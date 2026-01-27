לימור: "קרה קסם", שי: "הלכנו לקבר של ירון"

“הפועל ת”א ניצחה דרבי” הוא משפט שלא נשמע מאז 2014. כל כך הרבה משחקים עברו מאז וכולם הסתיימו בלי ניצחון אדום על מכבי ת”א – עד אתמול (שני). שער דרמטי של צ’יקו סידר להפועל 1:2 על מכבי ושלח את שחקניה ואוהדיה לחגוג. אחד מהם הוא יואב לימור, הפרשן הצבאי של ‘ישראל היום’ ומגיש בקשת 12, שדיבר על הדרבי בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, יחד עם חבר הכנסת לשעבר יזהר שי.

יואב, איך ההרגשה היום, אחרי כל כך הרבה שנים בלי ניצחון בדרבי?

”זה שהצלחתי לישון, זה שהצלחתי לחזור לנשום”.

כמה ישנתם?

”לא הרבה, נשארנו בחגיגות ואז חזרנו הביתה וראינו את המשחק מההתחלה. קמתי מוקדם, הייתה לי תוכנית הבוקר, גם יזהר היה שם עם החולצה של הבן שלו שנפל בהגנה על יישובי העוטף”.

שחקני הפועל בטירוף (חגי מיכאלי)

יזהר, איך הרגשת אתמול?

“היה ערב מרגש בטירוף ובמקביל עצוב באותה מידה, כי ירון שלנו שנפל בשבעה באוקטובר היה אוהד שרוף של הפועל והוא תבע כל מיני מנהגים במשפחה. שבועיים לפני שנפל הוא פרסם ברשתות החברתיות פוסט שהוא חייב להיות ביום שהפועל מנצחת בדרבי. הקבוצה ניצחה וירון לא היה איתנו פיזית, אבל היה בכל שנייה ורגע במשחק. בסוף המשחק, הלכנו כולנו לבית הקברות בקדימה, הניחו שם כל מיני סמלים ודגלים של הפועל”.

הלכתם לשם כדי לספר לו שניצחתם?

”הלכנו כדי לחגוג. מן הסתם לספר לו, הוא בטח צופה גם מלמעלה עם החברים שלו וחגג איתם. לא חגגנו כבר 12 שנים והיה מאוד מרגש, משמח ועצוב, הכל ביחד מעורבב. אני מעריך שהרבה אנשים מסתובבים במדינת ישראל עם רגשות שנעים בין עצב לשמחה. בגלל שלדרבי יש חוקים משלו אין מה לדבר על המשחק עצמו, אבל זה היה כל כך חשוב”.

יואב, האמנת שתנצחו בדקות האלה?

”הילדים שלי יעידו ששבוע אני מסתובב עם זה שאנחנו מנצחים. היה ברור שההרכב בעייתי, עם טוריאל ומאיימבו החסרים, אבל המשחק היה כל כך מחורבן, הקבוצה לא שיחקה, הגיעה פעם אחת לשער עם בעיטה של רוי קורין בדקה ה-70. אבל אז קרה מה שקרה כמו בגמר ליגת האלופות ב-99’ עם מנצ’סטר יונייטד ובאיירן מינכן, אז אנחנו לא יונייטד, אבל סוג של קסם, אירוע בלתי סביר. אתמול באמת היה יום לא סביר. אתמול רן גואילי חזר, ואף אחד לא האמין שכולם יחזרו. לראשונה מאז 2014 אין חטופים בעזה, ולראשונה מאז 2014 הפועל ניצחה דרבי”.

שחקני הפועל תל אביב מאושרים (חגי מיכאלי)

באליפות לא היו חגיגות כאלו.

לימור: ”הייתה התפרקות. מאז שהיא ניצחה את הדרבי הקודם היא ירדה פעמיים ליגה. ההפסד בגביע שהיה כואב בצורה בלתי רגילה. המון רגעים שהתנקזו ל-90 דקות והשמחה בסוף. כמות האוהדים שזרמה הזכירה את האירוויזיונים, הגיעו מאות או אלפי אנשים לבלומפילד, הכבישים מסביב התחילו להתמלא באנשים כי זה לא עוד שלוש נקודות, זה להוריד קוף עצום מהכתף, אבל בסוף יש בשבת את נתניה והם לא פראיירים”.

יזהר: “אצלנו באמת החגיגות המשיכו לתוך הלילה, עד ארבע-חמש בבוקר הבנים, הבנות, הנכדות, הגיסות, כולם אדומים. ירון שלנו האמין באלטמן ואחת התמונות שאנחנו לוקחים איתנו זה את ירון מנגן עם חולצה של אלטמן על פסנתר. זה משהו סמלי שאתמול אלטמן עלה וכבש שער מאסטרפיס בנגיחה. אז הוא היה עם הספרה 7, זה מן קשר רגשי, משפחתי כזה, ואנחנו מתרגשים וחסרים באותה מידה”.

עמרי אלטמן בשיגעון (רדאד ג'בארה)

יואב, איך אתה רואה את ההמשך של הפועל לעונה?

”היא לא הקבוצה הכי טובה בליגה וקצת פרופורציות ואנחנו צריכים לשאוף לפלייאוף עליון העונה וזה אומר שיהיה עוד פעמיים דרבי, בית”ר, מכבי חיפה וב”ש. היא צריכה להתחזק בכמה עמדות בהתקפה, אבל התהליך קורה והוא משמח. אני רוצה לתת מילה טובה למישהו שלא זוכה למילים טובות בזמן האחרון. מילה טובה לדניאל דאפה, שנתן את נשמתו, נלחם ועשה בלגן והילד הזה עוד יבקיע ויככב. הרצון שלו וההשקעה שלו שבה את הלב ואת העין”.

יואב, מילה לסיום כפרשן צבאי.

”אני לא יודע אם יהיה אירוע עם איראן, זה לא צפוי. אז נחכה ונראה, אני חושב שקצת התקררנו אבל זה בין שתי האוזניים של טראמפ. אם תבקשו ממני להעריך, אני מעריך שהלילה תשנו טוב”.

ומה השלב הבא בעזה?

”עוברים לשלב ב’, מעבר רפיח ייפתח וצריך לקוות שהתוכניות המאוד גדולות של טראמפ יעבדו, וכל זה אמור להביא לאיזשהו עתיד יותר טוב ברצועת עזה”.