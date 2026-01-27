השאלתו של קורנפיין בנורדיה ירושלים הסתיימה

ב-31.08 הושאל עמית קורנפיין מבית"ר ירושלים לבית"ר נורדיה ירושלים, קבוצה מליגה א' דרום. התקווה הייתה כי בנו של איציק, השוער האגדי של בית"ר ירושלים, יקבל דקות משחק תחת ההנהלה החדשה, בראשותם של דובי גולדברג ואיציק לוי. חלפו הימים וכך לא קרה. לאחר 144 יום בבית"ר נורדיה ירושלים, הוחלט בבית"ר ירושלים להחזירו לסגל המורחב.

בתחילת העונה, בית"ר נורדיה ירושלים העמידה בין הקורות את לירן דיין, כשלאחר משחק אחד בלבד אפשר היה למצוא בשער של הקבוצה מליגה א' דרום את רואי שוחט. בסגל של בית"ר נורדיה ירושלים אפשר למצוא גם את עדי יששכר, גם הוא בוגרת מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, כשבדומה לחברו עמית קורנפיין לא ראה דקת משחק אחת לעת עתה.

קורנפיין חוזר לבית"ר ירושלים באכזבה עמוקה, הרי שמאז 06.04.2024 לא ראה דקת משחק בבוגרים. כמעט שנתיים שלא שיחק משחק רשמי. בעונה החולפת נרשם כחלק מהסגל של בית"ר ירושלים מליגת העל, כשרק מתאמן הוא ולא מקבל הזדמנות. העונה? בליגה א' דרום, קיווה לראות דקות משחק, לבית"ר נורדיה ירושלים היו תוכניות אחרות לגביו.

בית"ר נורדיה ירושלים תצא במוצאי השבת לאצטדיון לויטה בכפר סבא ל”דרבי" קבוצות האוהדים, כשתפגוש היא את מ.כ כפר סבא 1928. המשחק יתקיים כחלק מהמחזור ה-18 בליגה א' דרום, זאת בשעה 20:00. שחקניו של אורי כהן ינסו להשיג ניצחון, כשהאחרון הושג בדצמבר מול הפועל הרצליה עם 0:3.