ממשיכה לשכוח מיאנג: ניצחון 3 ברצף לאטלנטה

שני משחקים שוחקו מוקדם היום (שני) ב-NBA, כאשר במפגש הראשון אטלנטה הוקס חגגה עם 116:132 על אינדיאנה פייסרס, והמשחק השני שמשוחק כעת מפגיש בין שארלוט הורנטס לפילדלפיה.

אטלנטה הוקס (23:25) – אינדיאנה פייסרס (11:36) 116:132

ההוקס ממשיכים להתאושש מהעזיבה של טריי יאנג, כאשר הם רשמו את הניצחון השלישי ברציפות שלהם נגד אחת הקבוצות החלשות בליגה העונה ב-NBA. סי ג’יי מקולום, שהיה כמובן מעורב בטרייד המדובר, הוביל עם 23 נקודות מהספסל בדרך לניצחון ה-23 של קבוצתו החדשה העונה, 26 נקודות של פסקל סיאקם לא הספיקו בצד השני.