ענו: האם ההחלטה לפטר את לאזטיץ' נכונה?

שתי שישיות, האחת נגד בית”ר והשנייה נגד ליון, הפסד צורם בדמות 4:1 למכבי חיפה ויציאה ממרוץ האליפות כבר בינואר לא הספיקו למיץ’ גולדהאר כדי לסיים את דרכו של ז’רקו לאזטיץ’, אבל ההפסד אמש (שני) בדרבי ועצירת הרצף נגד הפועל ת”א היה הקש ששבר את גב הגמל.

