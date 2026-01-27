יום שלישי, 27.01.2026 שעה 14:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

לימור: "קרה קסם", שי: "הלכנו לקבר של ירון"

פרשן 'ישראל היום' ב"שיחת היום" אחרי הניצחון בדרבי: "אירוע בלתי סביר, כמו יונייטד ב-99". חבר הכנסת לשעבר ריגש: "ירון היה איתנו בכל רגע ורגע"

|
טירוף בהפועל תל אביב (חגי מיכאלי)
טירוף בהפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

“הפועל ת”א ניצחה דרבי” הוא משפט שלא נשמע מאז 2014. כל כך הרבה משחקים עברו מאז וכולם הסתיימו בלי ניצחון אדום על מכבי ת”א – עד אתמול (שני). שער דרמטי של צ’יקו סידר להפועל 1:2 על מכבי ושלח את שחקניה ואוהדיה לחגוג. אחד מהם הוא יואב לימור, הפרשן הצבאי של ‘ישראל היום’ ומגיש בקשת 12, שדיבר על הדרבי בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, יחד עם חבר הכנסת לשעבר יזהר שי.

יואב, איך ההרגשה היום, אחרי כל כך הרבה שנים בלי ניצחון בדרבי?
”זה שהצלחתי לישון, זה שהצלחתי לחזור לנשום”.

כמה ישנתם?
”לא הרבה, נשארנו בחגיגות ואז חזרנו הביתה וראינו את המשחק מההתחלה. קמתי מוקדם, הייתה לי תוכנית הבוקר, גם יזהר היה שם עם החולצה של הבן שלו שנפל בהגנה על יישובי העוטף”.

שחקני הפועל בטירוף (חגי מיכאלי)שחקני הפועל בטירוף (חגי מיכאלי)

יזהר, איך הרגשת אתמול?
“היה ערב מרגש בטירוף ובמקביל עצוב באותה מידה, כי ירון שלנו שנפל בשבעה באוקטובר היה אוהד שרוף של הפועל והוא תבע כל מיני מנהגים במשפחה. שבועיים לפני שנפל הוא פרסם ברשתות החברתיות פוסט שהוא חייב להיות ביום שהפועל מנצחת בדרבי. הקבוצה ניצחה וירון לא היה איתנו פיזית, אבל היה בכל שנייה ורגע במשחק. בסוף המשחק, הלכנו כולנו לבית הקברות בקדימה, הניחו שם כל מיני סמלים ודגלים של הפועל”.

הלכתם לשם כדי לספר לו שניצחתם?
”הלכנו כדי לחגוג. מן הסתם לספר לו, הוא בטח צופה גם מלמעלה עם החברים שלו וחגג איתם. לא חגגנו כבר 12 שנים והיה מאוד מרגש, משמח ועצוב, הכל ביחד מעורבב. אני מעריך שהרבה אנשים מסתובבים במדינת ישראל עם רגשות שנעים בין עצב לשמחה. בגלל שלדרבי יש חוקים משלו אין מה לדבר על המשחק עצמו, אבל זה היה כל כך חשוב”.

יואב, האמנת שתנצחו בדקות האלה?
”הילדים שלי יעידו ששבוע אני מסתובב עם זה שאנחנו מנצחים. היה ברור שההרכב בעייתי, עם טוריאל ומאיימבו החסרים, אבל המשחק היה כל כך מחורבן, הקבוצה לא שיחקה, הגיעה פעם אחת לשער עם בעיטה של רוי קורין בדקה ה-70. אבל אז קרה מה שקרה כמו בגמר ליגת האלופות ב-99’ עם מנצ’סטר יונייטד ובאיירן מינכן, אז אנחנו לא יונייטד, אבל סוג של קסם, אירוע בלתי סביר. אתמול באמת היה יום לא סביר. אתמול רן גואילי חזר, ואף אחד לא האמין שכולם יחזרו. לראשונה מאז 2014 אין חטופים בעזה, ולראשונה מאז 2014 הפועל ניצחה דרבי”.

שחקני הפועל תל אביב מאושרים (חגי מיכאלי)שחקני הפועל תל אביב מאושרים (חגי מיכאלי)

באליפות לא היו חגיגות כאלו.
לימור: ”הייתה התפרקות. מאז שהיא ניצחה את הדרבי הקודם היא ירדה פעמיים ליגה. ההפסד בגביע שהיה כואב בצורה בלתי רגילה. המון רגעים שהתנקזו ל-90 דקות והשמחה בסוף. כמות האוהדים שזרמה הזכירה את האירוויזיונים, הגיעו מאות או אלפי אנשים לבלומפילד, הכבישים מסביב התחילו להתמלא באנשים כי זה לא עוד שלוש נקודות, זה להוריד קוף עצום מהכתף, אבל בסוף יש בשבת את נתניה והם לא פראיירים”.

יזהר: “אצלנו באמת החגיגות המשיכו לתוך הלילה, עד ארבע-חמש בבוקר הבנים, הבנות, הנכדות, הגיסות, כולם אדומים. ירון שלנו האמין באלטמן ואחת התמונות שאנחנו לוקחים איתנו זה את ירון מנגן עם חולצה של אלטמן על פסנתר. זה משהו סמלי שאתמול אלטמן עלה וכבש שער מאסטרפיס בנגיחה. אז הוא היה עם הספרה 7, זה מן קשר רגשי, משפחתי כזה, ואנחנו מתרגשים וחסרים באותה מידה”.

עמרי אלטמן בשיגעון (רדאד געמרי אלטמן בשיגעון (רדאד ג'בארה)

יואב, איך אתה רואה את ההמשך של הפועל לעונה?
”היא לא הקבוצה הכי טובה בליגה וקצת פרופורציות ואנחנו צריכים לשאוף לפלייאוף עליון העונה וזה אומר שיהיה עוד פעמיים דרבי, בית”ר, מכבי חיפה וב”ש. היא צריכה להתחזק בכמה עמדות בהתקפה, אבל התהליך קורה והוא משמח. אני רוצה לתת מילה טובה למישהו שלא זוכה למילים טובות בזמן האחרון. מילה טובה לדניאל דאפה, שנתן את נשמתו, נלחם ועשה בלגן והילד הזה עוד יבקיע ויככב. הרצון שלו וההשקעה שלו שבה את הלב ואת העין”.

יואב, מילה לסיום כפרשן צבאי.
”אני לא יודע אם יהיה אירוע עם איראן, זה לא צפוי. אז נחכה ונראה, אני חושב שקצת התקררנו אבל זה בין שתי האוזניים של טראמפ. אם תבקשו ממני להעריך, אני מעריך שהלילה תשנו טוב”.

ומה השלב הבא בעזה?
”עוברים לשלב ב’, מעבר רפיח ייפתח וצריך לקוות שהתוכניות המאוד גדולות של טראמפ יעבדו, וכל זה אמור להביא לאיזשהו עתיד יותר טוב ברצועת עזה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */