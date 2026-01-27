"כמו זכייה בגביע, קשה להסביר את ההרגשה"

החגיגות הגדולות בהפועל ת"א אחרי הניצחון 1:2 בדרבי היו לא פחות מחגיגות אליפות. שחקני הקבוצה חגגו עד השעות הקטנות של הלילה וזה התחיל על כר הדשא בבלומפילד כשהאורות כבר כבו.

מי שגנב את ההצגה היה שאנדה סילבה, שנעלם מהרדאר לגמרי בגלל פציעה טורדנית בחודשיים האחרונים והיה זה שהדליק את כל הקהל מחוץ לבלומפילד. פרנאן מאיימבו הפצוע לא ויתר גם הוא על החגיגה עם החברים למרות הפציעה המגבילה בכתף, ואנדריאן קרייב, דניאל דאפה ועוד היו בטירוף אחד גדול.

למעלה מ-8,000 אוהדים הגיע לחגיגות מחוץ לבלומפילד אחרי השריקה, 4,000 מתוכם הגיעו מהבתים ישירות לאצטדיון כדי לחגוג עם השחקנים. רק בסביבות 01:00 בלילה כל השחקנים הצליחו לסלול את הדרך מחוץ לאצטדיון, אבל רובם לא הלכו הביתה, אלא המשיכו באוטובוס הקבוצה עם האוהדים לחגוג בבר ה-GOAT, כשהאלפים התפזרו לברים הסמוכים וחגגו אל תוך הלילה, עד 05:00, עם השחקנים שהונפו על הכתפיים ובראש צ’יקו, שחגג עם אבוקות.

רוי קורין בעננים (חגי מיכאלי)

השחקנים שרו לגיבור הניצחון "SHICO ON FIRE" וחגגו עם שירים בתוך האוטובוס של הקבוצה אחרי שזכו ליום חופש מאליניב ברדה. המאמן גם הוא חגג את הניצחון ביחד עם בני משפחתו ונראה שברדה היום מבין יותר כמה הניצחון הזה היה חשוב לאוהדי הפועל.

שאנדה סילבה מונף (חגי מיכאלי)

"בתחושה - כאילו זכינו בגביע, קשה להסביר את מה שאנחנו מרגישים", אמר אחד השחקנים בהפועל, "דיברו איתנו הרבה על כמה זה חשוב לאוהדים ומה זה לנצח דרבי, אבל לא חשבנו שככה יהיה. אנחנו ברי מזל להיות חלק מהמשחק המטורף הזה, לא היינו מספיק טובים, אבל הראנו אופי של קבוצה ווינרית שתתמודד על כל התארים בשנים הבאות".

אבוקות בחגיגות אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

צפו בטירוף של אוהדי הפועל

מי שהצטרף לחגיגה מרחוק, הוא אחד הסמלים הגדולים של הפועל, דוגלאס דה סילבה, שבירך את אוהדי הפועל בסרטון לרשתות החברתיות. "ראיתי את המשחק, כל הכבוד על הניצחון, עשיתם אותי מאושר. אני מאוד שמח על הניצחון, הרבה זמן לא ניצחנו את הצהובים, כל הכבוד, יאללה הפועל!", אמר דה סילבה.