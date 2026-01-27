באמצע העונה: הקבוצה שבה היה אייל גולן נסגרת

בסוף השבוע עתיד להתקיים לו המחזור ה-19 בליגה ב' דרום ב', כשל-ONE נודע כי מכבי באר יעקב, במדיה משחק לעיתים גם הזמר אייל גולן, לא תתייצב יותר למשחקיה, בעקבות התחלה של פירוק במועדון. כלומר, המשחק מול מכבי שעריים בוטל. פירוק הקבוצה מגיע לאחר שלוש שנים על המפה בכדורגל הישראלי ו-18 הופעות מצד אייל גולן במדי הקבוצה.

יש לציין כי ניסן יחזקאל, שהיה קשור במועדון, עזב אף הוא לפני תקופה ופתח אקדמייה עצמאית. בתוך כך, מתן בן אבו, ממכבי באר יעקב, ציין בפני ONE: "קיבלנו תקציב, ולא הצלחנו לעמוד בציפיות המקצועיות, לכן החלטנו לסגור את הקבוצה ולבנות בשנה הבאה מחדש בליגה שיותר מתאימה לנו נכון לתקופת הזמן הזו".

בהודעה פנימית לשחקנים, נכתב כך: "חברים שלום לכולם. הוחלט היום סופית על סגירת הקבוצה הבוגרת. ברגע שהתהליך יסתיים, משהו שייקח כמה ימים, להערכתי, כולם יהיו רשאים לשחק בקבוצה נוספת גם אלה שכבר שיחקו בשתי קבוצות. כואב ומאכזב אבל זה המצב. לגבי השכר של החודש כמובן שכולם יקבלו מה שמגיע להם. תודה רבה לכולם ומקווה שניפגש בעתיד".