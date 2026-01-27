יום שלישי, 27.01.2026 שעה 08:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

מכבי חיפה תיפגש למשא ומתן עם עבדולאי סק

הירוקים ישובו לאימונים היום יחד עם הבלם, איתו יחלו בשיחות. נמשך המו"מ עם בנסון וברוניניו, עדיפות לבלגי. וגם: הפלונטר עם הצעירים נגד כפר קאסם

|
עבדולאי סק (רדאד ג'בארה)
עבדולאי סק (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה תחדש היום (שלישי) את אימוניה יחד גם עם הבלם הסנגלי עבדולאי סק שהיה עסוק בחודש האחרון בזכייה של נבחרתו סנגל באליפות אפריקה. אצל הירוקים יש כוונה בתקופה הקרובה לשבת למו”מ עם סק לגבי הארכת חוזהו, כשכבר עכשיו ברור שיהיה מדובר במו”מ מורכב שכן הסנגלי מסיים חוזה בקיץ הקרוב וינסה למקסם את תנאי החוזה למספר שנים מתוך ידיעה שמדובר בחוזה אחרון שלו בקבוצה.

סק לא לבד, כאשר גם שון גולדברג אמור לשבת עם ההנהלה לגבי הארכת חוזהו. אגב, סק וגולדברג יפתחו במשחק הליגה הקרוב בסמי עופר מול עירוני טבריה. בעקבות תוצאות המחזור האחרון, מכבי חיפה ירדה למקום החמישי שלא מוביל לאירופה בשום סיטואציה, מה שאומר שעיקר המאמצים השנה יהיו מרוכזים בעיקר לזכייה בגביע המדינה שמבטיח את הכרטיס לאירופה מבלי שהקבוצה תצטרך להיות תלויה בחישובים כאלו ואחרים.

בשבוע הבא אמור להתקיים משחק במסגרת רבע גמר גביע המדינה מול מכבי כפר קאסם מהלאומית והמאמן ברק בכר יצטרך להחליט מי מבין השחקנים הצעירים ישוחרר למשחק הנוער ברביעי הבא מול ברצלונה. החלטה על כך תהיה מיד עם סיום המשחק מול טבריה ומתוך ידיעה שלא יהיה מנוס מלשחרר לנוער לא מעט שחקנים כדי שאלו יוכלו לעמוד בכבוד מול הקטלונים.

ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)

מבין השחקנים הצעירים שבכר יצטרך לקבל החלטה עליהם יש את נבות רטנר, ינון פיינגזיכט, נעם שטייפמן, דניאל דרזי וניב גבאי. השלושה האחרונים ייצאו כמעט בוודאות למשחק מול ברצלונה, כאשר השאלה תהיה בעיקר לגבי פיינגזיכט שיפתח במשחק הקרוב מול טבריה, אבל ניתן יהיה לוותר עליו בגביע בגלל שפייר קורנו יחזור מההרחקה שקיבל בעקבות הכרטיס האדום בתבוסה למכבי נתניה.

בגזרת הרכש במכבי חיפה מבהירים שהם ממשיכים לעבוד ולנסות לצרף את אחד משני הזרים, ברוניניו או מנואל בנסון, במטרה לצרף את אחד מהשניים, כאשר כרגע בנסון זוכה ליתרון בעיקר בגלל הצורך המיידי בשחקן כנף בצד ימין, דבר שמן הסתם יבוא על חשבון קני סייף וסילבה קאני שחלקו את התפקיד לסירוגין. נראה שב-24 השעות הקרובות התמונה לגבי אחד מהשניים תתבהר וניתן יהיה לדעת מי מביניהם ינחת בכרמל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */