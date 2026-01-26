לא מתרוממות: לידס ואברטון נפרדו ב-1:1

המחזור ה-23 בפרמייר ליג ננעל הערב (שני) עם 1:1 בין לידס לאברטון, משחק שסיפק שער לכל צד והשפעה מיידית על מאבקי האמצע והתחתית. שתי הקבוצות הגיעו לאחר ניצחונות במחזור הקודם, אבל לא הצליחו להתרומם.

לידס עלתה ליתרון בדקה ה-28, כשג’יימס ג’סטין קיבל מסירה מדויקת מאנטון שטאח בתוך הרחבה ושלח סיומת חדה לפינה הימנית, 0:1.

אברטון חיפשה את השוויון לאורך המחצית השנייה והגיעה אליו בדקה ה-76, לאחר מהלך מצוין של אידריסה גיי, שמסר לרוחב לת’ירנו בארי, והחלוץ סיים בבעיטה אדירה אל הרשת העליונה, 1:1.

לידס עדיין קרובה לקו האדום

בעקבות התיקו אברטון טיפסה למקום ה-10 בטבלה עם 33 נקודות, על חשבון סנדרלנד, כאשר לשתי הקבוצות אותו מספר נקודות, אך לטופיז הפרש שערים עדיף.

מנגד, לידס נותרה במקום ה-16 עם 26 נקודות, מרחק של 6 נקודות מהקו האדום, וממשיכה את מאבק ההישרדות שלה בליגה.