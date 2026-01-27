גם בתמונה: בני יהודה הגישה הצעה על אדר רטנר

אדר רטנר ממשיך לעורר עניין וייתכן שהפעם הוא באמת בדרך ליעד חדש: לאחר שחשפנו את ההתעניינות של מכבי והפועל פתח תקווה בקשר הצעיר, ל-ONE נודע לראשונה כי מי שנכנסה לתמונה והגישה הצעה היא בני יהודה.

הקבוצה של אלי לוי, שרושמת יכולת משופרת בתקופה האחרונה והתקדמה בטבלה, רוצה מאוד לצרפו כשההערכה היא גם שהדבר עשוי לקרות, כאשר גם בר"ג מבינים כי השחקן שמחזיק בחוזה לעוד עונה וחצי מיצה את תקופתו במועדון.

כמעט העלה את ר”ג ליגה

העונה, השחקן בן ה-23, כבש שלושה שערי ליגה לזכותם של האורדונים, כשאשתקד הוא רשם את עונת השיא שלו עם שבעה שערים והוביל את הפועל ר"ג למאבקי עלייה לליגת העל עד השלבים המאוחרים של העונה.

אלי לוי (אופיר מגדל)

בבני יהודה מתכננים מהפכה בסגל בחלון ההעברות הנוכחי ורוצים להתחזק, כאשר במועדון מבינים שיוכלו לצרף את השחקן ובסביבת המו"מ ההערכה היא שהסבירות לקיום עסקה היא לא קטנה.