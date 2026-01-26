יום שלישי, 27.01.2026 שעה 00:46
5017-4223ארסנל1
4621-4723מנצ'סטר סיטי2
4625-3523אסטון וילה3
3834-4123מנצ'סטר יונייטד4
3725-3923צ'לסי5
3632-3523ליברפול6
3432-3223פולהאם7
3332-3523ברנטפורד8
3329-3223ניוקאסל9
3326-2523אברטון10
3326-2423סנדרלנד11
3031-3323ברייטון12
3043-3823בורנמות'13
2831-3323טוטנהאם14
2828-2423קריסטל פאלאס15
2638-3123לידס16
2534-2323נוטינגהאם פורסט17
2045-2723ווסטהאם18
1544-2523ברנלי19
843-1523וולבס20

לא מתרוממות: לידס ואברטון נפרדו ב-1:1

הטופיז עברו בטבלה את סנדרלנד בדרך למקום ה-10 בזכות הפרש שערים עדיף, לידס רחוקה רק 6 נקודות מהקו האדום. ג'יימס ג'סטין כבש, ת'ירנו בארי השווה

|
ג'ארד ברנת'ווייט במאבק (IMAGO)
ג'ארד ברנת'ווייט במאבק (IMAGO)

המחזור ה-23 בפרמייר ליג ננעל הערב (שני) עם 1:1 בין לידס לאברטון, משחק שסיפק שער לכל צד והשפעה מיידית על מאבקי האמצע והתחתית. שתי הקבוצות הגיעו לאחר ניצחונות במחזור הקודם, אבל לא הצליחו להתרומם.

לידס עלתה ליתרון בדקה ה-28, כשג’יימס ג’סטין קיבל מסירה מדויקת מאנטון שטאח בתוך הרחבה ושלח סיומת חדה לפינה הימנית, 0:1.

אברטון חיפשה את השוויון לאורך המחצית השנייה והגיעה אליו בדקה ה-76, לאחר מהלך מצוין של אידריסה גיי, שמסר לרוחב לת’ירנו בארי, והחלוץ סיים בבעיטה אדירה אל הרשת העליונה, 1:1.

לידס עדיין קרובה לקו האדום

בעקבות התיקו אברטון טיפסה למקום ה-10 בטבלה עם 33 נקודות, על חשבון סנדרלנד, כאשר לשתי הקבוצות אותו מספר נקודות, אך לטופיז הפרש שערים עדיף.

מנגד, לידס נותרה במקום ה-16 עם 26 נקודות, מרחק של 6 נקודות מהקו האדום, וממשיכה את מאבק ההישרדות שלה בליגה.

