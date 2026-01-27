"טירוף מוחלט. זהו זה, נגמרה התקופה השחורה"

אופוריה אדירה בהפועל תל אביב. אחרי כמעט 12 שנים ללא ניצחון דרבי בליגה (29 משחקים ללא ניצחון), 4,293 ימים, הפועל תל אביב הצליחה במשימה הגדולה לנצח את מכבי תל אביב בדרבי של העיר ועשתה זאת תוך כדי מהפך אדיר. החבורה של אליניב ברדה הציגה משחק הקרבה בהרכב טלאים והצליחה בדרמת ענק לכבוש שני שערים בתוספת הזמן ולנצח 1:2 את הצהובים באחד הדרבים שיזכרו לשנים הבאות.

"מרגישים על ענן, טירוף מוחלט", אמרו בהפועל תל אביב, "אין מילים. אין ניצחון יותר מתוק מזה. לא היינו טובים, אבל יש פה חבורה של גברים שהוכיחו שוב שיש להם ביצים וסליחה על הביטוי. הניצחון הזה ואיך שהוא הגיע, אפשר למצוא רק בסרטים. מגיע לנו לחגוג אפילו שמדובר בעוד שלוש נקודות, אבל הקוף הזה שהורדנו מהגב הוא סמלי לקראת שנים יפות שיהיו בעתיד".

חגיגות ענק נרשמו מהשריקה ועד השעות הקטנות של הלילה. בהפועל לא ידעו את נפשם אחרי השריקה ונכנסו לאירוע מתגלגל שבו רוב אנשי הצוות והשחקנים לא ידעו מה לעשות עם התחושות, אלפי האוהדים שנשארו בבלומפילד גם אחרי כיבוי האורות ועוד אלפים שהגיעו מהבתים לאצטדיון, חגגו בצורה כזו שעכשיו כל השחקנים ואנשי הפועל ידעו מה זה ניצחון בדרבי. גם המנכ"ל גיא פרימור שהוביל את המהפך הניהולי והמנהל הטכני עומר בוקסנבוים הצטרפו לחגיגות בחדר ההלבשה, אליניב ברדה הבהיל את השחקנים כשאמר בצחוק: "מחר להיות בשעה 6 בבוקר בחודורוב".

ברדה ואלטמן לאחר הניצחון: התפרצות רגשות

במועדון החמיאו לכל השחקנים שלקחו חלק במשחק, גם לאלו שפתחו וגם לאלו שנכנסו מהספסל. הדגש ניתן בעיקר לחוליית ההגנה, שעמדה בלחץ לאורך רוב המשחק. זיו מורגן וטל ארצ’ל זוכים למחמאות גדולות על משחק אחראי ובטוח, כמו כן שאנדה סילבה שחזר משום מקום אחרי שלושה חודשים ורשם בישול גדול וסחט את העבירה שהובילה לשער המהפך. ארצ’ל, שכבר היה קרוב לעזיבה לאוסטרליה, הוכיח את עצמו ברגע חשוב והראה שהוא יכול להיות חלק משמעותי בהמשך הדרך.

צ’יקו אלבס, שכבש את שער הניצחון הדרמטי, קיבל שבחים מיוחדים. בהפועל יודעים שמדובר בשער שייכנס לספרי ההיסטוריה של המועדון, כזה שייזכר עוד שנים רבות. מי שקיבל את התשואות מעל כולם הוא עומרי אלטמן, שאחראי על המהפך עם שער שוויון והרבה אמונה לשחקנים הצעירים ששיחקו סביבו. אלטמן נחשב לאחד הסיפורים הגדולים בהפועל, משחקן שהיה רגל וחצי מחוץ לקבוצה - לגיבור הניצחון על בית"ר ירושלים וכעת גיבור המהפך על מכבי תל אביב.

אליניב ברדה חוגג היסטוריה (חגי מיכאלי)

אגב, בניצחון האחרון של הפועל באפריל 2014, אלטמן נכנס כמחליף במדי מכבי וכעת סגר מעגל בהפועל, כשהוא אפילו עלה ליציע עם כל האוהדים בשער 5. ברדה ובהנהלת המועדון מאוד מרוצים מאלטמן והוא צפוי לקבל הצעה לחוזה חדש לעונה נוספת. גם מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, זכה למחמאות רבות וקיבל את התואר להיות המאמן שמצליח להיות הראשון מבין רשימה ארוכה של מאמנים שלא הצליחו במשימה לנצח את מכבי תל אביב. ברדה זוכה להערכה גדולה, כשעל כר הדשא לא הפסיק להאמין וזרק למגרש את כל הכלים ההתקפיים שהיו לו. המאמן הסתדר ללא שני העוגנים סתיו טוריאל ופרננד מאיימבו, לקח סיכון, והמהלכים השתלמו לו בענק.

רוי קורין בעננים (חגי מיכאלי)

"ברדה יכול לקבל ביקורות עד מחר, בסוף הוא מוציא מים מהסלע בסגל הזה. כמו בכל המשחקים האחרונים, ברדה עולה עם שחקנים שחלק מהם לא שיחקו אפילו בליגה הלאומית. הסגל הפך להיות קצר מאוד בגלל כל הפציעות, הקפצנו שחקני נוער כדי שיהיה אפשר לתרגל. אם היה לנו עוד כמה שחקנים, היינו משחקים טוב יותר ואולי התוצאה הייתה לטובתנו עם פחות דרמה, אבל אנחנו לא באים בטענות על כלום ומעריכים את מה שיש ובגדול", אמר גורם בכיר בהפועל.

שאנדה סילבה מונף (חגי מיכאלי)

בהפועל מדברים בגלוי על תחושה שה-DNA של הקבוצה ישתנה מכאן. במועדון מאמינים שהדרך החדשה שנבנית עכשיו יכולה להוביל לימים טובים יותר בעתיד הקרוב. "זהו, נגמרה תקופה שחורה. העיר תל אביב אדומה ותהיה גם אדומה עוד הרבה פעמים בעתיד. זה ניצחון שניקח אותו הלאה לשנים הבאות, יהיו ימים שמחים מאוד להפועל תל אביב", אמרו בחודורוב.