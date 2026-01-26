רק אטה: הקשר הצטיין, 1:3 לאודינזה על ורונה

המחזור ה-22 בליגה האיטלקית ננעל הערב (שני) עם הניצחון 1:3 של אודינזה על הלאס ורונה, כשהזברות הצליחו לטפס למקום העשירי, כשהיא בשוויון עם לאציו התשיעית, בעוד שבעקבות ההפסד, הג’יאלובלו ירדו לתחתית הטבלה.

המארחת, שמכרה השבוע את הכוכב שלה ג’יובאנה לנאפולי, רצתה להוכיח שהיא יכולה להסתדר גם בלעדיו, אבל מצאה את עצמה בפיגור אחרי 23 דקות משער של ארתור אטה, שביצע ריצת סולו יפה, בסיומה כבש. גיפט אורבן הגיב באופן מיידי, ואחרי שלוש דקות חגג שער שביעי שלו העונה כשדייק לפינה השמאלית.

בדקה ה-58 היתרון שב אל הביאנקונרי, כשאלסנדרו זאנולי השתלט על ריבאונד ברחבה הצהובה-כחולה כדי להחזיר את ההובלה, וקנאן דייויס ניצל מסירת עומק של אטה וקבע את תוצאת המשחק מתוך רחבת ה-16.