יום שלישי, 27.01.2026 שעה 08:32
ספורט אחר  >> טניס

בקלות: סבלנקה הדיחה את יוביץ' בדרך לחצי הגמר

אליפות אוסטרליה: המדורגת 1 עשתה סוף למסע של האמריקאית בת ה-18 עם 3:6 ו-0:6 ועלתה לחצי גמר גראנד סלאם מספר 14. היריבה הבאה: גוף או סביטולינה

|
ארינה סבלנקה עם קרח בחום האוסטרלי (רויטרס)
ארינה סבלנקה עם קרח בחום האוסטרלי (רויטרס)

אליפות אוסטרליה נמשכה הלילה (בין שני לשלישי) והמדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבלנקה, המשיכה את המסע שלה לעבר תואר שלישי לאחר שניצחה 3:6 ו-0:6 את האמריקאית הצעירה איבה יוביץ’ (27 בעולם) והעפילה לחצי הגמר במלבורן. הבלארוסית בת ה-27 הציגה עוצמות פיזיות גבוהות בתנאי חום קשים של 38 מעלות, וקבעה מפגש בחצי הגמר מול קוקו גוף או אלינה סביטולינה.

הניצחון העניק לסבלנקה חצי גמר גראנד סלאם 14 בקריירה והרביעי ברציפות באליפות אוסטרליה. היא זכתה בטורניר בשנים 2023 ו-2024, ולאחר ההפסד המפתיע בגמר אשתקד למדיסון קיז, היא נראית שוב כמועמדת מובילה לזכייה. סבלנקה נמצאת ברצף של עשרה ניצחונות, כולל הזכייה בטורניר ההכנה בבריסביין.

ארינה סבלנקה ואיבה יוביץארינה סבלנקה ואיבה יוביץ' (רויטרס)

מנגד, יוביץ’ בת ה-18 סיימה טורניר פריצה מרשים, לאחר שהדיחה בדרך מדורגות בכירות כמו ג’סמין פאוליני ויוליה פוטינצבה. יוביץ’, הצעירה ביותר בטופ 100, התקשתה להתמודד עם העוצמה של סבלנקה, שניצלה שבירות מוקדמות כדי להשתלט על המשחק ולהשלים עלייה חלקה לארבע האחרונות.

