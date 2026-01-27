יום שלישי, 27.01.2026 שעה 00:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

כמו חגיגות אליפות: צפו בטירוף של אוהדי הפועל

האוהדים האדומים ראו ניצחון בדרבי התל אביבי אחרי 12 שנים, ובצורה הכי מתוקה שיכולה להיות - מהפך בתוספת הזמן, והטירוף בהתאם: צפו בחגיגות באדום

|
שחקני הפועל תל אביב בשיגעון עם הקהל אחרי הניצחון ההיסטורי (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב בשיגעון עם הקהל אחרי הניצחון ההיסטורי (רדאד ג'בארה)

זה קרה, ובדרך הכי מטורפת שיכולה להיות. אחרי 12 שנים, הפועל ניצחה הערב (שני) את מכבי בדרבי התל אביבי עם מהפך בזכות שני שערים בתוספת הזמן ו-1:2 בלתי נשכח באצטדיון בלומפילד.

האוהדים האדומים, שראו ניצחון על היריבה העירונית לראשונה אחרי 4,293 ימים, החלו משריקת הסיום לחגוג בטירוף, חגיגות שנמשכו גם מחוץ לאצטדיון ולא נופלות מאף חגיגות של תואר.

צפו בטירוף של אוהדי הפועל

אז עד כמה הבצורת הייתה חריגה? כאמור, 4,293 ימים ללא ניצחון בדרבי, זה אומר יותר מ-11 וחצי שנים, מאז ה-26 באפריל 2014, אז זה נגמר 1:3 כשעומר דמארי, גילי ורמוט ואוראל דגני כבוש למנצחת, וערן זהבי רק צימק למפסידה. מאז, כמעט 12 שנים, היו 30 מפגשים. 25 פעמים הצהובים חגגו, וב-5 מקרים זה נגמר בתיקו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
