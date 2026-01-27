יום שלישי, 27.01.2026 שעה 13:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

המופע של טבארש מול חיפה והאס של בית"ר י-ם

הדרבי של ת"א גנב את ההצגה בדרמה, אבל לא בניקוד בפנטזי: קשר נתניה להט וסיים ככוכב המחזור, ירדן כהן ואליאל פרץ מיד אחריו ומי המצטיין בהפועל?

|
כהן, טבארש ופרץ (עמרי שטיין, חגי מיכאלי, רדאד ג'בארה)
כהן, טבארש ופרץ (עמרי שטיין, חגי מיכאלי, רדאד ג'בארה)

איזה מחזור קיבלנו בליגת העל. הפועל תל אביב ניצחה את מכבי תל אביב בדרבי אחרי 12 שנים, מכבי חיפה הובסה 4:1 מול מכבי נתניה, בית”ר ירושלים מעדה באשדוד, הפועל באר שבע השיגה 2:3 מותח על קריית שמונה והפועל ירושלים חגגה 1:2 דרמטי על הפועל פתח תקווה משער במספרת. כך נראה הניקוד במחזור ה-20 בפנטזי.

נתחיל מהדרבי הגדול שם שיקו ולויזוס לויזו סיימו כמצטיינים עם 8 נקודות כל אחד, ועומרי אלטמן שעלה מהספסל הביא 6 נקודות. שאנדרה סילבה המחליף שבישל סיים עם 5 נקודות. מנגד, הכובש והמבשל של השער הצהוב דור פרץ והליו וארלה סיימו עם 7 נקודות כל אחד.

מצטיין המחזור: טבארש

ב-1:2 הנפלא של נתניה על מכבי חיפה, הריברטו טבארש להט עם צמד ובישול בדרך ל-17 נקודות (הכי הרבה במחזור), ומאור לוי עם גול ובישול הוסיף 13 נקודות בזכות עוד שתי מסירות מפתח ושני תיקולים. במכבי חיפה קנג’י גורה בלט לטובה עם 10 נקודות בזכות בישול, 3 מסירות מפתח ו-4 דריבלים וסילבה קאני שכבש תרם 8 נקודות.

הכי הרבה נקודות במחזור. הריברטו טבארש חוגג (חגי מיכאלי)הכי הרבה נקודות במחזור. הריברטו טבארש חוגג (חגי מיכאלי)

המצטיין של הפועל באר שבע היה אליאל פרץ עם צמד שערים ו-16 נקודות. זאהי אחמד סיים עם 14 נקודות, אחרי בישול, 4 מסירות מפתח, 3 דריבלים, 2 חטיפות ו-7 תיקולים. אור בלוריאן שמצא את הרשת סיים עם 11 נקודות, ושחקן ק”ש יאיר מרדכי סיים עם 15 נקודות בזכות צמד, 3 מסירות מפתח ו-2 דריבלים.

בבית”ר ירושלים ירדן כהן בלט מעל כולם עם 16 נקודות בזכות שער, 3 מסירות מפתח, 6 תיקולים ו-6 הרחקות כדור ב-1:1 עם אשדוד. הבא אחריו בקבוצה? עדי יונה עם 8 נקודות, בדיוק חצי. בצד השני של העיר, הפועל ירושלים  נהנתה מ-10 נקודות של תמיר חיימוביץ’ ומ-10 נוספות של מבשל השער מתן חוזז.

ירדן כהן (רדאד גירדן כהן (רדאד ג'בארה)

את הדירוג הכללי בפנטזי עדיין מוליך המנג’ר 11 קטנטנים עם 1,691 נקודות. מנצח המחזור ה-20 בהפרש של נקודה בלבד מהמקום השני הוא באופן סמלי המנג’ר “מכבי נתניה”, שסיים עם 96 נקודות. ההרכב המנצח שבחר: בנג’מין מצ’יני, ירדן כהן, אור בלוריאן, יילה בטאיי, עידו שחר, עדי יונה (קפטן), מאור לוי, הריברטו טבארש, כריסטיאן מרטינס, הליו וארלה וקלה. אגב, לא פחות משלושה שחקנים בהרכב שלו הביאו 0 נקודות (מצ’יני, שחר ומרטינס) והוא עדיין ניצח.

