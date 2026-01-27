יום שלישי, 27.01.2026 שעה 08:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

הכי דרמטי, הכי מתוק: כך נשברה קללת הדרבי

פודקאסט הפועל ת"א מסכים את הניצחון הדרמטי של הפועל: המהפך הלא צפוי, אלטמן שהפך לסמל הניצחונות הגדולים, צ'יקו שסגר מעגל וברדה שהתעלה. האזינו

|
צ'יקו לא יודע את נפשו (חגי מיכאלי)
צ'יקו לא יודע את נפשו (חגי מיכאלי)

אופוריה אדירה בהפועל תל אביב. אחרי כמעט 12 שנים ללא ניצחון דרבי בליגה, 4,293 ימים ליתר דיוק, הפועל תל אביב הצליחה במשימה הגדולה לנצח את מכבי תל אביב בדרבי של העיר ועשתה זאת תוך כדי מהפך אדיר.

החבורה של אליניב ברדה הציגה משחק הקרבה בסגל חסר מאוד והצליחה בדרמת ענק לכבוש שני שערים בתוספת הזמן ולנצח 1:2 את הצהובים באחד הדרבים שיזכרו לשנים הבאות.

ברדה ואלטמן לאחר הניצחון: התפרצות רגשות

איציק כלפי ועמית לוינטל בפרק חדש בפודקאסט הפועל ת"א מסכמים את הסיום הדרמטי, המהפך הלא צפוי, עמרי אלטמן שהפך לסמל בניצחונות הגדולים העונה, צ'יקו שסגר מעגל היסטורי, אליניב ברדה שהתעלה על עצמו עם החילופים בשיא המאני טיים, והפועל אחת ששברה את הבצורת האחרונה בתחייה המחודשת שלה, בצורה הכי מרגשת שאפשר לקהל האדום.

