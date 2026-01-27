יום שלישי, 27.01.2026 שעה 17:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

בלילי: לא ישכחו את הדרבי הזה גם עוד 50 שנה

חלוץ הפועל ת"א לשעבר ב"שיחת היום": "מה הדרבי הכי זכור לי? זה. ישבתי לבד וכל הרגשות התפרצו, חיכיתי לזה 12 שנים. כתבתי לפני שהפועל תנצח 1:2"

|
שחקני הפועל בטירוף (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל בטירוף (חגי מיכאלי)

31 דרבים, תבוסות, השפלות, הפסדים במאני טיים ובעיקר אפילו לא ניצחון אחד, כל אלו תמו אתמול (שני) כשהפועל ת”א בעטה את הבצורת הצידה ורשמה ניצחון בלתי נשכח בדרבי, עם 1:2 הכי דרמטי שיש על מכבי תל אביב. לאחר המפגש, שחקן העבר פיני בלילי והבמאי ירון שילון עלו לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

פיני, חלמת שככה ייראה הדרבי הזה?
”לא חושב שמישהו חלם וגם אם מישהו היה רוצה לעשות תסריט כזה של השבועיים האחרונים, במיוחד אחרי שהפועל תל אביב הפסידה בדרבי בגביע בצורה כל כך כואבת. אני לא חושב שמישהו חלם על תסריט כזה, במיוחד אחרי שזה נגמר בצורה עוד יותר דרמטית מהגביע”.

מה הדרבי הכי זכור לך?
”הדרבי הזה. אי אפשר לשכוח אותו ואף אחד לא ישכח אותו 50 שנה קדימה, גם אם הפועל תנצח או תפסיד, יקבלו תבוסות או יביסו, את זה יזכרו. 12 שנים, הפועל ניצחה אחרי מהפך. לא הייתי במשחק, אבל מאתמול, עד היום, עד עכשיו, לא דיברו על המשחק, מדברים על כל ההשלכות”.

המשחק לא היה ברמה גבוהה.
”ניקרתי שלוש פעמים, בדקה ה-85 אמרתי לעצמי שאני עובר מהסלון למיטה, ואז אלטמן נכנס אז אתה אומר שאולי יקרה משהו שם, ואז הכל התהפך בחמש הדקות האלו”.

שחקני הפועל תל אביב בטירוף (חגי מיכאלי)שחקני הפועל תל אביב בטירוף (חגי מיכאלי)

הפסדת את הגולים?
”לא לא, הייתי ער, בסוף גם נשארתי עד 01:00 עם האדרנלין והטירוף”.

קפצת בבית?
”אם הילדים היו רואים איתי בבית זה היה טירוף אחר, אבל ישבתי לבד עם עצמי, כל הרגשות התפרצו ביחד, וראית גם על השחקנים וגם על האוהדים, ומשווים את זה לאליפות שהפועל תל אביב זכתה, יש יגידו שזה יותר, יש יגידו שזה פחות”.

מה לבשת היום? אדום?
”אדום לבן”.

כמה זמן חיכית לרגע כזה?
”12 שנים”.

סוף סוף הילדים שלך מבינים מה זה ניצחון בדרבי.
”אמרתי לפני המשחק ‘אל תלכו למשחק, בואו נעשה פה ארוחה, נראה ביחד’, ואתמול בסטורי כתבתי שהפועל תל אביב תנצח 1:2 אז הם ניצלו את זה כדי ללכת”.

פיני בלילי (אופיר מגדל)פיני בלילי (אופיר מגדל)

מה גרם לך להאמין בתוצאה הזו, פיני?
”גם הפועל תל אביב לא בתקופה טובה, אבל גם בגביע, גם נגד באר שבע וגם אתמול, היה משחק קשה לצפייה, אבל מה שנתן לי להאמין זה שמכבי תל אביב לא באה עם השחקנים החזקים והמשמעותיים שלה, המכביסטים האמיתיים, שזה מה שצמצם את הפערים הגדולים. אם אתה משווה את הסגלים, מכבי יותר טובה, ואתמול כשהיו חסרים שחקני מפתח, והדיבורים על לאזטיץ’ חלחלו לחדר ההלבשה וראינו איך זה השפיע לרעה”.

ירון, איך חגגת?
”אתחיל בזה שלא ראיתי את המשחק. אני מבוגר בחצי שנה בערך מפיני, ואני חושב שהסף שלי עבר במשחק בגביע”.

נשבר לך הלב, אמרת שאתה לא יכול לראות את זה?
”אני כבר בן אדם מבוגר. כשראיתי את שברון הלב של הבן שלי בן ה-9, זה היה אחד יותר מדי בשבילי. כשהילד שלך בוכה אתה רוצה להגיד לו ‘לא לבכות’, ואמרתי לו ‘תמשיך לבכות, זה בסדר’. אתמול הוא הלך לישון והוא לא ראה את המשחק. ידעתי שננצח, ההפסד בגביע היה אחד יותר מדי”.

מה עשית אז?
”נכנסתי למיטה וחיכיתי לפושים מ-ONE. הרגע של המשחק בעצם היה הכדור החופשי בדקה ה-95. כי כביכול היה פאול של דור פרץ על שאנדה סילבה. עכשיו, לא היה פאול וזה לראשונה מהרבה שנים שלא היה פאול, ואם תשאל את אוהדי הפועל, ככה הם רוצים לנצח את הדרבי, הכי דחוק שיש, עם קוון שמרים את הדגל ככה שאתה לא יכול לשמוח. אתה בא ולוקח את הכבוד שלך מהדשא והרצפה, עם ילדים שלא יזהו חלק מהשחקנים”.

החגיגות של אוהדי הפועל תל אביב (רדאד גהחגיגות של אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

אתה מעיר את הילד בלילה או מחכה לבוקר?
”הלכתי לישון בחמש בבוקר, הוא העיר אותי בשבע ואמר לי ‘אבא הפועל ניצחו’. חגגתי מול הטלוויזיה, בטלפון. גם כשהפועל לוקחים דאבל אני יושב בבית. אני מעריץ את האנשים שקפצו בחוץ, הם חוו מבחינתי התגלות אלוהית, אבל אם לא אכלתי את החרא במגרש אני לא יכול לצאת לחגוג”.

דרבי הבא תראה?
”מה הצרה בלנצח? שיש אחרי זה עוד דרבי. זה יותר גרוע. מעכשיו, זה חוזר להיות כדורגל. שוחררה ההשפלה. אתה לא יכול להכריע 30 משחקים במשחק אחד, אבל איך שזה נגמר בצורה הזו, זה כאילו מכפר על 30 המשחקים. זה עדיף מלנצח מפנדל של רוטמן, גם את זה הם היו מבאסים לנו. זה היה בליגה, במשחק המרכזי, אין יותר יפה מזה”.

בלילי: “אנשים לא יודעים או יודעים, אבל מאחורי הקלעים זו עבודה קשה של גיא פרימור ואליניב ברדה, ואני לא חבר של זה או של זה, אני רק מתאר לעצמי מה קורה שם, אבל בסופו של דבר מה שקורה זה שהפועל תל אביב שינתה את פניה. גם אתם בתקשורת יודעים פעם ב… על שחקן שבא, אז השקט המופתי שעומד במועדון בראשות פרימור וברדה, וראינו את כל הצוות אתמול בטירוף ושיגעון שלא ראינו בשנים הקודמות, וכל הכבוד להם”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */