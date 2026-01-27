יום שלישי, 27.01.2026 שעה 14:56
אבי נמני: מכבי תל אביב בשיחות עם שני מאמנים

אגדת המועדון דיבר ב"שיחת היום" אחרי ההפסד בדרבי: "המועדון צריך לקבל החלטות אמיצות. מאמן חדש? תחילה התעקשו על חוזה עד סיום העונה, כעת כבר לא"

ז'רקו לאזטיץ' יורד בבושת פנים מהמגרש (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' יורד בבושת פנים מהמגרש (רדאד ג'בארה)

אחרי תקופה ארוכה שבה הכיסא של ז’רקו לאזטיץ’ התנדנד בחוזקה, הבוקר (שלישי) הגיעה ההחלטה של מיץ’ גולדהאר: המאמן מפוטר. ההפסד 2:1 להפועל ת”א שניצחה דרבי לראשונה מאז 2014, היה כנראה יותר מדי אפילו עבור הבעלים הקנדי של הצהובים. אגדת מכבי ת”א, אבי נמני, דיבר על הזעזוע בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה זה אומר? לאן מכבי תל אביב הולכת לדעתך ביום שאחרי?
”אני חושב שלאזטיץ’ לא איתנו כבר שלושה חודשים. בפודקאסטים, פרק אחרי פרק, עוסקים בסוגיה הזו שלצערי נעלמה ממי שמקבלים את ההחלטות. הקבוצה בהידרדרות כבר שלושה חודשים ואתמול בדרבי זה היה שילוב של חוסר מזל, וגם אני לא זוכר דרבי כזה גרוע של שתי הקבוצות. כמובן, הסיומת של הפועל תל אביב, במשחק הכי חלש שלה העונה, הצליחה לכבוש. זו תולדה של הרבה טעויות שנעשו.

“זרים לא נכונים ושחרור ישראלים. קבלת ההחלטות היא לא נכונה לאורך כל הדרך וכשאתה מקבל ככה החלטות, והקו האדום כל הזמן נחצה מחדש ולא עושים עצירה לרכבת הזו, בסוף מגיעים לסיטואציה הזו. כל מועדון גדול עובר משברים, וצריך לדעת לנהל משברים. כדי לדעת לצלוח את המשבר היא צריכה את הקהל איתה. גם אם הקהל כועס על ההפסד בדרבי וההשארה של לאזטיץ’, הוא צריך לעודד את השחקנים דווקא במצב הזה”.

דור פרץ ועידו שחר מתוסכלים (רדאד גדור פרץ ועידו שחר מתוסכלים (רדאד ג'בארה)

אבל שוב ראינו אתמול שאין חלוץ למכבי תל אביב. הקבוצה יכולה לפרוח שוב כשלאזטיץ’ איננו? אנחנו רואים שמכבי חיפה מנהלת שלושה שבועות משא ומתן ולא מנחיתה שחקן.
”אתה לא טועה, אבל אין קשה. הקבוצה צריכה לקבל החלטות אמיצות ונכונות. זרים שלא נקלטו להשאיל אותם, תביאו שחקנים אחרים שיביאו תפוקה ויתנו תוצרת, מה שאחרים לא נותנים. צריך להביא גם שחקנים ישראלים מובילים שנמצאים בחו”ל, לשכנע אותם בכסף גדול”.

מי יכול להגיע?
”אני חושב שכל ישראלי הוא רלוונטי. מכבי תל אביב צריכה להכניס את היד עמוק לכיס ואין לה ברירה. אני הייתי מחזיר את קניקובסקי ונחמיאס, מצרף כל קשר ישראלי שיכול לעזור. מה שאפיין את מכבי תל אביב לאורך שנים זה שהיה לה את הישראלים הטובים ביותר. השנה היא שינתה קונספט, הלכה על הרבה מאוד זרים שהם לא איכותיים, וגם ישראלים בינוניים במקרה הטוב”.

אתה חושב שמכבי תל אביב צריכה לתת לערן זהבי תפקיד?
”אני חושב שהוא יכול לעזור לקבוצה, בוודאי. ברור שזה מבורך שהוא יהיה במערכת. אבל מכבי תל אביב צריכה להבין שגם אם יביאו שחקנים טובים, צריך גם מאמן גדול. אין מה לעשות. לא אוהבים לשמוע את האמת אבל זו האמת”.

ערן זהבי (רדאד גערן זהבי (רדאד ג'בארה)

אם בנו לו את הקבוצה לא טוב, כמה לאזטיץ’ אשם ומה אשמת ההנהלה?
”יש לו חלק באשמה, אבל היא לא רק שלו. לקחו לו הרבה מאוד שחקנים טובים, אבל לא הביאו לו תחליפים טובים. מכבי תל אביב במשא ומתן עם שני מאמנים”.

כשיש כל היום כותרות שיש מלחמה עם איראן, איזה מאמן זר ירצה לבוא לפה?
”יכול להיות שהמשבר עם איראן יהיה קצר, אנחנו מקווים, ואם לא יהיה אז צריך להביא מאמן ישראלי. יש כמה סוגיות שצריך להבין שהן מאוד קריטיות. מכבי תל אביב בצומת קריטי. כולם מתעסקים במאבק האליפות במקום להסתכל אחורה, כי כרטיס לאירופה הוא בסימן שאלה. צריך להסתכל אחורה, כי מכבי חיפה מתעצמת, הפועל תל אביב הולכת להביא שחקנים. מישהו מבטיח למכבי תל אביב כרטיס אוטומטי? זה ממש לא שם. אם היא לא תהיה באירופה זה הפסד של 50 מיליון שקל”.

גולדהאר עדיין אותו גולדהאר עם אותה התשוקה?
”מהתחושה הפנימית שלי וההיכרות עם האיש, הוא רוצה שהקבוצה תצליח, אבל זה צריך להיות מתורגם למעשים ולקבלת החלטות נכונה. אבל כשקבוצות אחרות מתחילות להתעצם, וזה לא כמו פעם שיש מאבק עם קבוצה אחת, יש כאן חמש קבוצות משמעותיות שמעמידות תקציבים ומהוות תחרות. אם מכבי תל אביב לא תכניס את היד עמוק לכיס, תתחזק בשחקנים ישראלים טובים, היא תהיה באותה הסיטואציה שהיא נמצאת עכשיו”.

מיץמיץ' גולדהאר (אופיר מגדל)

מה היית עושה? מה הצעדים שצריך לעשות?
”קודם כל לקבל החלטה לגבי מינוי מאמן. צריך להיות סנכרון בין מאמן למנהל ספורטיבי. אם מביאים מאמן עם רזומה, זה יכול להצליח. אי אפשר לוותר על העונה”.

אבל אף אחד לא מגיע.
”אני מסכים שזה היה צריך לקרות בשלב יותר מוקדם, אבל זו המציאות ואני לא יכול לשנות אותה. היא תצטרך להבין שהיא צריכה להכניס את היד עמוק לכיס כדי להביא את הישראלים הכי טובים, אין לה ברירה. אנחנו אוטוטו נכנסים לחודש פברואר ואמיר סהיטי (הרכש המיועד), לא שיחק מאוגוסט”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */