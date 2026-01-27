בלילי: לא ישכחו את הדרבי הזה גם עוד 50 שנה

31 דרבים, תבוסות, השפלות, הפסדים במאני טיים ובעיקר אפילו לא ניצחון אחד, כל אלו תמו אתמול (שני) כשהפועל ת”א בעטה את הבצורת הצידה ורשמה ניצחון בלתי נשכח בדרבי, עם 1:2 הכי דרמטי שיש על מכבי תל אביב. לאחר המפגש, שחקן העבר פיני בלילי והבמאי ירון שילון עלו לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

פיני, חלמת שככה ייראה הדרבי הזה?

”לא חושב שמישהו חלם וגם אם מישהו היה רוצה לעשות תסריט כזה של השבועיים האחרונים, במיוחד אחרי שהפועל תל אביב הפסידה בדרבי בגביע בצורה כל כך כואבת. אני לא חושב שמישהו חלם על תסריט כזה, במיוחד אחרי שזה נגמר בצורה עוד יותר דרמטית מהגביע”.

מה הדרבי הכי זכור לך?

”הדרבי הזה. אי אפשר לשכוח אותו ואף אחד לא ישכח אותו 50 שנה קדימה, גם אם הפועל תנצח או תפסיד, יקבלו תבוסות או יביסו, את זה יזכרו. 12 שנים, הפועל ניצחה אחרי מהפך. לא הייתי במשחק, אבל מאתמול, עד היום, עד עכשיו, לא דיברו על המשחק, מדברים על כל ההשלכות”.

המשחק לא היה ברמה גבוהה.

”ניקרתי שלוש פעמים, בדקה ה-85 אמרתי לעצמי שאני עובר מהסלון למיטה, ואז אלטמן נכנס אז אתה אומר שאולי יקרה משהו שם, ואז הכל התהפך בחמש הדקות האלו”.

שחקני הפועל תל אביב בטירוף (חגי מיכאלי)

הפסדת את הגולים?

”לא לא, הייתי ער, בסוף גם נשארתי עד 01:00 עם האדרנלין והטירוף”.

קפצת בבית?

”אם הילדים היו רואים איתי בבית זה היה טירוף אחר, אבל ישבתי לבד עם עצמי, כל הרגשות התפרצו ביחד, וראית גם על השחקנים וגם על האוהדים, ומשווים את זה לאליפות שהפועל תל אביב זכתה, יש יגידו שזה יותר, יש יגידו שזה פחות”.

מה לבשת היום? אדום?

”אדום לבן”.

כמה זמן חיכית לרגע כזה?

”12 שנים”.

סוף סוף הילדים שלך מבינים מה זה ניצחון בדרבי.

”אמרתי לפני המשחק ‘אל תלכו למשחק, בואו נעשה פה ארוחה, נראה ביחד’, ואתמול בסטורי כתבתי שהפועל תל אביב תנצח 1:2 אז הם ניצלו את זה כדי ללכת”.

פיני בלילי (אופיר מגדל)

מה גרם לך להאמין בתוצאה הזו, פיני?

”גם הפועל תל אביב לא בתקופה טובה, אבל גם בגביע, גם נגד באר שבע וגם אתמול, היה משחק קשה לצפייה, אבל מה שנתן לי להאמין זה שמכבי תל אביב לא באה עם השחקנים החזקים והמשמעותיים שלה, המכביסטים האמיתיים, שזה מה שצמצם את הפערים הגדולים. אם אתה משווה את הסגלים, מכבי יותר טובה, ואתמול כשהיו חסרים שחקני מפתח, והדיבורים על לאזטיץ’ חלחלו לחדר ההלבשה וראינו איך זה השפיע לרעה”.

ירון, איך חגגת?

”אתחיל בזה שלא ראיתי את המשחק. אני מבוגר בחצי שנה בערך מפיני, ואני חושב שהסף שלי עבר במשחק בגביע”.

נשבר לך הלב, אמרת שאתה לא יכול לראות את זה?

”אני כבר בן אדם מבוגר. כשראיתי את שברון הלב של הבן שלי בן ה-9, זה היה אחד יותר מדי בשבילי. כשהילד שלך בוכה אתה רוצה להגיד לו ‘לא לבכות’, ואמרתי לו ‘תמשיך לבכות, זה בסדר’. אתמול הוא הלך לישון והוא לא ראה את המשחק. ידעתי שננצח, ההפסד בגביע היה אחד יותר מדי”.

מה עשית אז?

”נכנסתי למיטה וחיכיתי לפושים מ-ONE. הרגע של המשחק בעצם היה הכדור החופשי בדקה ה-95. כי כביכול היה פאול של דור פרץ על שאנדה סילבה. עכשיו, לא היה פאול וזה לראשונה מהרבה שנים שלא היה פאול, ואם תשאל את אוהדי הפועל, ככה הם רוצים לנצח את הדרבי, הכי דחוק שיש, עם קוון שמרים את הדגל ככה שאתה לא יכול לשמוח. אתה בא ולוקח את הכבוד שלך מהדשא והרצפה, עם ילדים שלא יזהו חלק מהשחקנים”.

החגיגות של אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

אתה מעיר את הילד בלילה או מחכה לבוקר?

”הלכתי לישון בחמש בבוקר, הוא העיר אותי בשבע ואמר לי ‘אבא הפועל ניצחו’. חגגתי מול הטלוויזיה, בטלפון. גם כשהפועל לוקחים דאבל אני יושב בבית. אני מעריץ את האנשים שקפצו בחוץ, הם חוו מבחינתי התגלות אלוהית, אבל אם לא אכלתי את החרא במגרש אני לא יכול לצאת לחגוג”.

דרבי הבא תראה?

”מה הצרה בלנצח? שיש אחרי זה עוד דרבי. זה יותר גרוע. מעכשיו, זה חוזר להיות כדורגל. שוחררה ההשפלה. אתה לא יכול להכריע 30 משחקים במשחק אחד, אבל איך שזה נגמר בצורה הזו, זה כאילו מכפר על 30 המשחקים. זה עדיף מלנצח מפנדל של רוטמן, גם את זה הם היו מבאסים לנו. זה היה בליגה, במשחק המרכזי, אין יותר יפה מזה”.

בלילי: “אנשים לא יודעים או יודעים, אבל מאחורי הקלעים זו עבודה קשה של גיא פרימור ואליניב ברדה, ואני לא חבר של זה או של זה, אני רק מתאר לעצמי מה קורה שם, אבל בסופו של דבר מה שקורה זה שהפועל תל אביב שינתה את פניה. גם אתם בתקשורת יודעים פעם ב… על שחקן שבא, אז השקט המופתי שעומד במועדון בראשות פרימור וברדה, וראינו את כל הצוות אתמול בטירוף ושיגעון שלא ראינו בשנים הקודמות, וכל הכבוד להם”.