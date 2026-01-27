יום שלישי, 27.01.2026 שעה 08:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"כמו זכייה בגביע, קשה להסביר את ההרגשה"

בהפועל חגגו עד 05:00 ושרו לצ'יקו: "דיברו איתנו הרבה על הדרבי, אבל לא חשבנו שככה יהיה". דה סילבה: "כל הכבוד, הרבה זמן לא ניצחנו את הצהובים"

|
החגיגות של אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
החגיגות של אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

החגיגות הגדולות בהפועל ת"א אחרי הניצחון 1:2 בדרבי היו לא פחות מחגיגות אליפות. שחקני הקבוצה חגגו עד השעות הקטנות של הלילה וזה התחיל על כר הדשא בבלומפילד כשהאורות כבר כבו.

מי שגנב את ההצגה היה שאנדה סילבה, שנעלם מהרדאר לגמרי בגלל פציעה טורדנית בחודשיים האחרונים והיה זה שהדליק את כל הקהל מחוץ לבלומפילד. פרנאן מאיימבו הפצוע לא ויתר גם הוא על החגיגה עם החברים למרות הפציעה המגבילה בכתף, ואנדריאן קרייב, דניאל דאפה ועוד היו בטירוף אחד גדול.

למעלה מ-8,000 אוהדים הגיע לחגיגות מחוץ לבלומפילד אחרי השריקה, 4,000 מתוכם הגיעו מהבתים ישירות לאצטדיון כדי לחגוג עם השחקנים. רק בסביבות 01:00 בלילה כל השחקנים הצליחו לסלול את הדרך מחוץ לאצטדיון, אבל רובם לא הלכו הביתה, אלא המשיכו באוטובוס הקבוצה עם האוהדים לחגוג בבר ה-GOAT, כשהאלפים התפזרו לברים הסמוכים וחגגו אל תוך הלילה, עד 05:00, עם השחקנים שהונפו על הכתפיים ובראש צ’יקו, שחגג עם אבוקות.

רוי קורין בעננים (חגי מיכאלי)רוי קורין בעננים (חגי מיכאלי)

השחקנים שרו לגיבור הניצחון "SHICO ON FIRE" וחגגו עם שירים בתוך האוטובוס של הקבוצה אחרי שזכו ליום חופש מאליניב ברדה. המאמן גם הוא חגג את הניצחון ביחד עם בני משפחתו ונראה שברדה היום מבין יותר כמה הניצחון הזה היה חשוב לאוהדי הפועל.

שאנדה סילבה מונף (חגי מיכאלי)שאנדה סילבה מונף (חגי מיכאלי)

"בתחושה - כאילו זכינו בגביע, קשה להסביר את מה שאנחנו מרגישים", אמר אחד השחקנים בהפועל, "דיברו איתנו הרבה על כמה זה חשוב לאוהדים ומה זה לנצח דרבי, אבל לא חשבנו שככה יהיה. אנחנו ברי מזל להיות חלק מהמשחק המטורף הזה, לא היינו מספיק טובים, אבל הראנו אופי של קבוצה ווינרית שתתמודד על כל התארים בשנים הבאות".

אבוקות בחגיגות אוהדי הפועל תל אביב (רדאד גאבוקות בחגיגות אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
צפו בטירוף של אוהדי הפועל

מי שהצטרף לחגיגה מרחוק, הוא אחד הסמלים הגדולים של הפועל, דוגלאס דה סילבה, שבירך את אוהדי הפועל בסרטון לרשתות החברתיות. "ראיתי את המשחק, כל הכבוד על הניצחון, עשיתם אותי מאושר. אני מאוד שמח על הניצחון, הרבה זמן לא ניצחנו את הצהובים, כל הכבוד, יאללה הפועל!", אמר דה סילבה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */