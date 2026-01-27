יום שלישי, 27.01.2026 שעה 12:09
כדורגל עולמי

"סקסיזם, אלימות מינית ואיומים, תופעה יומיומית"

טבאה קמה, כדורגלנית עבר וזוכת מדלייה אולימפית שיתפה בצד האפל של הכדורגל המקצועני: "הענף עדיין סקסיסטי, ונשלט בידי גברים". וגם: סיפור הרמוסו

טבאה קמה (IMAGO)
טבאה קמה (IMAGO)

טבאה קמה, כדורגלנית עבר בנבחרת גרמניה וזוכת מדליית הזהב האולימפית בריו 2016, חושפת בראיון לעיתון הגרמני Der Spiegel את הצד האפל של עולם הכדורגל. לדבריה, במהלך 20 שנות פעילותה בענף חוותה סקסיזם, אלימות מינית, הטרדות ואף איומי מוות, תופעות שהיא מגדירה כ”שגרתיות בכל רמות הכדורגל”.

קמה, שרשמה 47 הופעות בינלאומיות במדי נבחרת גרמניה ושיחקה בין היתר בטורבינה פוטסדאם ובארסנל, טוענת כי גם כיום, בתפקידה כפרשנית כדורגל בליגות הגברים, הכדורגל נותר מרחב גברי וסקסיסטי. “כפרשנית בכדורגל גברים אני יכולה לומר שהענף עדיין סקסיסטי. זו סביבה הנשלטת בידי גברים”, אמרה.

עם זאת, הדגישה כי הבעיה אינה נעוצה בגברים עצמם אלא בתרבות: “מדובר בגבריות, לא בגברים באופן כללי. לכולנו יש מידה מסוימת של גבריות בתוכנו, ולעיתים זה בא לידי ביטוי בשפה ובהתנהלות”.

טבאה קמה בתפקידה החדש כפרשנית (IMAGO)טבאה קמה בתפקידה החדש כפרשנית (IMAGO)

קמה התייחסה גם לפרשת שטפן קונץ, המנהל הספורטיבי שנאלץ להתפטר לאחר שעובדות במועדון המבורג טענו להטרדה מינית, וציינה כי מקרים כאלה מדגישים את הצורך במנגנוני הגנה חיצוניים: “בכל תחומי הכדורגל אנחנו זקוקים לגורמים חיצוניים שיציעו מרחב בטוח. לצערי, לעיתים נדרשת גם הסלמה, כולל הגשת תלונות פליליות”.

עוד ציינה כי הגישה שלה השתנתה עם השנים: “היום אני מציבה גבולות ברורים. אם נאמרות בדיחות על נשים, אני מגיבה מיד. המפתח ליצירת מודעות הוא תקשורת”.

טבאה קמה בפאנל ליגת האלופות (IMAGO)טבאה קמה בפאנל ליגת האלופות (IMAGO)

כדוגמה לשינוי אפשרי הצביעה קמה על המקרה של ג’ניפר הרמוסו בספרד, שלדבריה הוביל להתקדמות משמעותית בשיח הציבורי בנושא. בנוסף, הציעה צעדים מעשיים לשיפור המצב, בהם איסור על מכירת אלכוהול במתקני ספורט, “כדי להגן על כל המעורבים”.

קמה, שנאלצה לפרוש מכדורגל מקצועני בשנת 2020 בעקבות פציעת ברך, מסכמת כי המאבק בסקסיזם ובאלימות בכדורגל עדיין רחוק מסיום, אך שינוי אפשרי באמצעות מודעות, חקיקה ועמידה נחושה על גבולות ברורים.

