5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2525-2421אוססונה9
2535-2121ג'ירונה10
2429-2921אלצ'ה11
2433-2821סביליה12
2430-2021אתלטיק בילבאו13
2333-2221ולנסיה14
2226-1821אלאבס15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1734-2420לבאנטה19
1334-1121אוביידו20

"חשבתי לעזוב הכל, אמרתי 'אני הולך הביתה'"

פרמין בראיון חשוף אחרי סגירת הארכת חוזהו בבארסה עד 2031: "בכיתי בלה מאסיה, הייתי צריך להיות חזק וזה ניכר עכשיו. איזה שחקן הייתי מחתים? מסי"

|
פרמין לופס (IMAGO)
פרמין לופס (IMAGO)

ברצלונה סגרה סופית על הארכת חוזהו של פרמין לופס עד שנת 2031 עם שדרוג משמעותי בשכר - יותר מכפול מהשכר הנוכחי - ותוספת בונוסים על עמידה ביעדים, בעוד סעיף השחרור נותר על 500 מיליון אירו. ההכרזה הרשמית צפויה לאחר המחזור האחרון בליגת האלופות, ובינתיים הקששר בן ה-22 סיפר בראיון חשוף על הדרך שעבר עד שהפך לאחד השחקנים החשובים של בארסה.

נקודת המפנה בקריירה של פרמין הגיעה לאחר תקופת השאלה בלינארס, שם לדבריו הבין לראשונה שהוא מסוגל להיות שחקן מקצועני. מאז, ההתקדמות הייתה מהירה. שער הבכורה המרשים שלו במדי בארסה בקדם העונה מול ריאל מדריד סימן את הפריצה, וסגנונו האנרגטי והאינטנסיבי הפך אותו לשחקן מוערך מאוד על האנזי פליק. גם בחדר ההלבשה מציינים את האנרגיה הבלתי נגמרת שלו, כשפרמין עצמו מספר בהומור שחבריו טוענים שהוא “משחק מהר מדי”.

תחילת הדרך לא הייתה קלה עבור פרמין שנאלץ לעזוב את בארסה. “לא חשבתי לעזוב את הכדורגל, אבל במחלקת הנוער הרגשתי נחות מהחברים שלי”, הוא נזכר, “היו רגעים שבהם לא שיחקתי ואמרתי לעצמי: אני הולך הביתה. בכיתי בלה מאסיה, עברתי ימים קשים. לפעמים חשבתי לעזוב הכל. הייתי צריך להיות חזק ואני חושב שעכשיו זה ניכר. גדלתי בגיל 17 או 18, מאוחר מאוד. פעם ראשונה שהרגשתי שאני יכול להיות מקצועני הייתה אחרי תקופת ההשאלה בלינארס. התבגרתי הרבה כאדם וכשחקן. היו לי אפשרויות ללכת לקבוצות מהליגה השנייה, אבל נשארתי”.

פרמין לופס בתחילת דרכו (הטוויטר הרשמי של בארסה)פרמין לופס בתחילת דרכו (הטוויטר הרשמי של בארסה)

מאז, פרמין התבלט בזכות יכולותיו והגישה הדינמית שלו למגרש: “לא תשאל איך כבשתי את השער מול ריאל מדריד - זה פשוט יצא לבד. תמיד היה לי טוב לבעוט עם שתי הרגליים. יכול להיות שיהיה לי יותר שקט עם הכדור, אבל זה הסגנון שלי. יש לי הרבה דינמיות, אינטנסיביות ובמרחבים אני יכול לפגוע ביריב. זה מה שאמר לי רונאלד (אראוחו), שאני משחק מהר מדי. אני אפילו לא שם לב”.

המנהג שלו, מסי ומונדיאל או ליגת האלופות?

פרמין מספר גם על הרגלים קטנים ומנהגים שמלווים אותו: “אין לי אמונות טפלות, אבל לפעמים אני מחקה דפוסים. כשמשחק הולך טוב אני מנסה לחזור על השגרות, כמו מה שאכלתי בערב. זה המנהג היחיד שיש לי". הקשר הוסיף: "אם הייתי יכול להחתים כל שחקן עכשיו, הייתי מחתים את מסי. הוא משחק כמספר 10, אבל אם מישהו ייתן לי את מסי…”.

ליאו מסי (רויטרס)ליאו מסי (רויטרס)

השאיפה לזכייה בתארים והצמיחה המקצועית תמיד נמצאים בראש סדר העדיפויות שלו: “המטרה שלי היא לזכות בכל התארים. בקיץ מחכה לי המונדיאל. בין לזכות במונדיאל או בליגת האלופות אני לא יכול לבחור. אני רוצה לזכות בשניהם”.

הצלה ענקית של טר שטגן מונעת הפסד בבכורה

פרמין מתייחס גם למורכבות התחרות בברצלונה ולחיי היום יום מחוץ למגרש: “זו ברצלונה, תמיד יש תחרות. אנחנו יכולים לשחק יחד ולהשלים אחד את השני. הלוואי שנוכל להיות יותר על המגרש יחד. אנחנו ברצלונה ויש לנו סגל טוב. אנחנו יכולים להתחרות על הכל ולהשיג דברים גדולים. יש סיכום לגבי החוזה. אני רוצה להיות בברצלונה, וזה הכי חשוב לי. אני מאוד שמח”.

