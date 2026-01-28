טופח אצל קומפני והזכיר את רובן: הכירו את בנסון

מכבי חיפה שוקלת להחתים שחקן שטופח בהצלחה על ידי וינסנט קומפני. אמנם לא מדובר בכוכב באיירן מינכן אותה מאמן הבלגי כיום, אבל גם הרזומה של מנואל בנסון בברנלי בהדרכתו מרשים בהחלט. כאשר מונה קומפני בקיץ 2022 למנג'ר המועדון האנגלי שירד לליגת המשנה, הוא שיבץ את הקיצוני המוכשר ברשימת הקניות שהגיש להנהלה.

בנסון סיים אז עונה חיובית באנטוורפן ולא ממש תכנן לעזוב, אבל להצעה כזו קשה מאוד לסרב. אחרי הכל, קומפני הוא אגדה חיה, קפטן נבחרת לשעבר, ומגדולי הבלמים בדורו. עצם העובדה כי הוא רוצה לעבוד איתך תורמת המון לביטחון העצמי, ובנסון אף ידע כי ברנלי עומדת לעבור מהפכה סגנונית אחרי העידן של שון דייץ'.

"בחיים לא הייתי מגיע לקבוצה של דייץ' כי הוא אוהב בעיקר כדורים ארוכים, מבחינתי זה בכלל לא כדורגל. אני רוצה ליהנות על המגרש, והכדור צריך להיות ברגלים שלנו", בנסון קבע. אצל קומפני, שרואה את פפ גווארדיולה כמנטור האולטימטיבי אחרי שלמד ממנו במשך שנים במנצ'סטר סיטי, החזקת הכדור הייתה בראש סדר העדיפויות. בנסון יועד להיות שחקן מפתח באגף הימני בזכות הזריזות והכדרור הנהדר תוך כדי תנועה, וכך אכן היה. 2022/23 הייתה העונה הטובה בחייו של השחקן המחונן.

מנואל בנסון (IMAGO)

התקופה בברנלי וההשוואות לרובן

בברנלי אהבו אותו מאוד באותה תקופה. ביציעים אפילו כינו אותו לפעמים בצחוק רובנסון, בגלל שהתנועה האופיינית שלו הזכירה את אריאן רובן. בנסון אוהב לקבל את הכדור באגף, לשגע את המגן, לחתוך למרכז ולשלוח בעיטות מסובבות מרהיבות לפינה הרחוקה. הוא עשה את זה פעם אחר פעם, והיריבים לא מצאו פתרון למרות שידעו מה הולך לקרות. 11 שערים היו לבנסון ב-33 משחקי ליגה באותה עונה, ורובם הובקעו בדיוק כך. היפה מכולם נכבש לרשת בלקבורן והניב ניצחון שהבטיח לברנלי את המקום הראשון, כלומר הכתיר אותה לאלופת ליגת המשנה.

בנסון היה סגן מלך שערי הקבוצה. הוא אף הוביל את הליגה כולה בממוצע הכדרורים ב-90 דקות. העתיד נראה מבטיח מאוד מבחינתו, והוא לא היסס לדבר פומבית על החלום הגדול ללבוש את מדי נבחרת בלגיה. וכן, אולי קראתם לאחרונה שהוא מוגדר כאנגולי, אך ההגדרה הזו ממש לא מדויקת. בנסון נולד בבלגיה לאם בלגית פלמית ואב בלגי שהיגר מאנגולה כילד. ההתאחדות של אנגולה חיזרה אחריו במשך שנים ללא הצלחה. "כל עוד יש לי סיכוי לייצג את בלגיה, אמשיך להאמין, גם אם אצטרך להמתין עד גיל 32", הוא הצהיר. שיתוף הפעולה עם קומפני העלה משמעותית את הסיכוי להגשים את השאיפה, והוא התכונן בהתלהבות לעונה בפרמייר ליג ב-2023/24.

באופן כללי, בנסון נוטה לכוון גבוה ולא נרתע מאתגרים. למרות שגובהו 169 סנטימטרים בלבד, הוא אוהב לשחק כדורסל עם ספורטאים הרבה יותר גבוהים, ולמד להתחמק ממגע פיזי איתם בזכות הזריזות, בערך כפי שהוא עושה על הדשא. עם הכדור הכתום לא היה לו סיכוי להפוך למקצוען, כמובן, אבל בכדורגל היה ברור שיש לו כישרון גדול. אביו, ששיחק בזמנו בליגות הנמוכות, הבין מוקם שהבן עשוי ללכת הרבה יותר רחוק ממנו. כשהיה בן 10, התקבל מנואל לאקדמיה של אנדרלכט, בה שיתף פעולה עם בן גילו יורי טילמנס וזכה בתארים. משם הוא עבר ללירסה, כי המשפחה סברה כי יהיה לו קל יותר להתבלט במועדון צנוע יותר.

מנואל בנסון (IMAGO)

תחילת הדרך

באפריל 2014, עשה בנסון כותרות כאשר ערך בכורה בליגה הראשונה שבועות ספורים אחרי יום הולדתו ה-17. זה היה מוקדם מדי אבל ירידת ליגה של לירסה בחלוף שנה אפשרה לו לפלס את הדרך להרכב. אחרי עונת פריצה, הוא הוחתם ב-2017 על ידי גנק, וגם זה היה צעד קצת גדול מדי קדימה. התקופה הזו הייתה קשה עבורו, בעיקר כי בנסון הוא אדם מופנם עם ביקורת עצמית גבוהה מאוד. "לא דיברתי עם מאמנים, הייתי מסתגר אחרי משחקים לא טובים, וזה רק החמיר את המצב. זה אכל אותי מבפנים", הוא סיפר לימים.

עונת השאלה טובה במוסקרון גרמה לאנטוורפן לשלם תמורתו שיא מועדון של 3 מיליון יורו ב-2019, אבל גם שם ההתחלה לא הייתה טריויאלית כלל. הוא התקשה בעונתו הראשונה, סבל מפציעה בשלהי 2020, ורק השאלה לזוולה ההולנדית בתחילת 2021 החזירה לו את החיוך לפנים וגרמה לו להאמין בכוחותיו שוב. כך הוא יצא לדרך חדשה עם אנטוורפן, בעיקר בזכות המאמן הדני בריאן פריסקה שגילה גמישות ורכות. הניסיון מלמד כי לבנסון קל הרבה יותר עם מאמנים לא נוקשים במיוחד, כי גם כך הוא נוטה להאשים את עצמו על כל טעות, וביקורת מוגזמת מבחוץ עלולה להיות הרסנית מבחינתו.

העיתונאי הבלגי דויד ואן דן בורק שמסקר את אנטוורפן מספר: "בנסון מסוגל לשחק בשני האגפים, אבל הוא יעיל הרבה יותר מימין, משם הוא נע למרכז כדי לנצל את רגלו השמאלית המצוינת. יש לו יכולות כדרור מעולות ובעיטה אדירה ממרחק. הוא אדם רגוע מאוד ומנומס, משקיען באימונים, ואוהדי אנטוורפן אהבו אותו. הוא פיתח תנופה בקריירה, והמשיך אותה בברנלי עם קומפני".

מנואל בנסון (IMAGO)

אז לפני שנתיים וחצי היה בנסון על הגל, ופינטז על הצטיינות בפרמייר ליג ועל זימון לנבחרת השדים האדומים. איך קרה, אם כך, שהוא בחר בכל זאת לייצג את אנגולה החל מ-2024, ועשוי להגיע כעת לליגת העל בישראל כשהוא רק בן 28? התשובה פשוטה ועצובה – הבלגי כמעט ולא שיחק מאז הבטיח את העליה ההיא של ברנלי.

הפריחה תחת וינסנט קומפני

קומפני התכוון לשלב אותו בליגה הבכירה באנגליה, אבל פציעה בקרסולו בספטמבר 2023 הרסה את התוכניות, ומאז בילה בנסון הרבה יותר מזמן עם רופאים מאשר על הדשא. פגיעה בגיד אכילס חיסלה עבורו כמעט את כל שנת 2024, ובינתיים קומפני עזב וברנלי ירדה לליגת המשנה. הוא ממש לא היה רלוונטי לקמפיין העליה המחודש ב-2024/25, ובקיץ האחרון הוחלט בברנלי שהוא זקוק להשאלה על מנת לחזור לעצמו.

סוונסי לקחה אותו בשלהי חלון ההעברות, והייתה אופטימיות זהירה שהוא יוכל לשחזר לפחות חלק מהיכולת בתחילת דרכו באנגליה, אך הן לא התממשו כלל. הוא לא תמיד היה כשיר, ובנובמבר אף פוטר המאמן אלן שיהאן שאישר את הבאתו. עם ויטור מאטוס הפורטוגלי על הקווים גם הסיכוי הקטן להשתלב נעלם, ובחודש האחרון נפוצו בתקשורת הוולשית הדיווחים לפיהם מעוניין המועדון לקצר את תקופת ההשאלה של הבלגי ולהחזירו לברנלי. בינתיים, הוא נסע לאליפות אפריקה בה לא הותיר חותם משמעותי, אבל לפחות פתח בהרכב במשחק אחד. במצבו הנוכחי, גם זה משהו.

מנואל בנסון ו-וינסנט קומפני (IMAGO)

לפיכך, השאלה המרכזית לגבי בנסון נעוצה במצבו הבריאותי. לו היה ממשיך בנסיקה מעונת 2022/23, הוא היה עשוי לצמוח לכוכב בפרמייר ליג, אבל אז איש לא היה מעלה בדעתו להציע אותו למכבי חיפה. הוא מחפש כעת את הדרך להשתקם אחרי תקופה ממושכת של פציעות קשות בקרסול וישיבה ביציע. באופן כללי, כדורגלנים שמתבססים על מהירות ושינויי כיוון תוך כדי תנועה עלולים לסבול הרבה יותר מהשלכות של פגיעות מסוג זה. אוהדי ברנלי, להם שייך כרטיסו, עדיין מתגעגעים לריצות שלו באגף ולשעריו המרהיבים, אבל זה שייך לעבר.

בליגת העל אפשר להסתפק גם בפחות, אך האם זה אפשרי? ספק אם מישהו יהיה מוכן להמר כיום על תשובה חד משמעית לכיוון כלשהו. מבחינת אופי ומוסר עבודה לא צפויות בעיות כלשהן, והמוטיבציה של בנסון להוכיח את עצמו תהיה בשיאה. בכל הקשור לבריאות ולכושר מדובר בהימור גדול מאוד, אך זה לא בהכרח אומר שצריך להימנע ממנו. נחכה ונראה.