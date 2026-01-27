יום שלישי, 27.01.2026 שעה 13:11
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4322-4520מכבי פ"ת1
3522-3120מכבי הרצליה2
3124-2520הפועל כפ"ס3
3024-3020מ.ס קריית ים4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2823-2620מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2621-2220הפועל עכו9
2529-2520עירוני מודיעין10
2528-2120הפועל רעננה11
2327-2020בני יהודה12
2235-2320הפועל עפולה13
1928-2420הפועל נוף הגליל14
1927-2320הפועל חדרה15
1840-3020מכבי יפו16

גם בתמונה: בני יהודה הגישה הצעה על אדר רטנר

פרסום ראשון: אחרי שתי הקבוצות מפ"ת, גם הקבוצה של אלי לוי רוצה לצרף את כישרון ר"ג שמסיים חוזה בתום העונה הבאה. הערכה: העסקה ייצא לפועל בקרוב

|
אדר רטנר (אופיר מגדל)
אדר רטנר (אופיר מגדל)

אדר רטנר ממשיך לעורר עניין וייתכן שהפעם הוא באמת בדרך ליעד חדש: לאחר שחשפנו את ההתעניינות של מכבי והפועל פתח תקווה בקשר הצעיר, ל-ONE נודע לראשונה כי מי שנכנסה לתמונה והגישה הצעה היא בני יהודה.

הקבוצה של אלי לוי, שרושמת יכולת משופרת בתקופה האחרונה והתקדמה בטבלה, רוצה מאוד לצרפו כשההערכה היא גם שהדבר עשוי לקרות, כאשר גם בר"ג מבינים כי השחקן שמחזיק בחוזה לעוד עונה וחצי מיצה את תקופתו במועדון.

כמעט העלה את ר”ג ליגה

העונה, השחקן בן ה-23, כבש שלושה שערי ליגה לזכותם של האורדונים, כשאשתקד הוא רשם את עונת השיא שלו עם שבעה שערים והוביל את הפועל ר"ג למאבקי עלייה לליגת העל עד השלבים המאוחרים של העונה.

אלי לוי (אופיר מגדל)אלי לוי (אופיר מגדל)

בבני יהודה מתכננים מהפכה בסגל בחלון ההעברות הנוכחי ורוצים להתחזק, כאשר במועדון מבינים שיוכלו לצרף את השחקן ובסביבת המו"מ ההערכה היא שהסבירות לקיום עסקה היא לא קטנה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */