא חיכו הרבה כדי למנות מחליף וחיים סילבס הגיע לצפוניים. אחרי המינוי, המאמן החדש של האדומים-שחורים מהכרמל הוצג היום (שלישי) במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור ישיר כאן באתר ONE.

רגע לפני מסיבת העיתונאים, דובר הקבוצה ביקש להודיע הודעה ובישר לכולם שהמועדון מבשר על כך שהם מקווים לקבל ממש בקרוב את הסכם ההשאלה של יואב גראפי ממכבי תל אביב אל הפועל חיפה שהוא כבר חתום, ואפילו הצפוניים בשאיפה שהשוער יגיע לאימון כבר מחר.

סילבס: “אני איש של עבודה, גאה להיות במועדון כזה גדול”

סילבס פתח: “שלום לכולם ותודה שבאתם. הפועל חיפה זה מועדון גדול ואני איש עבודה, ואם אני צריך לבחור בין עבודה ולשבת בבית באותו שכר אז אבחר בעבודה, בטח במועדון כמו הפועל חיפה, שהוא מועדון גדול עם מסורת, עם קהל גדול. זו קבוצה שנקלעה לעונה פחות טובה, אבל מועדון שהמקום שלו בצמרת תמיד, בפלייאוף העליון, כל הזמן”.

עוד אמר: “אני אגיד את האמת, אני גאה להיות בהפועל חיפה ולקחת על עצמי את המשימה הזו, המשימה לא פשוטה ויש הרבה עבודה, אבל מאמין בנו. היו התלבטויות, עשיתי פה פלייאוף עליון בקדנציה הקודמת, אפילו ניצחנו דרבי אחרי לא מעט זמן וזה משהו שאני גאה לומר אותו אל מול הקהל שלנו. עושים את כל המאמצים לחזק את הקבוצה ולתת עזרה מבחוץ, ולעמוד במשימה כדי שבעונה הבאה אוהדי הפועל חיפה יהיו גאים ושמחים”.

על כך שלא מזמן אימן את אשדוד: “זה תמיד קצת מוזר, זה משהו שבדרך כלל המאמנים נקלעים אליו. מאמנים שמאמנים בקבוצות תחתית מגיעים לסיטואציות שתקופות מסוימות לא מנצחים ואם צולחים אותו אז המאמן צלח והכל בסדר, ואם לא אז הוא פוטר והתחושה היא לא טובה, אבל גם באשדוד השארנו בשנה שעברה את הקבוצה שאף אחד לא האמין ורשמנו סיבוב מדהים העונה, אבל נקלענו לחודש פחות טוב ובחרו לעשות שינוי, זו העבודה שלי ואני נאלץ לקבל את זה. ברגע שהפועל חיפה קראה לי, לא הייתה בכלל מחשבה. גאה להיות פה, לא אתן לאף אחד לא לעמוד במשימה הזו שלנו כרגע”.

סילבס הוסיף: “אנחנו כולנו מבינים את המצב. אם לא הייתי מאמין בעצמי או במועדון הזה, בגודל שלו, צריכים להבין, הייתי בהרבה קבוצות ויש פה מועדון גדול עם אנשים טובים, זכות בשבילי להתחבר להפועל חיפה. בפעם הקודמת היו לי ימים טובים כאן, עכשיו אנחנו בזמן שהוא קשה ואני לא אנוח עד שנגיע למצב שזה מאחורינו והסכנה לא מרחפת מעל הראש לא של המועדון הזה ולא של הקהל של הפועל חיפה”.

חיים סילבס (עמרי שטיין)

לגבי האם דיבר עם גל אראל: “מן הסתם מי שעובד בליגה מכיר טוב את הקבוצות, רוצה להאמין ששאר המאמנים גם כן מכירים. אני מכיר את הפועל חיפה גם כשעבדתי במקומות אחרים. לא דיברתי עם גל אראל, אין לי ספק שהוא יהיה מאמן טוב, הוא עשה עבודה מצוינת פה בחלקים של העונה. כמו שאמרתי קודם, לפעמים מפלרטטים עם התחתית ומאמן לא מצליח לעבור את זה. מאוד כאבו את העזיבה של גל, אני פה אומר שליבי איתו ואני מאחל לו המון בהצלחה ואני בטוח שיצליח כי הוא מאוד מוכשר”.

עוד מסילבס: “איזו קבוצה קיבלתי? אפשר להבין שהרוח קצת בפקפוק, מוטיבציה קצת למטה, כל אחד לא כזה בטוח בעצמו, כי דברים הולכים פחות לאחרונה וזה פוגע בביטחון. אני כאן לעבוד בביצוע של השחקן, כל העבודה שלי היא לגרום לשחקן ולקבוצה להיות טובים יותר, שיהיו לכולם את התנאים הטובים ביותר להצליח. הגעתי בשביל זה, יכול היה להיות נוח לשבת בבית בשביל מי שלא איש של עבודה, ואין לי פה חוזה ארוך יותר מאשר באשדוד ולא יותר כסף, אבל לא חשבתי פעמיים, אני כאן כדי לעמוד במשימה הזו”.

“איסט? הפתעתם אותי האמת. כבוד שרוצים אותו”

לגבי ג’בון איסט: “אני לא יודע להגיד לכם, הפתעתם אותי, אני לא מכיר כמה זה רציני או לא רציני. מועדון כמו הפועל חיפה כמועדון והקבוצות לאורך השנים כאן ידעו תמיד להשביח שחקנים, להביא אותם מנקודה איקס לנקודה איקס פלוס משהו כדי שגדולות ירצו, זו גאווה לכולם ולשחקנים זה מעביר שיש כאן דלת ואפשר לפרוח כאן, זו מחמאה לכולם ששחקן מהפועל חיפה יכול להגיע לבאר שבע שרצה לאליפות. מצד שני הכל צריך להיות מותאם מטרה ולא על חשבון המועדון שלנו. הפועל חיפה אני לא בטוח יכולה להרשות לעצמה לוותר על שחקנים, בטח כאלו שבכושר טוב ומביאים תפוקה, אז אם שואלים אותי לא הייתי רוצה שאיסט יעזוב עכשיו”.

ג'בון איסט חוגג (עמרי שטיין)

עוד אמר בהצגה: “אני מאוד נחוש, באתי בלי חצי פשרה ובלי חצי ספק, יש פה מטרה מאוד ברורה ואם צריך אני אהיה ער עד 13 במאי בלי לישון דקה בשביל שזה יקרה. יש לי אחריות שלקחתי על עצמי, עם כל הדברים הטובים שיש כאן וגם הדברים הפחות טובים. זה מועדון גדול, מועדון רציני, עם קהל אוהדים גדול, מסור, משפיע, שגם קצת מתוסכל בתקופות פחות טובות ואפשר להבין את זה, אבל כל מי שקשור למועדון ואני הראשון שאצא לקרב הזה, צריכים להתגייס לאירוע, כדי שהמועדון הזה יצוף עם ראש מעל המים ויחזור למקום הטבעי שלו”.

לסיכום: “בכנות של המקצוע, בכדורגל בנקודת זמן מסוימת תמיד אפשר למצוא רגעים מאוד נמוכים, חדר הלבשה מפולג קצת כי רבו אולי, מצב רוח פחות טוב אחרי הפסד, אבל הכדורגל הוא מרתון והוא דינמי מאוד. כל שבת יש צ’אנס להרגיש טוב יותר, לשנות את המעמד שלך, גם כשחקן, גם כמועדון, בכל פעם ששופט שורק זו הזדמנות לכולנו לתקן ולשפר. אם העונה הייתה נגמרת עכשיו אז אמנם נשארנו בליגה, אבל תחושות פחות טובות. המשחק הבא הוא דלת, עוד מקום לשפר ולתקן, להילחם חזק. כשמנצחים ונראים טוב ומתקדמים בטבלה אז כל עניין חדר ההלבשה ומוטיבציה משתפרים וכיף לנו. בית”ר? מה יש להגיד על בית”ר בטדי, אחד הקשים שיש בליגה, צריכים לדאוג שגם להם יהיה קשה”.