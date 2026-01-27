יום שלישי, 27.01.2026 שעה 08:03
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%4848-516244דטרויט פיסטונס
65%5024-539746בוסטון סלטיקס
60%5012-516745ניו יורק ניקס
59%5528-559949טורונטו ראפטורס
56%5601-567648קליבלנד קאבלירס
53%5599-555547שיקגו בולס
52%5289-529046פילדלפיה 76'
51%4979-496143אורלנדו מג'יק
48%5709-565148אטלנטה הוקס
46%5694-567848מיאמי היט
43%5053-489744מילווקי באקס
42%5489-560348שארלוט הורנטס
30%5059-479844ברוקלין נטס
26%5630-521247אינדיאנה פייסרס
23%5231-482643וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%5090-557747אוקלהומה ת'אנדר
68%5422-561147דנבר נאגטס
68%4897-519844יוסטון רוקטס
68%4933-517644סן אנטוניו ספרס
60%4994-515645פיניקס סאנס
57%5545-571049גולדן סטייט ווריורס
56%5543-569848מינסוטה טימברוולבס
54%5328-523946לוס אנג'לס לייקרס
48%4883-489444לוס אנג'לס קליפרס
47%5539-546747פורטלנד בלייזרס
46%5270-524646דאלאס מאבריקס
36%5308-518045ממפיס גריזליס
33%5878-553246יוטה ג'אז
28%5678-523947סקרמנטו קינגס
26%5601-529446ניו אורלינס פליקנס

פורטלנד הפסידה בבוסטון בלי דני, 46 לדונצ'יץ'

אבדיה הפצוע שוב נעדר והסלטיקס ניצחו 94:102 עם 23 נק' של פריצ'רד, הצגה לכוכב הלייקרס שגברו על שיקגו, 24 ללברון. 45 למיצ'ל, 33 לדוראנט ושנגון

|
פייטון פריצ'רד מול ג'רו הולידיי (רויטרס)
פייטון פריצ'רד מול ג'רו הולידיי (רויטרס)

דני אבדיה הפצוע המשיך להיעדר גם לפנות בוקר (שלישי) ובלעדיו פורטלנד הפסידה בבוסטון. חוץ מזה, לוקה דונצ’יץ’ סיפק מופע אדיר בניצחון לוס אנג’לס לייקרס על שיקגו, גם דונובן מיצ’ל, קווין דוראנט ואלפרן שנגון כיכבו, ומינסוטה חזרה לנצח.

בוסטון - פורטלנד 94:102

פייטון פריצ’רד הוביל את הסלטיקס עם 23 נקודות, כולל קליעות על הבאזר בסיום הרבע הראשון והשני, וג’יילן בראון הוסיף 20 בניצחון הביתי על פורטלנד. הסלטיקס פתחו פער גדול כבר במחצית הראשונה והובילו בשיא ב-23 נקודות, אך נדרשו לריכוז בדקות הסיום כדי לסגור עניין.

פורטלנד שהתקשתה ללא אבדיה, הצליחה לצמק לחמש הפרש בלבד בדקה האחרונה, אך שלשה חשובה של דריק ווייט, שסיים עם 18 נקודות, לצד חטיפה בהגנה, עצרה את המומנטום. ג’רמי גרנט קלע 19 למפסידים, טומאני קמארה 18 ודונובן קלינגן רשם 15 ריבאונדים לצד תשע נקודות, אך הבלייזרס לא הצליחו להשלים קאמבק מלא.

שיקגו – לוס אנג’לס לייקרס 129:118

דונצ’יץ’ סיפק ערב גדול עם 46 נקודות, 11 אסיסטים ושבעה ריבאונדים, והוביל את הלייקרס לניצחון חוץ בשיקגו. לברון ג’יימס קלע 24 נקודות, 20 מהן במחצית הראשונה, ורוי האצ’ימורה תרם 23 נקודות באחוזים גבוהים, כשבלוס אנג’לס סיימו עם 56% מהשדה.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

הבולס שהגיעו לאחר רצף ניצחונות, הצליחה לצמק ל-81:80 בלבד במהלך הרבע השלישי, אך ריצת 6:25 של הלייקרס, שהחלה כבר ברבע הראשון ונמשכה לשני, שינתה את המומנטום. דונצ’יץ’ קלע 20 נקודות ברבע השלישי לבדו וסגר את המשחק, בעוד קובי ווייט הוביל את הבולס עם 23 נקודות.

קליבלנד - אורלנדו 98:114

מיצ’ל קלע 45 נקודות והוביל את הקאבס לניצחון רביעי ברציפות. הגארד היה יעיל במיוחד עם 15 מ-25 מהשדה ו-5 שלשות מ-8 זריקות, כשכבר במחצית הראשונה רשם 26 נקודות.

קליבלנד מחקה פיגור מוקדם, עלתה ליתרון לפני ההפסקה ולא שמטה אותו עד הסיום, בדרך למאזן 20:28. פאולו באנקרו בלט בשורות אורלנדו עם 37 נקודות ו-10 ריבאונדים, אך זה לא הספיק למג’יק, שספגו הפסד שלישי ברציפות.

דונובן מיצדונובן מיצ'ל (רויטרס)

יוסטון - ממפיס 99:108

שנגון ודוראנט קלעו 33 נקודות כל אחד והובילו את הרוקטס לניצחון ביתי לאחר רבע רביעי של 22:32. יוסטון פיגרה בנקודה בלבד בפתיחת הרבע האחרון, אך רצה 9:21 בשבע הדקות הראשונות של הרבע והשתלטה על המשחק בדרך לניצחון חמישי בשישה משחקים.

שנגון סיפק ערב קליעה מרשים במיוחד עם 15 מ-17 מהשדה, כולל 7 מ-7 במחצית הראשונה, לצד תשעה ריבאונדים ושישה אסיסטים. אמן תומפסון תרם 14 אסיסטים וטארי איסן סיים עם 17 נקודות. בממפיס שחסרה את ג’ה מוראנט הפצוע, בלטו ג’ארן ג’קסון ג’וניור וסנטי אלדאמה עם 17 נקודות כל אחד, אך הגריזליס לא הצליחו למחוק את הפער בדקות הסיום וספגו הפסד שלישי ברציפות.

קווין דוראנט ואלפרן שנגון (רויטרס)קווין דוראנט ואלפרן שנגון (רויטרס)

מינסוטה – גולדן סטייט 83:108

הטימברוולבס חזרו לנצח אחרי חמישה הפסדים רצופים דווקא ללא אנתוני אדוארדס. מצד שני, צריך לקחת בחשבון שהווריירס היו בלי סטף קרי ודריימונד גרין. בלעדיהם, מינסוטה חגגה ברבע השני עם 18:32 וקיבלה 18 נקודות מג’וליוס רנדל, 17 מבונז היילנד, 15 מרודי גובר (17 ריבאונדים), דונטה דיווינצ’נזו ונאז ריד, ו-14 מג’יידן מקדניאלס.

אצל גולדן סטייט, קווינטן פוסט היה הקלע הבולט עם 13 נקודות. ברנדין פודזיימסקי הוסיף 12 נקודות, גאי סנטוס 11 עם 10 ריבאונדים, ומוזס מודי ופט ספנסר קלעו כל אחד 10 נקודות.

