בנו של מרסלו חתם על חוזה בוגרים בריאל מדריד

אנזו אלבש, בנו של אגדת ריאל מדריד מרסלו, חתם על החוזה המקצועני הראשון שלו במועדון הבלאנקוס, ציון דרך משמעותי בקריירה של החלוץ הצעיר, שחגג לאחרונה את יום הולדתו ה-16. בריאל מדריד מיהרו להאריך את ההתקשרות עם אלבש כבר בגיל זה, מתוך רצון להבטיח את עתידו של אחד מהכישרונות הבולטים במחלקת הנוער של המועדון.

אנזו הגיע לטקס החתימה מלווה בכל בני משפחתו וכתב לאחר מכן ברשתות החברתיות: “שמח לחתום על החוזה המקצועני הראשון שלי”. העונה הנוכחית נחשבת למוצלחת במיוחד עבור החלוץ הצעיר. למרות שזהו שנתו הראשונה בגיל הנוער, אנזו נכלל בסגל חובניל ב’, אך כבר מתחילת העונה מתאמן באופן קבוע עם חובניל א’ ואף ביסס את מעמדו בקבוצת חובניל א’. במועדון ממשיכים להפגין אמון מלא בהתפתחותו.

למען הסדר, במחלקת הנוער של ריאל מדריד יש שלוש קבוצות. הראשונה היא חובניל ג’ שמיועד לגילאים 15 עד 17, לאחר מכן חובניל ב’ שזה לגילאים 16 עד 18 ואז חובניל א’ שזה 17 עד 19. משם הדרך לריאל מדריד קסטיליה, וכמובן מי שמספיק מוכשר גם עולה לקבוצת הבוגרים של ריאל מדריד.

מחווה ענק: 0:2 לריאל מדריד על ויאריאל

הבכורה בקסטיליה – בגיל 16 בלבד

הפריצה המשמעותית האחרונה של אלבש הגיעה בדצמבר האחרון, אז זומן לראשונה לריאל קסטיליה. זאת, שבוע בלבד לאחר שערך את הופעת הבכורה שלו במדי ריאל מדריד בליגת האלופות לנוער מול אולימפיאקוס, משחק הבכורה האירופי שלו במדי המועדון.

מרסלו עם ילדיו (רויטרס)

שבוע לאחר מכן הגיע אתגר נוסף, כאשר עלה לשחק בקסטיליה בגיל 16 בלבד. המאמן אלברו ארבלואה, שכבר העניק לו בעונה שעברה את הבכורה בחובניל A (עד גיל 19), המשיך לתת בו אמון ואף שיתף אותו במשחק מול מנצ’סטר סיטי במסגרת ה-Premier League International Cup. מאז כמובן ארבלואה כבר קודם לבוגרת אחרי פיטורי אלונסו. בריאל מדריד מאמינים כי אנזו אלבש נמצא במסלול הנכון להפוך לשם משמעותי בעתיד – ואולי ללכת בעקבות אביו האגדי.