ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2525-2421אוססונה9
2535-2121ג'ירונה10
2429-2921אלצ'ה11
2433-2821סביליה12
2430-2021אתלטיק בילבאו13
2333-2221ולנסיה14
2226-1821אלאבס15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2227-1621חטאפה17
2133-2421מיורקה18
1734-2420לבאנטה19
1334-1121אוביידו20

"נס, הביא נקודה": הצלת ענק בבכורה לטר שטגן

במשחקו הראשון בג'ירונה, הגרמני שמושאל מבארסה סיפק הדיפה גדולה בדקה ה-96 ודאג לחלוקת נקודות רגע אחרי שקבוצתו איזנה ל-1:1. מיצ'ל: "אני בר מזל"

מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)
מארק-אנדרה טר שטגן (IMAGO)

מארק-אנדרה טר שטגן חזר אמש (שני) לשחק בליגה הספרדית, ובגדול. השוער הגרמני ערך את הופעת הבכורה שלו במדי ג’ירונה וסיפק רגע ענק בדקה ה-96, עם הצלה מרהיבה מול פקונדו בוסלי, שגם הוא רשם משחק ראשון בקבוצה, כדי לחתום 1:1 של הקטלונים נגד חטאפה.

טר שטגן לא שיחק בלה ליגה מאז ה-18 במאי מול ויאריאל, אז נפצע והושבת לתקופה ממושכת, אך כבר במשחק הראשון שלו בקבוצה החדשה הוכיח שעדיין יש לו מה לתת. רגע לפני שריקת הסיום, לאחר השוויון הדרמטי במשחק של קבוצתו, הגרמני קרא מצוין את המהלך, עצר בעיטה מסוכנת של האורוגוואי והציל נקודה יקרה לג’ירונה.

מאמנו החמיא: “אני בר מזל”

מאמן הקבוצה, מיצ’ל, החמיא לשוער לאחר המשחק: “אני בר מזל שיש לי שלושה שוערים מצוינים. מארק עשה בכורה נהדרת, הוא תורם לנו המון, משחק עם שתי הרגליים, רואה את המשחק בצורה יוצאת דופן, אין הרבה כמוהו”. בשער שספגה ג’ירונה, בעיטה אדירה של לואיס ואסקס לפינה העליונה, לטר שטגן לא הייתה כל אפשרות להגיב. ב’מארקה’ הכריזו: “הנס של טר שטגן”.

צפו: ג'ירונה סחטה 1:1 מחטאפה, הצלת ענק לטר שטגן בסיום

הגרמני, ששואף לחזור להיות השוער הראשון של נבחרת גרמניה לקראת מונדיאל הקיץ, הראה שהוא בכושר מצוין למרות הפציעה והדקות המעטות שקיבל העונה, כולל משחק גביע מול גוודלחרה, בו גם היה גורם מכריע. מיצ’ל סיכם: “ההחלטה לפתוח איתו הייתה שלי. הוא שחקן גדול, הראה באימונים שהוא מוכן להתחרות, והוא אחד השוערים החשובים בעולם בעשור האחרון. זה הדבר הכי טוב שיכולנו לעשות עבור הקבוצה”.

