יום חמישי, 29.01.2026 שעה 11:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

גיבוי לאסף צור: עמוס חתם רשמית בהפועל ת"א

כפי שנחשף לראשונה ב-ONE: השוער הוותיק עזב את בני ריינה לבקשתו ועבר באופן רשמי אל הקבוצה האדומה, כאשר הוא צפוי לשמש כמחליפו של צור בין הקורות

|
גד עמוס (רדאד ג'בארה)
גד עמוס (רדאד ג'בארה)

אם חשבתם שהפועל תל אביב תעצור אחרי הניצחון הבלתי נשכח בדרבי, אז ממש לא. התיאבון נפתח ונראה שיחד עם ימים חדשים במועדון שהחלו, גם חלון ינואר החל, כאשר הקבוצה הודיעה באופן רשמי על רכש בדמות גד עמוס, שישמש כשוער השני לאסף צור ועל מועמדותו נחשף לראשונה כאן ב-ONE.

עמוס חתם לחצי עונה, ילבש את האפודה עם המספר 33, יערוך הבוקר (חמישי) את אימון הבכורה שלו ויעמוד לרשות הצוות המקצועי במשחק הקרוב. הוא אמר לאחר החתימה: “אני שמח ונרגש להצטרף להפועל, כבר שמעתי על חדר ההלבשה המיוחד שיש כאן וראיתי את העוצמה האדירה של הקהל שלנו. אני מגיע כדי לתרום מהניסיון שלי, על כר הדשא ומחוצה לו, ולתת את כל כולי כשהקבוצה תצטרך אותי - בתקווה שנחווה רגעים מרגשים נוספים. יאללה הפועל”.

עמוס לאחרונה איבד את מקומו בין הקורות במכבי בני ריינה וביקש לעזוב, כאשר השוער השני של הפועל תל אביב, דור בנימיני, נפצע והאדומים הגיבו מהר כדי להביא גיבוי לצור. עמוס הוותיק יביא ניסיון לספסל של הפועל תל אביב לקראת הישורת האחרונה של העונה.

השוער הוותיק (37) שיחק במספר קבוצות כמו אחי נצרת, קריית שמונה, סכנין, הפועל חיפה וכמובן מכבי בני ריינה, כאשר אצל האחורנה הוא צבר את שמו כאחד השוערים הטובים בליגה, עד שאיבד את מקומו בעונה הזו לליאור גליקליך. לעמוס 71 הופעות אצל הצפוניים, וכעת הוא פותח פרק חדש.

