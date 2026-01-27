"נס, הביא נקודה": הצלת ענק בבכורה לטר שטגן

מארק-אנדרה טר שטגן חזר אמש (שני) לשחק בליגה הספרדית, ובגדול. השוער הגרמני ערך את הופעת הבכורה שלו במדי ג’ירונה וסיפק רגע ענק בדקה ה-96, עם הצלה מרהיבה מול פקונדו בוסלי, שגם הוא רשם משחק ראשון בקבוצה, כדי לחתום 1:1 של הקטלונים נגד חטאפה.

טר שטגן לא שיחק בלה ליגה מאז ה-18 במאי מול ויאריאל, אז נפצע והושבת לתקופה ממושכת, אך כבר במשחק הראשון שלו בקבוצה החדשה הוכיח שעדיין יש לו מה לתת. רגע לפני שריקת הסיום, לאחר השוויון הדרמטי במשחק של קבוצתו, הגרמני קרא מצוין את המהלך, עצר בעיטה מסוכנת של האורוגוואי והציל נקודה יקרה לג’ירונה.

מאמנו החמיא: “אני בר מזל”

מאמן הקבוצה, מיצ’ל, החמיא לשוער לאחר המשחק: “אני בר מזל שיש לי שלושה שוערים מצוינים. מארק עשה בכורה נהדרת, הוא תורם לנו המון, משחק עם שתי הרגליים, רואה את המשחק בצורה יוצאת דופן, אין הרבה כמוהו”. בשער שספגה ג’ירונה, בעיטה אדירה של לואיס ואסקס לפינה העליונה, לטר שטגן לא הייתה כל אפשרות להגיב. ב’מארקה’ הכריזו: “הנס של טר שטגן”.

צפו: ג'ירונה סחטה 1:1 מחטאפה, הצלת ענק לטר שטגן בסיום

הגרמני, ששואף לחזור להיות השוער הראשון של נבחרת גרמניה לקראת מונדיאל הקיץ, הראה שהוא בכושר מצוין למרות הפציעה והדקות המעטות שקיבל העונה, כולל משחק גביע מול גוודלחרה, בו גם היה גורם מכריע. מיצ’ל סיכם: “ההחלטה לפתוח איתו הייתה שלי. הוא שחקן גדול, הראה באימונים שהוא מוכן להתחרות, והוא אחד השוערים החשובים בעולם בעשור האחרון. זה הדבר הכי טוב שיכולנו לעשות עבור הקבוצה”.